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دراسة إسرائيليّة ترسم "واقعا ورديا" للعلاقات بين الرباط وتل أبيب

دراسة إسرائيليّة ترسم "واقعا ورديا" للعلاقات بين الرباط وتل أبيب
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأربعاء 01 غشت 2018 - 10:00

لمْ تعد العلاقات المغربية الإسرائيلية يكْتنفُها الغموضُ مع توالي التقارير الاستخباراتية والأمنية التي تكشفُ النقاب عن تزايُد حملات التطبيع بوتيرة متصاعدة بين البلدين، بالرغْم من نفْي الحكومة المغربية أيَّ علاقات رسمية مع الكيان؛ فقد أوردتْ دراسة إسرائيليّة أجراها معهد "ميتافيم" الصهيونيّ أنّ "العلاقات بين الدولة العبريّة والمغرب واسعة النطاق، وأنّ المصالح المُشتركة بين الدولتين تُشكّل الركيزة الأساسيّة لهذه العلاقات".

المعهدُ الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية "ميتفيم"، وهو مركز أبحاث مقرّه في مدينة رامات غان القريبة من تل أبيب، أكّد، في دورية حديثة له حول العلاقات التي تجمع بين المغرب وإسرائيل، أن "التعاون بين البلدين واسع نسبياً في نطاقه والمصالح الكامنة فيه قوية ودائمة"، مضيفاً أن "الركائز الأساسية للتعاون هي أولاً وقبل كل شيء العلاقة اليهودية المغربية التي دامت أكثر من ألفي عام"، متوقفاً عند التعاون الأمني، الذي تبلور في أوائل الستينيات والمستمر حتى يومنا هذا".

واستعرضت عينا ليفي، الباحثة الإسرائيلية التي أعدَّت المنشور البحثي، وهو واحد من سلسة أوراق بحثية تعنى بالعلاقات الإسرائيلية مع دول الجوار العربي وعن آفاق الإمكانات "غير المحققة" بين دول المنطقة، جوانبَ من هذا التعاون "الذي تعتبرُه مثمراً وبناء".

وقالت ليفي إن "اليوم يعيشُ نحو مليون يهودي مغربي في إسرائيل ويقوم عشرات الآلاف من الإسرائيليين بزيارة المغرب كل عام للسياحة، التجارة، أو زيارة العائلة".

وبالرغم من تواجد جالية كبيرة من المغاربة اليهود يتقلدون مناصب علْيا داخل مرافق الكيان الصهيوني، فإن الباحثة تقلل من الانفراج الحقيقي في العلاقات الدبلوماسية المعلنة وتقول "لا تزال بعيدة عن تحقيق إمكاناتها، وهي محدودة تحت السقف الزجاجي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويتأثر بأنشطة حركات المقاطعة في المغرب".

وتوقفت الباحثة عند ما اعتبرته "انقساماً عربياً أمازيغياً داخل المجتمع المغربي"، مرجعة أسبابه إلى "العلاقات الإسرائيلية المغربية بالنظر إلى العلاقة التاريخية والثقافية بين اليهود والأمازيغ، إذ إنه في القرون الأولى تحولت العديد من القبائل الأمازيغية إلى الديانة اليهودية، حيث ترى العديد من القبائل الأمازيغية إلى يومنا هذا أن اليهودية جزء من التراث الأمازيغي".

ولا يقف مسلسل التطبيع عند الجوانب السياسية والأمنية بل يشملُ أيضا القطاع السياحي الذي تعزَّز أكثر خلال العشرية الأخيرة، وتمثل ذلك في زيارة قرابة 45 ألف إسرائيلي سنوياً المغرب، فيما يصل عدد المغاربة الذين يزورون إسرائيل سنويا إلى 35 ألفا، بالرغم من تعقيدات الإجراءات الإدارية المتعلقة باستخراج تأشيرات السفر وفي ظل عدم وجود خطوط جوية مباشرة بين الرباط وتل أبيب.

وبشأن التعاون الفني الثقافي، أبرزت الدراسة الإسرائيلية أن "الجانبين ينظمان مهرجانات سينمائية وموسيقية وثقافية، ويجريان أبحاثا دراسية، وفي يونيو 2018 وصل إسرائيل ثلاثة وفود مغربية وبعض ممثلي المجتمع المدني، ممن يديرون حوارات مع نظرائهم الإسرائيليين، وقامت وفود إسرائيلية بزيارة المغرب في السنوات الأخيرة للمشاركة في عدة فعاليات، مثل قمة المناخ الدولية في مراكش في نوفمبر 2016، وبطولة الجيدو في مارس بأكادير، واجتماع البرلمانيين لدول البحر المتوسط في الرباط في أكتوبر 2017.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - amazigh nsouss الأربعاء 01 غشت 2018 - 10:08
that's a big lie the majority of moroccan people dont like this state i'm among them.we dont recognize it.viva palestian people.
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5
2 - tota الأربعاء 01 غشت 2018 - 10:09
ما الجديد في الأمر ، منذ متى كانت العلاقات غير وردية ، حسب علمي المتواضع فان علاقات المغرب باسرائيل لم تتغير منذ 1967.
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8
3 - داوي خاوي الأربعاء 01 غشت 2018 - 10:16
العلاقات متينة بوجود ازولاي ومهرحان الصويرة والهيلولة واضرحتهم وكلةد مدينة فيها اسم ملاح وعلموا المغاربة صنعة لبوس الحدادة وكويان لبرارد والتلحيم ويذبحون مثل المسلمين وعلمهم اكثر من سكان العالم فضلهم الله على العالمين وحسابهم وحسابنا عند الله لاننا نراهم يقتلون الاطفال الفلسطنييين بدون حق وييسيطرون على اقتصادات العالم وربما هم من يسير حتى الحكومات وتسطير البرامج
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6
4 - mo7 الأربعاء 01 غشت 2018 - 10:18
لما لا ودكر الحكيم يخبرنا ب انا اسرايل سوف تعلو علوا كبيرة لن نغيرة الواقع بل يجب ان نستغل هده الفترة
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-2
5 - hakim الأربعاء 01 غشت 2018 - 10:20
هذه هي الحقيقة على ارض الواقع...…
اين المطبلون والغياطة و تجار الدين الذين يناقون ويقولون انهم مع فلسطين وان الامازيغ يتعاملون مع اسراءيل….
ل تقولون انتم ضد الكيان الصهيوني….فهو نفسه اسراءيل….. كفاكم نفاقا
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-5
6 - karim الأربعاء 01 غشت 2018 - 10:20
الحكومات تطبع و الشعوب حاقدة فالحكومات العربية كما هو معروف ليس لديها اَي شرعية داخلية فلذالك ممكن تفعل كل شيء للحصول على شرعية خارجية و قمع الشعوب
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-2
7 - بشير الأربعاء 01 غشت 2018 - 10:26
ما دامت العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين دموية يغلب عليها اللون الأحمر فلا حاجة لنا بهذه العلاقات الوردية مع الصهاينة المعتدين على اخواننا الفلسطينيين
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4
8 - gomari الأربعاء 01 غشت 2018 - 10:26
هنيئا لكم....
هل من ربورتاج آخــر عن دولة الميز العنصري؟ عفوا...فلسطين السليبة...
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3
9 - لطيفة الأربعاء 01 غشت 2018 - 10:27
اغنياء هذا البلد واصحاب الشركات هم المطبعون مع الكيان الغاصب لان لامبادىء لهم والمال هو دينهم. اما فقراء البلد واشرافه فهم ضد التطبيع وستظل فلسطين غصة في القلب
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5
10 - زكرياء الأربعاء 01 غشت 2018 - 10:30
حنا او ليهود ولا نصارى كملين اولاد ادم هير الله يهدي ماخلاق
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-3
11 - tinghir الأربعاء 01 غشت 2018 - 10:36
إلى متى سوف يتخلص المغرب من هذه العقلية القادوسية التي تتشدق بالعروبة وبأذناب شاربي بول البعير الذين يغتصبون بناتهم وأمهاتهم وأعراضهم ويقومون بتشويههم على جميع المستويات، اليهود المغاربة أعطوا الكثير لهذا البلد ثقافيا واجتماعيا، راه موسيقتكم و أكلكم وثراثكم وصناعتكم التقليدية كلها يهودية، ولي ما عجبوا حال يمشي لصحاري الجزيرة العربية إلى قبلوا بكم .وخليوا عليكم هاذ البلاد بعيدة عن صراع ما عندكم فيه لا ناقة ولا جمل
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-5
12 - المرغادي الأربعاء 01 غشت 2018 - 10:47
اين المشكل اذا كانت علاقة المغرب وردية مع اسرائيل ،ياغربان الامر طبيعي ولدينا مغاربة يهود يعتزون بانتماءهم لوطنهم ويخدمونه والعالم كله يتعامل مع ا سراءيل انها احسن الف مرة من دول متزمة ومكبوتة
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0
13 - عبدالكريم بوشيخي الأربعاء 01 غشت 2018 - 10:48
هي علاقات طبيعية فرضها وجود مليوني مغربي يعتنقون الديانة اليهودية و هاجروا او هجروا من بلدهم المغرب الذي عاش فيه اجدادهم الاف السنين الى دولة اسرائيل اثر المخاض الذي عاشته الدولة المغربية عقب الحرب العالمية الثانية فالعلاقات يجب ان تتطور اكثر لان الجالية المغربية في اسرائيل مازالت تحتفظ بعاداتها و تقاليدها و لهجتها المغربية الاصيلة و هذا في حد ذاته دافع قوي لاستمراريتها فعلينا ان نتجاوز هذه العقدة لان العالم تغير و المصالح اصبحت تفرض نفسها فاعداء اسرائيل المحيطين بها و الذي خاضوا ضدها عدة حروب اصبحوا اليوم هم الحامين لامنها و ربطوا معها علاقات قوية و علنية و تجاوزوا تلك العقدة فلماذا يكون المغرب هو الاستثناء في الوقت الذي كان من المفروض ان يكون هو السباق لاقامة علاقات مع اسرائيل نظرا لوجود مليوني مغربي تجنسوا بالجنسية الاسرائلية.
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14 - كونيتو الأربعاء 01 غشت 2018 - 10:50
حكومة قضت عن الطبقة الوسطى جمدت الاجورورفعت من سن التقاعد والاقتطاعات. من تكلم وعبر عن واقعه اابءبس اوتضاهر فهو انفصالي وعدمي .حكومة بهكدا مواصفات لمادا تختبىء من التطبيع مع كيان يشبهها تماما في تعاكلها مع الفلسطينيين .لكن مع الاسراءليين.فالكيل بمكيااين.
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