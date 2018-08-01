أرباب كراء السيارات: عرباتنا حديثة .. وشيك الضمان غير قانوني

هسبريس - عبد الإله شبل

عبّر عدد من المواطنين عن امتعاضهم من استعمال شركات كراء السيارات لعربات متهالكة، تشكل خطرا على حياة مستعمليها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، شريط فيديو يظهر الحالة الميكانيكية لسيارة تعود ملكيتها إلى إحدى شركات كراء السيارات، إذ بدت متهالكة ومهترئة.

واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه السيارات، التي تستغلها الشركات، تشكل خطرا على حياة مستعمليها، لكونها مهترئة.

هشام عكراش، نائب رئيس فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، أكد أن العربات التي توجد في حوزة أرباب الشركات كلها حديثة، ونادرا ما تكون هناك سيارة قديمة التصنيع.

وأشار عكراش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن أغلب السيارات التي تستعملها شركات الكراء "لا يتجاوز عمر تصنيعها سنتين أو أربع سنوات في أقصى تقدير".

وأضاف المتحدث نفسه أن الزبناء باتوا يطلبون من الشركات سيارات حديثة ومن "الموديلات" الجديدة؛ وهو ما يدفع الوكلاء إلى اقتناء آخر الإنتاجات في سوق السيارات.

ولفت نائب رئيس الفيدرالية إلى أن "السماسرة من يؤثرون على سوق كراء السيارات، حيث يعمدون إلى تقديم سيارات ليست في وضعية جيدة للزبناء الذين يعتقدون أنهم يكترونها من طرف شركة للكراء"، مشيرا في الوقت نفسه إلى كون هؤلاء السماسرة من يعمدون إلى رفع الأسعار في الذروة مثل الصيف والأعياد.

وأكد المتحدث أن الفيدرالية تقوم بمجهودات كبيرة من أجل محاربة هؤلاء السماسرة الذين يؤثرون على صورة أرباب شركات كراء السيارات، لأنهم يتعاملون مع الزبناء على أساس أنهم أصحاب العربات.

وحذّرت الفيدرالية الزبناء من هؤلاء السماسرة، داعية إياهم إلى التوجه صوب مقرات الشركات للكراء، وليس التعامل مع أشخاص بالمقاهي.

ويواجه الزبناء الراغبون في كراء السيارات مشاكل جمة، وعلى رأسها إلزامية ترك "شيك" على سبيل الضمان لدى أرباب هذه الشركات.

وفي هذا الصدد، اعتبر نائب رئيس فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، في تصريحه، أن ترك "شيك" على سبيل الضمان لدى أرباب هذه الشركات غير مقبول وغير قانوني، لافتا إلى أن الفيدرالية تحارب هذه المسألة.

وأكد المتحدث أن الزبون يمكنه تخصيص مبلغ معين في حسابه لا يتجاوز 7 آلاف درهم لهذا الغرض، وليس منح "شيك" للشركة.