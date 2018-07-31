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كُتّاب وآراء
تقرير: الحصول على عمل لا يضمن العيش اللائق في المغرب
الحصول على العمل لا يضمن في حد ذاته مستوى معيشياً لائقاً..كانت هذه إحدى الجمل التي وردت في التقرير السنوي الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمام الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، والذي لامس مختلف جوانب النقص والاختلالات في السياسات العمومية ووضعية سوق الشغل في المملكة.
وأشار التقرير، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى أن معدل البطالة بدأ في التفاقم في السنوات الأخيرة، متوقعاً أن يزداد ارتفاعاً في المستقبل؛ وذلك بسبب استقبال سوق الشغل لأفواج عريضة من الشباب الذين أفرزهم التحول الديمغرافي وأيضاً تأثيرات الثورة الرقمية التي بدأت تمس العديد من المجالات.
تقرير بنك المغرب نبه أيضاً إلى نقطة مهمة تتعلق بقطاع التشغيل في المغرب، إذ قال إن "ما يثير القلق أكثر هو أن الحصول على العمل لا يضمن في حد ذاته مستوىً معيشياً لائقاً"؛ ما يعني أن نسبة من الأعمال لا يتلقى أصحابها أجوراً أو في حالات أخرى يكون الأجر ضعيفاً.
وتفيد معطيات التقرير بأن "حوالي 20 في المائة من السكان النشيطين المشتغلين في المغرب لا يتقاضون أجراً عن عملهم، و80 في المائة منهم لا يتوفرون على تغطية صحية، وثلثي الأجراء يشتغلون بدون عقد عمل".
وفي ارتباط بمستوى تأهيل الخريجين الباحثين عن الشغل، قال التقرير إن المدرسة المغربية لازالت تستمر في تسجيل نتائج باهتة، وإفراز شباب تنقصه المؤهلات اللازمة للاندماج بشكل ملائم في سوق الشغل.
كما أشار التقرير إلى أن المغرب عرف وضع العديد من البرامج والإجراءات المتفرقة بخصوص التشغيل، لكنها لم تأت بنتائج ملموسة، وأورد أن الحكومة اعتمدت مخططاً للنهوض بالتشغيل يروم تحقيق أهداف تبدو غير واقعية وتحتاج إلى تدابير ملموسة لبلوغها.
ووقف التقرير على معاناة بعض المؤسسات الدستورية من الجمود بسبب طول آجال اتخاذ القرار دون ذكرها، وقال إن من المنتظر أن تلعب دوراً حاسماً في توفير الظروف المواتية للاستثمار وإحداث فرص الشغل.
أرقام التقرير تقول إن الاقتصاد الوطني أحدث السنة الماضية ما مجموعه 86 ألف منصب شغل، لكن هذا المستوى ظل غير كاف بالنظر إلى العدد الصافي للباحثين الجدد عن العمل، والذي بلغ 135 ألفاً، وهو الأمر الذي نتج عنه ارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 10.2 في المائة.
وبالإضافة إلى هذا الأمر، تظل مشاركة المرأة في سوق الشغل بالمغرب من بين الأضعف عالمياً، إذ لم تتجاوز نسبتها 22.4 في المائة سنة 2017، مقابل 50.8 في المائة في المتوسط في بلدان أوروبا وآسيا الوسطى.
هذا الوضع اعتبره بنك المغرب أمام الملك مثيراً للقلق على أكثر من صعيد، فإلى جانب التداعيات الاجتماعية، بل وحتى النفسية التي قد يخلفها هذا الإقصاء، فإن الفرص الاقتصادية الضائعة كبيرة للغاية بالنسبة لتطور الاقتصاد الوطني.
كما دق بنك المغرب ناقوس الخطر بخصوص الباحثين عن الشغل لأول مرة في المملكة، إذ قال إن هذه الفئة تلاقي صعوبات أكبر في الإدماج بسبب لجوء المقاولات خلال الفترات الاقتصادية غير الملائمة إلى إعطاء الأفضلية خلال التوظيف للذين يتوفرون على تجارب مهنية سابقة، وهو ما يفاقم وضعية الذين لا يتوفرون عليها ويزيد من مدة بطالتهم.
وفي سنة 2017، بلغ عدد السكان الباحثين عن الشغل لأول مرة 710 آلاف شخص، يستقر 85 في المائة منهم في المدن، وتصل نسبة النساء منهم إلى 35 في المائة، ويتكونون في الغالب من شريحة الشباب ما بين 15 و34 سنة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
هادشي لي عطا الله. وننتظر من السلطان باعتباره المسؤول الاول حلولا جدرية وليس رمي الكرة للاحزاب والتي تلعب دور الكومبارس
اول مرة نرى الكثير ساخط على الوضعية
المستشفيات بالواسطة المحاكم بالواسطة الادرات بالواسطة أو الرشوة للجميع الإهمال لمن لانقود ولا واسطة له
(...غيور على وطني غيور على ملكي غيور على الأمن والاستقرار الذي يتمتع به المغرب. ...)
افكاركم ماتت و لم تعد تصلح لهذا العصر و أنتم تلحون عليها .. تجارب الشعوب بينت بدون أدنى شك فشل خزعبلاتهم السويد و النرويج تشتغل فيه المرأة منذ قرن و لم يخلق لهم مشكل فقر و كدح ! و أنتم تنتظرون أفكار الفاروق البائدة تحل مشاكلكم
تشجيع الاستثمار والمستثمرين هو الحل الوحيد للقضاء على البطالة.....
-20 في المائة من السكان النشيطين المشتغلين في المغرب لا يتقاضون أجراً اي 2,3 مليون.
-و80 في المائة منهم لا يتوفرون على تغطية صحية!!!!!!!!!!!
-ثلثي الأجراء يشتغلون بدون عقد عمل !!!!!!!!!
ويقولون نسبة البطالة 10,2 % !!!!!!!!!!! كيف تم الحصول على هذه النسبة اذا كان 80% دون تغطية صحية والثلث بدون عقد عمل.
95% بدون وثائق تثبت تشغيلهم , فى الدول المتقدمة انها نسبة البطالة.
لا تحملو المدرسة اكثر من حملها، فهي تلقن اسس المعارف اما الممارسة وتطبيق تلك الاسس هي شيئ آخر يأخده الشاب إنطلاقا من التدريب والتكوين داخل سوق الشغل ذاته لكن سوق الشغل لدينا ليست لديه سياسة تدريب حديثي التكوين ولا يدعم المتدربين بمنح .. هذا رأي أرباب المقاولات فقط لأنهم يسعون إلى إيجاد الجاهز وحتى في الغرب لا يوجد هناك أطر جاهزة 100% بل يتم تلقينهم على اسس العمل التي تتغير من شركة لاخرى في نفس القطاع ... مثلا في المجمع الشريف للفوسفاط في الجرف الاصفر يوجد هناك تقنيات مختلفة لمعالجة الفوسفاط عبر وحدات إنتاج لا تدرس ولا تخرج للعلن ولهذا الممكتب الشريف يقوم بتأهيل المتخرجين ولا يمكن تأهيل الشخص في كل التقنيات والتخصصات لأنها تعد بالآلاف لدرجة ان المستخدم لو فقد عمله في تخصص لن يجد مكانه في تخصص آخر إلا بالمرور عبر تدريب يدوم لأسابيع إلى شهور !
اسألكم بالله هل قال ترامب هذا لما وعد بتشغيل 25 مليون امريكي وهاهو ينفد وعده وانتم تتكلمون عن 86 ألف منصب شغل مع انكم لم تطرحو منه مناصب الشغل التي ضاعت في لاسامير وفي معامل الميكا..