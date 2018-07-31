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المغرب يشترط 60 مليون أورو لمواجهة تدفق المهاجرين على أوروبا

المغرب يشترط 60 مليون أورو لمواجهة تدفق المهاجرين على أوروبا
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:30

لمْ يتأخر ردُّ المغرب على مُقترحات الأوروبيين بشأن ضبْطِ تدفق المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين على سواحل الجنوب الأوروبي، فقد اشْترطت الرباط الحُصولَ على عائدات مالية قدّرت قيمتها بحوالي 60 مليون أورو، من أجل الانخراط في أكبر عملية تقودها الدول الأوروبية من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية، التي تنشط خلال هذه الفترة من السنة.

وفيما يُشبه مُوافقته رسمياً على دعوات الأوروبيين اعترف المغرب بحاجته إلى وسائل لوجيستيكية من أجل كبْح موجة جديدة من المهاجرين الأفارقة الذين باتوا يصلون إلى شواطئ إسبانيا بشكلٍ متزايدٍ وبأعدادٍ غفيرة هذه المرة.

وقام مسؤولون من وزارة الداخلية المغربية بصياغة قائمة طويلة من المعدات التي يحتاجها، من سيارات ومروحيات ومعدات مكافحة الشغب ورادارات، تبلغ قيمتها 60 مليون أورو، من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المغرب أعلن حاجته إلى 60 مليون أورو، قيمة مروحيات وتجهيزات مضادة للغرق ورادارات ووسائل نقل حديثة تتماشى مع التحديات التي ترفعها السلطات المغربية على مستوى "النقط السوداء"، التي تعرف نشاط المهربين لمواطنين يحلمون بالوصول إلى أوروبا والشبكات الإجرامية الخاصة بتهريب البشر عبر بوابات شمال المملكة، واقتحام السياجات الحدودية البرية للمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.

ووفقا لمصادر إسبانية، فإن فيرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، قام بالفعل بإرسال قائمة المطالب المغربية إلى بروكسيل، من أجل تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي.

وترغب أوروبا، من خلال هذه الشراكة، في مواجهة الهجرة غير الشرعية؛ من خلال تحسين إدارة الحدود وتوفير الحماية والمساعدة المستعجلة للمهاجرين المستضعفين، وفق تعبير المفوضية الأوروبية.

وتبحثُ أوروبا عن وسائل جديدة لثني المهاجرين غير الشرعيين عن بلوغ القارة العجوز، إذ لم تُفلح التشريعات الجديدة التي تبناها الاتحاد الأوروبي في ثني آلاف المهاجرين عن ركوب المغامرة للوصول إلى أوروبا؛ وهو ما حذا بالمجلس الأوروبي إلى دعوة دول شمال إفريقيا إلى التعاون ومد اليد من أجل تجاوز واحدة من أشدّ الأزمات التي تشهدها دول أوروبا.

وكانت صحيفة "غارديان" البريطانية قد نقلت أنّ المجلس الأوروبي يدعم بقوة فكرة نصب ملاجئ خاصة بالمهاجرين الذين يستقرون في شمال إفريقيا، مضيفة في قصاصة لها أن "هذا الإجراء من شأنه أن يحدَّ من تحرك المهاجرين الذين باتوا يصلون إلى أوروبا بالآلاف، كما سيوفر لهم الحماية الضرورية، خاصة بالنسبة إلى الأطفال والنساء".

ووصل إلى إسبانيا عن طريق المغرب حوالي 18016 مهاجرا بداية عام 2018، فيما ترجح غالبية التقارير بأن العدد سيشهد ارتفاعا كبيرا نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - mohamed الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:42
الفلوس يخدوها و يديوها السفارة و حنا نموتو بالجوع يبقاو يتزاحمو معانا في الخدمة لقينها حتى حنا
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15
2 - hawaii 005 الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:44
60 مليون دولار أو اورو مبلغ هزيل جدا أمام هذا الكم الهائل من المهاجرين
سوف نرى المغرب ينفق أمواله على الاتحاد الاوروبي لكي يهنئون وينامون بسلام
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10
3 - N.H الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:45
يجب تطبيق عقوبات صارمة على المغرب من طرف الإتحاد الأوروبي و ليس تقديم مساعدات بكل بساطة لأن المغرب يتساهل مع تدفق هذه الحشرات التي تأكل الأخضر و اليابس عبر الحدود الجنوبية
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-4
4 - ر - ا زاوية الشيخ الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:45
وحتى هاد 60 مليون غادي يكلوها هههههه..يوقفوهوم ويزاحمونا وحنا أصلا مكحطين (زيادة الطين بلة)
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10
5 - abybakk الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:45
ça se ra la catastrophe.
vous allez vous partager l'argent, et vous allez laisser le peuple en face de ces immigrés perdus et sans avenir
alors bonjour:
les agressions
les braquages
la vente de drogue
les viols
Bref, le Maroc deviendra parmi les pays les plus dangereux
D'ailleurs pourquoi le gouvernement marocain ne soumet pas la proposition européenne au parlement ou un referendum?
je rêve
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8
6 - vive le maroc الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:46
الإعانات المالية لناهبين و الشعب سيتخبط مع تدفق المهاجرين في الشوارع (سرقة. تسول. اغتصاب. ...) لست ضد المهاجرين لان هناك بعض الإيجابيات لكن لا يمكن للمغرب استيعاب كم كبير من الهاجرين و لو اعانته أوروبا.
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10
7 - المغربي الحر الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:49
على المغرب أن يدعم حراسة الحدود الشرقية بنشر عدد كبير من حراس الحدود عليها ة اذا لم نكن نتوفر على ما يكفي من الجنود نعود إلى الخدمة العسكرية الإلزامية من أجل التوفر على الموارد البشرية الضرورية، و توفير الإمكانيات و الوسائل اللوجستية الضرورية و في حالة تسلل مهاجرين يجب ارجاعهم إلى الأراضي الجزائرية، لماذا الجزائر تعيد المهاجرين إلى الأراضي التي دخلوا منها و هي الاراضي المالية و النيجيرية
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5
8 - المغرب الاسود الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:51
هههه 60 مليون يورو من اجل اقتناء مروحيات ومعدات المروحيات سيعطونكم من الخردة المرمية في المراءب ماطلبتم والمعدات ستسلمها لكم عن طريق منظمات وجمعيات تعمل في هذا المجال ولن تحصلوا على القمة المالية كاش .
بذأ يتضح ان المغرب سيرضخ الى مطالب اوروبية بتشييد ملاجء للافارقة على ارضه المهم نتمنى ان كان هذا ولابد منه بحكم القوي على الضعيف نتمنى ان تشيد هذه الملاجء على الحدود المغربية الجزاءرية في الصحراء الشرقية ان يتم تجهزهم بجميع المستلزمات وعلى حساب الدول الاوروبية
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3
9 - عرشان الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:52
ايها الشعب المغربي العزيز الم تشعرنا بعد بالمعنى الحقيقي لوجودكم بهادا البلد ؟؟ انتم لا وجود لكم كل يوم نسمع شيء غريب. لاكن ما اريدكم أن تستوعبونه هو ان لا احد يشعر بمعناتكم او مطالبكم فأنتم في عداد المفقودين انظرو حولكم البلد كلها اجلنب واينما توقفت تجد افريقيا يمد يده الى انهم وصل بهم الحد إلى التجول والتصرف كما يحلو لهم وإن نظرت اليه يقوم لشتمك أو ظربك وكأنك انت المهاجر وليس هو. لاداعي للتحدث عن السرقات والاغتثابات والخطر الدي اصبحن يشكله على اخوتنا وامهاتنا وهاهم المسؤولين اليوم يطلبن ستون مليون اورو لجمع كل المهاجرين بالمغرب وعدم السملح لهم بالعبور الى اروبا بمعنى ان المغرب أصبح حضيرة وفي وقت ات سيصبح المغرب بلد لهم ومهجرا لنا إن بقينا على قيد الحياة فربما هناك مخطط لجعلنا عباد بين ايادي الأفارقة
لك الله يا وطني الحبيب. كنت وطني اما الأن فما أنا الى مجرد لاجيء في إنتظار الفرصة الى مغادرتك
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0
10 - مهاجر سري الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:53
يا ودي ياودي لمن ولينا تسير شؤوننا واش 60 مليون فلوس بالنسبة للدولة؟؟؟ أعباد الله تعلم من تركيا الإتفاقيات على المهاجرين . نفس الإتفاقية التي يوقعها المغرب مع أوروبا توقعها كدلك تركيا مع أوروبا لكن بشروط مختلفة المغاربة كيشدوا جوج سانت و يسكتو و تركيا كتاخد تعويضات حتى على ما بعد إندماج المهاجر شتان بيننا و بين تركيا راكم يا المسؤولين مكتعرفوش تحسبوا بالأورو و الا حسبوها ليكم بالريال غادي تطلقوا ريوك ولكن راه 60 مليون أورو لا شيء بالنسبة لتبعات السلبية الهجرة على المجتمع المغربي الفقير.
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11 - mre الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:53
الحوت باعوه بوالو و العسة مقابل تجهيزات القمع لاستعمالها ضد الشعب.
.
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12 - ستيتو حمو الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:53
بعد سنوات سيتدفق على البلد ملايين من سكان بلدان جنوب الصحراء وكل الإشارات تدل على هذه الوضعية مستقبلا ويصبح البلد مقرا داءم لهولاء مقابل جوج فرنك ياخذها اصحاب الحال من أوروبا
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13 - زكرياء اءيت الطالبي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:54
اءن جميع المغاربة من الشمال اءلى الجنوب ومن الشرق اءلى الغرب ضد سياسة فسح المجال للاءفارقة السود ولوج الاءراضي المغربية والعيش فيها .اءن الاءفارقة السود يشكلون عبءا كبيرا على المغرب لاءن الدولة يجب اءن توفر لهم السكن والاءكل والشرب والصحة والتعليم والعمل واءبناءنا المغاربة جلهم عاطلون عن العمل.اءن الاءطباء غير مستعدين لتقديم العلاج للاءفارقة السود واءن الاءساتذة غير مستعدين لتدريس الاءفارقة السود فليبقوا في بلدانهم.
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14 - جيونا نيشان الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:54
من هذى للإدماج عندنا.كم على أوروبا أن تدفع في المجموع؟
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15 - Yahya الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:55
راه 10 او 100 مهاجر مغربي فقط يرسلون اكثر من 60 مليون اورو في السنة,
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16 - Samir r الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:57
حسب زعيم الحزب الشعبي الاسباتي الجديد بابلو كصادو. بان مليون افريقي في طريقهم الى المغرب بعد ان سمعو بان هناك امكانيه اختراق الحدود المغربيه الاسبانيه بحرا وبرا.والسلام
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17 - simo الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:57
هاد الفلوس غادي غير يسرقوها كيما سارقين فلوس الفوسفاط و الذهب و الصيد البحري و الاءحة طويلة.
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18 - simohamed fes الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:58
ومن سيأخذ تلك الملايين من الأوروهات نحن نعرف أن المهاجرين يتسكعون ويتسولون في الشوارع مع المواطنين المتذمرين أصلا
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19 - غريب في وطني الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:59
انتم تستفيدون من الانوال الاوربية وفي المقابل تجبرون المهاجرين الافارقة لاعيش معنا غصبا . فينكدون علينا عيشنا .من اجرام ودعارة .وهدا ما يالحظه المواطن العادي في الاحياء الشعبية . اما الراقية فويل لهم ان دخلوا اليها .
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