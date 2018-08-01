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عائلة تطالب السلطات بنقل جثة ابنها إلى المغرب
الأربعاء 01 غشت 2018 - 10:17
رفعت عائلة مغربية دعوى استعجالية أمام القضاء الفرنسي، لتوقيف إقدام كنيسة كاثوليكية على حرق جثة ابنها المقيم في فرنسا.
وكان الهالك، البالغ 45 سنة والمتزوج بفرنسية، قد توفي بعد أيام من دخوله المشفى إثر تعرضه للسعة حشرة سامة، حيث تصر زوجته على حرق جثته، بينما عائلته ترفض على اعتبار أنه مسلم.
وقد تمكنت عائلة الهالك من توقيف عملية الحرق التي كانت ستتم الأسبوع الماضي، حيث تطالب السلطات المغربية بالتدخل العاجل من أجل نقل جثة ابنها إلى المغرب لتوارى الثرى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - mmalade الأربعاء 01 غشت 2018 - 10:38
n attendez pas l intervention du gouvernement marocain ce gouvernement n a jamais intervenue au sujet d un citoyen en particulier en France.trouvez un autre moyen .avant qu il sera trop-tard.bon courage .
2 - عمر الأربعاء 01 غشت 2018 - 10:51
هاذو ولاو هنديين، هذا جزاء من لا يطبق اية الله سبحانه وتعالى في قوله : ول أمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم صدق الله العظيم
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