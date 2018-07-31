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الرئيسية | مجتمع | تقرير: الحصول على عمل لا يضمن العيش اللائق في المغرب

تقرير: الحصول على عمل لا يضمن العيش اللائق في المغرب

تقرير: الحصول على عمل لا يضمن العيش اللائق في المغرب
هسبريس – يوسف لخضر
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 18:30

الحصول على العمل لا يضمن في حد ذاته مستوى معيشياً لائقاً..كانت هذه إحدى الجمل التي وردت في التقرير السنوي الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمام الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، والذي لامس مختلف جوانب النقص والاختلالات في السياسات العمومية ووضعية سوق الشغل في المملكة.

وأشار التقرير، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى أن معدل البطالة بدأ في التفاقم في السنوات الأخيرة، متوقعاً أن يزداد ارتفاعاً في المستقبل؛ وذلك بسبب استقبال سوق الشغل لأفواج عريضة من الشباب الذين أفرزهم التحول الديمغرافي وأيضاً تأثيرات الثورة الرقمية التي بدأت تمس العديد من المجالات.

تقرير بنك المغرب نبه أيضاً إلى نقطة مهمة تتعلق بقطاع التشغيل في المغرب، إذ قال إن "ما يثير القلق أكثر هو أن الحصول على العمل لا يضمن في حد ذاته مستوىً معيشياً لائقاً"؛ ما يعني أن نسبة من الأعمال لا يتلقى أصحابها أجوراً أو في حالات أخرى يكون الأجر ضعيفاً.

وتفيد معطيات التقرير بأن "حوالي 20 في المائة من السكان النشيطين المشتغلين في المغرب لا يتقاضون أجراً عن عملهم، و80 في المائة منهم لا يتوفرون على تغطية صحية، وثلثي الأجراء يشتغلون بدون عقد عمل".

وفي ارتباط بمستوى تأهيل الخريجين الباحثين عن الشغل، قال التقرير إن المدرسة المغربية لازالت تستمر في تسجيل نتائج باهتة، وإفراز شباب تنقصه المؤهلات اللازمة للاندماج بشكل ملائم في سوق الشغل.

كما أشار التقرير إلى أن المغرب عرف وضع العديد من البرامج والإجراءات المتفرقة بخصوص التشغيل، لكنها لم تأت بنتائج ملموسة، وأورد أن الحكومة اعتمدت مخططاً للنهوض بالتشغيل يروم تحقيق أهداف تبدو غير واقعية وتحتاج إلى تدابير ملموسة لبلوغها.

ووقف التقرير على معاناة بعض المؤسسات الدستورية من الجمود بسبب طول آجال اتخاذ القرار دون ذكرها، وقال إن من المنتظر أن تلعب دوراً حاسماً في توفير الظروف المواتية للاستثمار وإحداث فرص الشغل.

أرقام التقرير تقول إن الاقتصاد الوطني أحدث السنة الماضية ما مجموعه 86 ألف منصب شغل، لكن هذا المستوى ظل غير كاف بالنظر إلى العدد الصافي للباحثين الجدد عن العمل، والذي بلغ 135 ألفاً، وهو الأمر الذي نتج عنه ارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 10.2 في المائة.

وبالإضافة إلى هذا الأمر، تظل مشاركة المرأة في سوق الشغل بالمغرب من بين الأضعف عالمياً، إذ لم تتجاوز نسبتها 22.4 في المائة سنة 2017، مقابل 50.8 في المائة في المتوسط في بلدان أوروبا وآسيا الوسطى.

هذا الوضع اعتبره بنك المغرب أمام الملك مثيراً للقلق على أكثر من صعيد، فإلى جانب التداعيات الاجتماعية، بل وحتى النفسية التي قد يخلفها هذا الإقصاء، فإن الفرص الاقتصادية الضائعة كبيرة للغاية بالنسبة لتطور الاقتصاد الوطني.

كما دق بنك المغرب ناقوس الخطر بخصوص الباحثين عن الشغل لأول مرة في المملكة، إذ قال إن هذه الفئة تلاقي صعوبات أكبر في الإدماج بسبب لجوء المقاولات خلال الفترات الاقتصادية غير الملائمة إلى إعطاء الأفضلية خلال التوظيف للذين يتوفرون على تجارب مهنية سابقة، وهو ما يفاقم وضعية الذين لا يتوفرون عليها ويزيد من مدة بطالتهم.

وفي سنة 2017، بلغ عدد السكان الباحثين عن الشغل لأول مرة 710 آلاف شخص، يستقر 85 في المائة منهم في المدن، وتصل نسبة النساء منهم إلى 35 في المائة، ويتكونون في الغالب من شريحة الشباب ما بين 15 و34 سنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - Matrix الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 18:47
سلام الله عليكم عندما اجد عمل في المغرب اكمل شهر بالكريدي عند البقال أو بالطرد من العمل والحمد لله على كل حال
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36
2 - عبدالله الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 18:50
إلا البرلمانيين وخدام الدولة فلا يستحيون من طلب والمزيد من الامتيازات المالية علي حساب الطبقة الكادحة
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52
3 - منير الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 18:50
العيش في المغرب أصلا لا يضمن لك العيش الكريم ..بل هو بداية لعداب القبر و الله تعالى أرحم بالجميع
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57
4 - احمد الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 18:51
والي بنك المغرب كان جد صريح امام العاهل المغربي بعيدا عن لغة الرسميان والمجاملات.

هادشي لي عطا الله. وننتظر من السلطان باعتباره المسؤول الاول حلولا جدرية وليس رمي الكرة للاحزاب والتي تلعب دور الكومبارس
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69
5 - غير داوي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 18:57
راه اصلا عيش هنا غير لائق هههههه عمل فيناهوا الله يهديكم اصلا مدخول عادي 50 درهم نهار لمواطن بسيط ليكيعمل من صباح حتى ليل يعني صعيب يتزوج صعيب يدير دار كيخدم غير على قبل باش يشري دواء حين مرض نفسي لا مفر منه في بلاد الجميله الحزينة لما لو جاني هاد مسؤول جال ليا هاد كلام هاد تقرير لا اعدمته فورا لسبب يعلمه فقط فقراء
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15
6 - الهداد فاروق الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 18:57
السبب الحقيقي لارتفاع البطالة في المغرب يرجع الى المراة التي اصبحت تزاحم الرجل في الشغل وتمنع عنه الرزق في حين ان مكانها بالبيت والرجل هو الذي يوفر لها مستلزمات العيش نقول للنساء العاملات : ياايها النمل ادخلوا مساكنكم ودعن الرجال يشتغلون من اجلكن .
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-28
7 - بنخي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 18:58
المعيشة أصبحت مستحيلة في زمان طغت عليه المتطلبات وقل فيه الشغل وتدنت فيه الحكامة الكثير يئس من الوعود والقليل يعلق الامال على الموجود وينتظر المفقود نتمنى من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن يفطن لهذا الأمر ويعالج مايمكن علاجه قبل فوات الأوان
اول مرة نرى الكثير ساخط على الوضعية
المستشفيات بالواسطة المحاكم بالواسطة الادرات بالواسطة أو الرشوة للجميع الإهمال لمن لانقود ولا واسطة له
(...غيور على وطني غيور على ملكي غيور على الأمن والاستقرار الذي يتمتع به المغرب. ...)
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5
8 - التخطيط الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:01
ليس هناك تخطيط بين مستوي المعيشي وذخل الفرذي..ليس هناك اقتصاديون سياسيون لفرض حد ادني يضمن للمواطن البسيط من كراء ولقمة عيش.هناك من يتقاضي 1500dhومن يتقاضي15000dh..اوربا نجحت لان من يجمع الازبال له نفس الذخل مثل الكل ..وبمستوي لايختلف كثيرا..من يعمل في ورشة بناء يتقاضي مثل البنكي اوالممرضة الكل بين12000dhو20000dh..عندنا الكل فقير وفئة تتقاضي مثل فرعون وهامون.
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8
9 - طالب اقتصاد الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:01
الحق يقال هذه ظاهرة عالمية و ليست وطنية فحتى في اليابان اليابان القوة الاقتصادية العالمية اذ لم يعمل الآباء عملين على الأقل لن يوفروا حتى تعليم جيد لأبناءهم و تأكدوا من هذا على الأنترنت لذلك كل ما أطالب به هو زيادة الاسثثمارات فقط .
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-11
10 - سنوح الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:03
حتي لو كانت لك مقاولة صغيرة كمحل لبيع الملابس او المواد الغذائية....... فإن دلك لايضمن لك العيش مادام التعليم والصحة غير متوفرة
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8
11 - مواطن حر الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:03
لا حيات لمن تنادي !! ودار لقمان ستبقى على حالها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويأتي مسؤول فاشل ويتهمك بالتبخيس وخطاب والعدمية.
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12 - افتحوا الحدود الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:03
كنت انتظر الحصول على رخصة الثقة لمدة تلات سنوات ولما قمت باجتياز الاختبار امام اللجنة بكل نجاح ولم يتبقى الا ان استلم الرخصة واذا بي أفاجأ بالمسؤول عن رخص الثقة يخبرني برفض قبولي والسبب هو 48 ساعة من الحراسة النظرية وردت في تقرير الشرطة رغم ان السجل العدلي ولافيش انتروبروميتريك سليمة و فيها *لا شيء* ...الادهى من كل هذا اني اعرف شخصا سجن و أخده واعرف اشخاصا مروا بالحراسة النظرية و استلموه .قسما بالله اني كرهت هذه الضيعة الملعونة من كل قلبي
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17
13 - سعيد الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:06
ادا كان مستوى خريجي المدارس ضعيفا فهاد راجع إلى مستوى التدريس الدي يتلقاه الطالب بالإضافة إلى أن المستوى الضعيف للبكالوريا في المغرب وارتفاع نسبة الناجحين دون المستوى المطلوب يعطينا طلابا غير مؤهلين للمدارس العليا لدا يجب إعادة النظر في منهجية التعليم والرجوع إلى النظام القديم لامتحان البكالوريا و خير دليل على دلك الفرق الشاسع بين جيل البكالوريا القديمة مع جيل البكالوريا في النظام الجديد
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3
14 - كنون الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:07
وما ذا عن الموظف المجاز في العلوم الذي يتقاضى ألفين وتسعمائة درهم شهريا ويشرف على مصلحة حساسة تتعلق بالمال العام (الوعاء الضريبي). هل يعقل !!! هل هذا أجر موظف نريد منه التفاني والعطاء والمردودية..؟؟ شيئ مخجل ومضحك ومبكي حقا....هههه...فعلا الحصول على عمل في بلد موازينه مختلة لا يعني دائما العيش الكريم مع كامل الأسف.....
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7
15 - salah الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:09
الا كنت انا موظف سلم 10اعاني التهميش والقهر،فمادا عن الموظفين ذوي السلالم الدنيا. 35سنة في العمل ولم اقم في حياتي العملية سوى بثلاث خرجات متواضعة رفقة ابنائي الثلاثة خلال العطل الصيفية ناهيك عن ضروريات الحياة التي اصبحت صعبة المنال.الحديث طويل ووجب على المسؤولين التفاتة قوية اتجاه هذه الفئات راه وصلات لعظم...
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0
16 - سليم الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:09
عودنا السيد الجواهري على قول الحق والعمل الدؤوب والجاد بدون مروؤة ...حينما اتى ك مديرا عاما ل cimr وجدها في حالة مزرية والكل يبكي لانه سيضيع مستقبل العمال....فقال لنا اعطوني 3 اشهر انا جديد هنا وساقترح عليكم بعض الحلول. وفعلا بعد 3 اشهر قام باستشارة بعض الاكتيواريين المتخصصين وعرض علينا نتيجة المهمة. و قمنا كممثلين للشركات بالتصويت على الحل الانجع و هكدا انقدت من الافلاس و اصبحت تفوق احتياطاتها 20 مليار اضن الان... بالنسبة للمغرب والعالم الامر صعب ويتطلب تغيير في نمط الفكر ...العمل كمفهوم قديم اي الجلوس وراء مكتب او الة بداء ينقرض...المكننة ستفعل هدا ادن هناك مجالات يجب تطويرها كالترفيهية والاجتماعية والمعرفية والصحية والتغديةو الرياضية والبيءية والاستكشافية والعلمية ...لاستيعاب الانسان الجديد وعلاقاته مع بيءته المتفتحة
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17 - ابواسحاق الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:09
على الأسر المغربية فور ولادة رضيع لديها أن تشرع وبسرعة في توفير المال وادخاره حتى يبلغ الرضيع سن الرشد أو يزيد ،آنذاك يتم تهجيره إلى الخارج وخاصة إلى أوروبا أو أمريكا الشمالية ليعيش فيها بقية حياته .هذا هو الحل الأمثل لكل الأسر وقد كانت تجربة لأسر عديدة مغربية منذ السبعينيات ونجحت بنسبة 100%.
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18 - kenitri الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:12
J'ai un boulot avec un bagage "bac + 3 "je gagne 2280Dh par mois dans une usine de câblages à kenitra.Qui peut m'expliquer comment je dois vivre une vie décente??!!J'ai oublié je suis propriétaire d'une bicyclette et quand je vois à kenitra des voitures Jaguar, Porsche...je regarde automatiquement le ciel c'est devenu un tic sans parler d'autres maladies mentales ....paraît il que c'est mon destin!!Est-ce que celui qui vole les richesses de ce pays dieu lui a destiné sa fortune ?? Est-ce que le vole fait partie de son destin ??
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19 - sohail الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:12
اودي اشمن شغل كاين فالمغرب الشباب خاصة الذكور واكلين العصا اشمن تقارير ولا زفت لدي ستة اخوة ذكور اربعة منهم لم يجدوا عملا اصغرهم يبلغ 29 سنة كلهم لديهم دبلوم تقني متخصص في مجال مختلف عن الاخر ولي اربعة ابناء ذكور اكبرهم 21 سنة عندما اشاهد معانات اخواني اطب السلامة فقط لابنائي هاد البلاد راها غادية لشي كارثة
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20 - مﻻحظ الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:19
الصورة جد معبرة ..هده الفئة من الفتيات التي يتغاضى الغرب عن حقوقها في الشغل والترسيم والضمان اﻻجتماعي والصحي والتامين عن الحوادث والتعويض عن العطل وتعوبضات الحمل وحوافز الزواج.....بل العكس نجده بسعى الى تمييع المراة المغربية واخضاعها لتشريعات ﻻاخلاقية وﻻتمث الى واقعها تشريعات تسعى الى تمردها على اﻻسرة والتنكرلتراثها وجعلها اداة متوفرة ويد عاملة اشركاتها.....بل عببدا وجواري لراسماليتهم.... حقوف ملغمة?.!!
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21 - جبران الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:21
نحن مجرد محرك السيارة لا يبالون إن كان ينقصنا زيت أو نصدر دخان أو نوشك على الإنفجار لأنهم هم المقاعد والمسؤول عن القيادة على ثقله مسؤولية المراقبة والمتابعة وهذا الأخير أيضا لايبالي أو لا يثقن الصيانة
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22 - Mann الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:23
إلى 6 الهداف فاروق
افكاركم ماتت و لم تعد تصلح لهذا العصر و أنتم تلحون عليها .. تجارب الشعوب بينت بدون أدنى شك فشل خزعبلاتهم السويد و النرويج تشتغل فيه المرأة منذ قرن و لم يخلق لهم مشكل فقر و كدح ! و أنتم تنتظرون أفكار الفاروق البائدة تحل مشاكلكم
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23 - طنسيون الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:25
النظام التعليمي بمنظوره التقليدي المتخلف شكل ويشكل عائقا للتطور والتنمية ولن يمكن الأجيال الناشئة من مواكبة العولمة وحل مشكلاتها والاندماج في الحداثة والتغيير. فكيف للحكومات أن تحل مشكل من دون ملكة حل المشكلات ؟
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24 - مقاول الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:28
لا حل لمعضلة البطالة والشغل الا برفع وثيرة الاستثمار وتشجيع المستثمرين الذين ملوا وكاوا من العراقل وبتزازات ادارة فاسدة ومرتشية ....موظف صغير يمكن ان يوقف مشروع استثمار كبير....يجب اعطاء تعليمات كتابية صارمة للولاة والعمال ومراكز الاستثمار بالترخيص لكل المشاريع الاستثمارية دون استثناء وبدون عراقيل وشروط تعجيزية تحت طائلة المحاسبة....كما وجب خلق مكتب لدى رئاسة الحكومةلاستقبال شكايات المستثمرين والرد عليها بسرعة ومعاقبة الموظفين الذين يعرقلون الاستثمار بتفسيرات واسباب واهية....
تشجيع الاستثمار والمستثمرين هو الحل الوحيد للقضاء على البطالة.....
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25 - Abdessalam Bruxelles الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:30
وتفيد معطيات التقرير بأن "حوالي 20 في المائة من السكان النشيطين المشتغلين في المغرب لا يتقاضون أجراً عن عملهم، و80 في المائة منهم لا يتوفرون على تغطية صحية، وثلثي الأجراء يشتغلون بدون عقد عمل".

-20 في المائة من السكان النشيطين المشتغلين في المغرب لا يتقاضون أجراً اي 2,3 مليون.
-و80 في المائة منهم لا يتوفرون على تغطية صحية!!!!!!!!!!!
-ثلثي الأجراء يشتغلون بدون عقد عمل !!!!!!!!!

ويقولون نسبة البطالة 10,2 % !!!!!!!!!!! كيف تم الحصول على هذه النسبة اذا كان 80% دون تغطية صحية والثلث بدون عقد عمل.

95% بدون وثائق تثبت تشغيلهم , فى الدول المتقدمة انها نسبة البطالة.
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26 - هذا رأي أرباب المقاولات فقط الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:32
=> "شباب تنقصه المؤهلات اللازمة للاندماج بشكل ملائم في سوق الشغل"
لا تحملو المدرسة اكثر من حملها، فهي تلقن اسس المعارف اما الممارسة وتطبيق تلك الاسس هي شيئ آخر يأخده الشاب إنطلاقا من التدريب والتكوين داخل سوق الشغل ذاته لكن سوق الشغل لدينا ليست لديه سياسة تدريب حديثي التكوين ولا يدعم المتدربين بمنح .. هذا رأي أرباب المقاولات فقط لأنهم يسعون إلى إيجاد الجاهز وحتى في الغرب لا يوجد هناك أطر جاهزة 100% بل يتم تلقينهم على اسس العمل التي تتغير من شركة لاخرى في نفس القطاع ... مثلا في المجمع الشريف للفوسفاط في الجرف الاصفر يوجد هناك تقنيات مختلفة لمعالجة الفوسفاط عبر وحدات إنتاج لا تدرس ولا تخرج للعلن ولهذا الممكتب الشريف يقوم بتأهيل المتخرجين ولا يمكن تأهيل الشخص في كل التقنيات والتخصصات لأنها تعد بالآلاف لدرجة ان المستخدم لو فقد عمله في تخصص لن يجد مكانه في تخصص آخر إلا بالمرور عبر تدريب يدوم لأسابيع إلى شهور !

اسألكم بالله هل قال ترامب هذا لما وعد بتشغيل 25 مليون امريكي وهاهو ينفد وعده وانتم تتكلمون عن 86 ألف منصب شغل مع انكم لم تطرحو منه مناصب الشغل التي ضاعت في لاسامير وفي معامل الميكا..
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