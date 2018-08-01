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الرئيسية | مجتمع | مدارس خصوصية تستبق مباريات التعاقد بتهديد أطر التدريس بالطرد

مدارس خصوصية تستبق مباريات التعاقد بتهديد أطر التدريس بالطرد

مدارس خصوصية تستبق مباريات التعاقد بتهديد أطر التدريس بالطرد
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 01 غشت 2018 - 08:00

تزامناً مع اختتام الموسم الدراسي الحالي، وجهت عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب تهديدات مباشرة إلى عدد من أطر التدريس تُخبرهم فيها بأن مصيرهم سيكون الطرد في حالة الترشح لمباريات التوظيف بموجب عقود من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المزمع الإعلان عنها في غضون الأيام المقبلة.

وتخوفاً من تكرار سيناريو الموسم الدراسي الماضي، عندما هاجر في منتصف السنة الدراسية أزيد من 2000 أستاذ ومدير يعملون بالقطاع الخاص نحو القطاع العام في إطار مباريات "الكُونطرا"، نبهت مؤسسات التعليم الخصوصي، مبكراً، هيئة التدريس الذين تربطهم عقود عمل قانونية معها.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عدداً من المدارس الخصوصية وجهت، نهاية شهر يوليوز الجاري، تنبيهات إلى أطر التدريس تُؤكد لهم فيها أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ترشحهم إلى مباريات التعاقد والتعليم الأولي هذه السنة.

ويُرتقب أن تُعلن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن مباريات لتوظيف الأساتذة بموجب عقود بداية الموسم الدراسي المقبل، كما يُرتقب أن يتم الإعلان عن مباريات توظيف مماثلة خاصة بالتعليم الأولي؛ حيث سيتم خلال الموسم الدراسي المقبل افتتاح 4000 قسم جديد لاستقبال الأطفال الموجودين خارج التعليم الأولي، أي ما يعادل استفادة 100.000 طفل إضافي.

عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، دافع عن أحقية المدارس والمعاهد التعليمية في اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لحماية السير العام العادي لمؤسسات التعليم الخصوصي.

وأكد عمور، في تصريح لهسبريس، أنه تم الاتفاق قبل أشهر مع وزارة التربية الوطنية أن يتم تنظيم مباريات التوظيف بالتعاقد قبل بداية الموسم الدراسي المقبل، "حتى تُتاح الفرصة أمام المدارس الخصوصية لتدارك هجرة أطر التدريس نحو القطاع العام؛ غير أن الوزارة لم تلتزم بذلك رغم تقديمها لوعود لنا".

وقال رئيس رابطة التعليم الخصوصي: "بما أن الوزارة أخلت بالتزامها، فنحن أيضاً لدينا التزامات مع التلاميذ وأولياء الأمور"، مورداً أن "التلاميذ من حقهم الاستفادة من التكوين على أيدي الأساتذة الذين أشرفوا على انطلاق الموسم الدراسي معهم".

وأشار عمور إلى أن رابطة التعليم الخصوصي وجهت التزاماً مكتوباً إلى أكاديميات التربية والتكوين وجميع الأساتذة العاملين بالقطاع الخاص، جاء فيه أنه بمجرد توقيع عقد عمل مع إحدى مؤسسات التعليم الخصوصي فهو ملزم إلى حين إنهاء الموسم الدراسي في 30 يونيو من كل سنة.

وأضاف المتحدث نفسه: "نحن لسنا ضد أن يترشح أطر التعليم الخصوصي إلى مباريات التعاقد، ولكن أن تجد المؤسسة نفسها بعد انطلاق الموسم الدراسي بدون هيئة تدريس كافية فهذا أمر غير مقبول، لذلك نُشدد على أنه من يُريد الالتحاق بالأكاديميات عليه ألا يُوقع عقد عمله معنا، وإلا فهناك مساطر قضائية يُمكن لنا اتخاذها".

وكشف عمور أن رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب طلبت من الوزارة الوصية على القطاع أن تقوم بإقصاء جميع المترشحين العاملين بالقطاع الخاص الذين يتوفرون على تصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأضاف: "إذا كانت الدولة تتوخى من وراء مباريات التوظيف بالكونطرا القضاء على البطالة، فهؤلاء أطر عاملة بشكل قانوني خاصة بعد تعميم مبدأ التعاقد حتى في التعليم العمومي".

وحذر المتحدث من استمرار الدولة في الإجهاز على الأطر العاملة بالمدارس الخصوصية، وقال إن "هذه المؤسسات الخصوصية تقوم بتمويل تكوينات وتدريبات لفائدة المدرسين من مالها الخاص، وبالتالي من حقها الحفاظ على استمرارية عملها بالشكل المطلوب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - القابض على الجمر الأربعاء 01 غشت 2018 - 08:17
كلام منطقي ومعقول لكن يجيب أن يضاف شرط لكي يتم قبول أي استاذ متعاقد من ضرورة مروره بفترة في المدرسة الخصوصية
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-14
2 - رامي الأربعاء 01 غشت 2018 - 08:23
سبحان الله هذا هو الاستعباد والقهر تعطيوهوم 1200 درهم ويلا جاتهوم فر صة احسن تمنعوهم خاص الدولة تتخد اجراءات صارمة مع هاد التعليم الخصوصي راهم شفطوا دماء الشعب وامواله مع الاستفادة من اﻻعفاء الضريبي سبحان الله.
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31
3 - المكلخ الأربعاء 01 غشت 2018 - 08:23
المباريات يتم اجرائها في الوقت الملائم للوزارة شريطة ان يبدا التكوين في الدخول المدرسي الموالي....
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7
4 - فرحات الأربعاء 01 غشت 2018 - 08:31
طريقة استهزاء بمن هم أحق الناس احتراما .فالمعلم كان أو أستاذا بالإعدادي الثانوي أو الجامعي هم من يحرسون النهوض باوطان وطنيين وهم من يزرعون ذرة التقدم والازدهار فهل انتهى عهد العقول المنيرة وحل ظلام ليل الجهل ونشر الأمية والجهلة
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11
5 - حمو أو عقا الأربعاء 01 غشت 2018 - 08:32
واجبات التمدرس المفروضة على التلاميد كفيلة بتقديم تحفيزات للمعلمين تجعلهم يستمرون مع القطاع الخاص، لكن الجشع هو ما جعل أصحاب الشكارة يراكمون الثروات و يتطاولون في بنيان مؤسساتهم الإسمنتية التي أصبحت إقرب إلى السجون من مؤسسات تعليمية...
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20
6 - Yassine الأربعاء 01 غشت 2018 - 08:46
Dans le monde entier les gents préfère le privé sur le Public

Donner leur plus d'argent et meilleur condition et c'est sur qu'ils vont rester mais au contraire vous vous enrichissez sur leur dos et la plupart des professeurs ont des salaires médiocre 1500 à 3000 dh et vous voulez qu'ils restent


J'appelle tous les professeurs marocain du secteur privé d'aller t'enter leur chance au Public o REZAK LAHE

Ne laisser jamais personne vous intimider

S'il vous vire après alors il y a 1000 autres écoles privées autres
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6
7 - chouaib Mouhaabat الأربعاء 01 غشت 2018 - 08:49
والله العظيم ماعندكم لوجه علاش تحشمو.......كتظلوا تفرضوا على المواطن المغربي شتى القوانين بدون أستشارته وبدون أخذ رأيه... راه الإنسان الحقيقي هو ليخدام فشي خدمة أوكايقلب على ماحسن باش إيسوي الوضعية المعيشية ديالو واش هو كره إيبقا غير فالخدمة ديالو اللولة وأنتوما باركين عليه فالزيادات فالمحروقات...زيادة الأسعار....الزيادة حتى فالسكن الغير اللائق واش نتوما باغيين تسطيوا هاذ المواطن مسكين وراه وصلات فيه حتى العظم بكثرة هاذ التفاهات ديالكم واش مكاتحملوناش واش فتحوا لينا الحدود نحو الدول الأوروبية نمشوا نخدموا على ريوسنا أونسمحوا ليكم حنا كااااع فهاد المغرب كامل تمرحوا فيه كيبغيتوا حادكين غير فالمعاش البرلماني إيخدم 5 سنين ويخرج معاش على 8000 درهم شهريا تقول واش كايصنعوا لينا النواوي فقبة البرلمان أوهما عاطينها غير للنعاس وتقرقيب الناب....
.......أنشري يا عزيزتي هسبريس من فضلك
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6
8 - wood à toi الأربعاء 01 غشت 2018 - 08:53
الآن سيقف وووود حيران, أيقصف الدولة المخزنية , و هي التي فضل المتعاقدين الالتحاق بمبارياتها., إم سيتم النيل من المدارس الخصوصية التي نمت و تطورت بفضل الساعات الاضافية المهداة من ووود و زملاءه , فجل رجال التعليم الا ما رحم ربي هم من أسسوا لريع الخواص باستهتارهم بالتعليم العمومي الذي أرادوا منه فقط الراتب الجيد و السلم 11 و تراكم العطل و التعطيل بإضرابات و شواهد طبية و غيابات لا يحاسبون البتة عليها....هكذا سردت الحقيقة يا أستاذ وود.
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0
9 - ملاحظ الأربعاء 01 غشت 2018 - 08:55
مادمت في المغرب فلا تستغرب. بعض المسؤولين في المغرب يقومون بسن قوانين لكن بعد مرور بعض السنوات يخرجون بقوانين جديدة تهدم ماتم بناؤه. الدولة هي من خلقت التعليم الخصوصي لتحفيض تكلفة التعليموالعمومي وللرفع من المردودية لكن الغريب في الامر أن الدولة تقول بأنها تشجع القطاع الخاص لكن ما نراه اليوم من مثل هذه التصرفات مثل تنظيم المباريات في بداية الموسم الدراسي او وسطه هذه ضربة للقطاع الخاص. وأن من حق المؤسسات مقاضاة كل استاذ او استاذة لديه العقد مع مرسسة خاصة وهذا ضمانا لحق التلاميذ في تعليم جيد.
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