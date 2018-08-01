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كُتّاب وآراء
المحكمة تقضي ببراءة عضو في العدل والإحسان
قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، زوال اليوم الثلاثاء، ببراءة محمد بن مسعود، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للعدل والإحسان، بإبطال محضر تفتيش البيت وبالبراءة من كل التهم التي نسبت إليه في قضية تدوينة الرأي التي نشرها على حسابه على الفيسبوك.
وحسب ما أعلنته الجماعة عبر موقعها، فإن ملف هذه القضية يعود إلى يوم 20 مارس المنصرم، حيث قام أفراد من الشرطة المحلية بطنجة باعتقال بن مسعود من مقر عمله بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ثم انتقلوا به إلى البيت وعملوا على تفتيشه، ثم نقل إلى مقر ولاية الأمن بطنجة، حيث توبع بتهمة "نشر ونقل خبر وادعاءات ووقائع غير صحيحة، ومستند مدلس فيه منسوب للغير أخلت بالنظام العام، وأثارت الفزع بين الناس، وإهانة هيئات منظمة”، على خلفية تدوينة نشرها على صفحته في “فيسبوك” أدلى فيها الفاعل السياسي والنقابي برأيه حول آثار المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، دون ذكر أحداث أو مدينة أو دولة بعينها.
وسبق أن علق بن مسعود على القضية في تدوينة له بقوله: “قضيتي ليست قضية تدوينة، ينشر يوميا أخطر منها ولا متابعة! بل هي قضية تكميم الأفواه، والتضييق على الحريات، وتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين".
وكانت آخر جلسة للمرافعات الخاصة بهذه القضية، التي عقدت يوم 18 يوليوز، قد دامت 7 ساعات كاملة وأجلت النطق بالحكم إلى يومه الثلاثاء.