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كُتّاب وآراء
المغرب يشترط 60 مليون أورو لمواجهة تدفق المهاجرين على أوروبا
لمْ يتأخر ردُّ المغرب على مُقترحات الأوروبيين بشأن ضبْطِ تدفق المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين على سواحل الجنوب الأوروبي، فقد اشْترطت الرباط الحُصولَ على عائدات مالية قدّرت قيمتها بحوالي 60 مليون أورو، من أجل الانخراط في أكبر عملية تقودها الدول الأوروبية من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية، التي تنشط خلال هذه الفترة من السنة.
وفيما يُشبه مُوافقته رسمياً على دعوات الأوروبيين اعترف المغرب بحاجته إلى وسائل لوجيستيكية من أجل كبْح موجة جديدة من المهاجرين الأفارقة الذين باتوا يصلون إلى شواطئ إسبانيا بشكلٍ متزايدٍ وبأعدادٍ غفيرة هذه المرة.
وقام مسؤولون من وزارة الداخلية المغربية بصياغة قائمة طويلة من المعدات التي يحتاجها، من سيارات ومروحيات ومعدات مكافحة الشغب ورادارات، تبلغ قيمتها 60 مليون أورو، من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المغرب أعلن حاجته إلى 60 مليون أورو، قيمة مروحيات وتجهيزات مضادة للغرق ورادارات ووسائل نقل حديثة تتماشى مع التحديات التي ترفعها السلطات المغربية على مستوى "النقط السوداء"، التي تعرف نشاط المهربين لمواطنين يحلمون بالوصول إلى أوروبا والشبكات الإجرامية الخاصة بتهريب البشر عبر بوابات شمال المملكة، واقتحام السياجات الحدودية البرية للمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.
ووفقا لمصادر إسبانية، فإن فيرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، قام بالفعل بإرسال قائمة المطالب المغربية إلى بروكسيل، من أجل تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي.
وترغب أوروبا، من خلال هذه الشراكة، في مواجهة الهجرة غير الشرعية؛ من خلال تحسين إدارة الحدود وتوفير الحماية والمساعدة المستعجلة للمهاجرين المستضعفين، وفق تعبير المفوضية الأوروبية.
وتبحثُ أوروبا عن وسائل جديدة لثني المهاجرين غير الشرعيين عن بلوغ القارة العجوز، إذ لم تُفلح التشريعات الجديدة التي تبناها الاتحاد الأوروبي في ثني آلاف المهاجرين عن ركوب المغامرة للوصول إلى أوروبا؛ وهو ما حذا بالمجلس الأوروبي إلى دعوة دول شمال إفريقيا إلى التعاون ومد اليد من أجل تجاوز واحدة من أشدّ الأزمات التي تشهدها دول أوروبا.
وكانت صحيفة "غارديان" البريطانية قد نقلت أنّ المجلس الأوروبي يدعم بقوة فكرة نصب ملاجئ خاصة بالمهاجرين الذين يستقرون في شمال إفريقيا، مضيفة في قصاصة لها أن "هذا الإجراء من شأنه أن يحدَّ من تحرك المهاجرين الذين باتوا يصلون إلى أوروبا بالآلاف، كما سيوفر لهم الحماية الضرورية، خاصة بالنسبة إلى الأطفال والنساء".
ووصل إلى إسبانيا عن طريق المغرب حوالي 18016 مهاجرا بداية عام 2018، فيما ترجح غالبية التقارير بأن العدد سيشهد ارتفاعا كبيرا نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الدول الإفريقية جنوب الصحراء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
سوف نرى المغرب ينفق أمواله على الاتحاد الاوروبي لكي يهنئون وينامون بسلام
vous allez vous partager l'argent, et vous allez laisser le peuple en face de ces immigrés perdus et sans avenir
alors bonjour:
les agressions
les braquages
la vente de drogue
les viols
Bref, le Maroc deviendra parmi les pays les plus dangereux
D'ailleurs pourquoi le gouvernement marocain ne soumet pas la proposition européenne au parlement ou un referendum?
je rêve
بذأ يتضح ان المغرب سيرضخ الى مطالب اوروبية بتشييد ملاجء للافارقة على ارضه المهم نتمنى ان كان هذا ولابد منه بحكم القوي على الضعيف نتمنى ان تشيد هذه الملاجء على الحدود المغربية الجزاءرية في الصحراء الشرقية ان يتم تجهزهم بجميع المستلزمات وعلى حساب الدول الاوروبية
لك الله يا وطني الحبيب. كنت وطني اما الأن فما أنا الى مجرد لاجيء في إنتظار الفرصة الى مغادرتك
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