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الرئيسية | مجتمع | "ابن رشد": مغالطات وراء شريط السائحة الفرنسية

"ابن رشد": مغالطات وراء شريط السائحة الفرنسية

"ابن رشد": مغالطات وراء شريط السائحة الفرنسية
هسبريس من الرباط
الخميس 02 غشت 2018 - 11:49

اعتبرت إدارة مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء أن الشريط الذي صورته ونشرته مواطنة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وضعية مصلحة المستعجلات يحمل العديد من المغالطات.

وأكدت إدارة المشفى، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن مصلحة المستعجلات بمستشفى ابن رشد تستقبل يوميا مئات الحالات المستعجلة من جميع أنحاء جهة الدار البيضاء-سطات وأيضا من خارج تراب الجهة، ويتم التكفل بها من طرف الأطباء الداخليين في قاعات الفحص المخصصة لذلك، في حين يتم توجيه الحالات الخطيرة مباشرة إلى قاعة الإنعاش لتلقي الإسعافات اللازمة في انتظار توجيهها إلى أقسام الإنعاش أو الأقسام المختصة.

وشدد البلاغ على أن هناك حالات تستدعي استشارة طبية في تخصص طبي أو أكثر، وقد تستلزم القيام بفحوصات بالأشعة و/أو تحاليل بيولوجية، حيث توجه إلى القاعات حسب التخصص (أمراض القلب، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الجهاز التنفسي، جراحة العظام والمفاصل، جراحة القلب والشرايين، الجراحة الباطنية، جراحة المسالك البولية، جراحة الدماغ والاعصاب...).

أما بالنسبة للسيدة التي ظهرت في "الفيديو"، وبناء على البحث الذي قامت به إدارة مستشفى ابن رشد، فقد تبين، يقول البلاغ، أن المعنية بالأمر استفادت، وفي ظرف وجيز، بعد ولوجها مصلحة المستعجلات، من فحص بالسكانير وفقا لطلب الطبيب المختص في جراحة الدماغ والأعصاب، الذي أكد عدم وجود ضرر يستوجب تدخلا استعجاليا، وقد غادرت مصلحة المستعجلات بعد تلقيها العلاجات اللازمة للجرح الذي كانت مصابة به على مستوى الجبين وحصولها على وصفة الدواء من طرف الطبيب المختص.

"ولتقريب الرأي العام من حجم الخدمات المهمة التي تقدم بمصلحة المستعجلات بمستشفى ابن رشد" يورد بلاغ المستشفى، فـ"على سبيل المثال خلال 24 ساعة الممتدة بين الثامنة صباحا من يوم 30/07/2018 إلى غاية الثامنة صباحا من يوم 31/07/2018، تم استقبال 214 حالة (رقم الدخول التسلسلي من 69861 إلى 70075)، منها 20 حالة حرجة وجهت مباشرة إلى قاعة الإنعاش بمصلحة المستعجلات (salle de déchocage)، كما أنجزت مصلحة الفحص بالأشعة التابعة لمصلحة استقبال المستعجلات خلال الفترة الزمنية نفسها 75 سكانير (TDM)،60 فحصا بالصدى، و281 فحصا بالأشعة".

وكان شريط لسائحة قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الحالة الكارثية التي يعرفها قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، الذي وصفته بـ"السجن".

وظهرت في مقاطع الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صور المرضى يفترشون الأرض في غياب تام لأي طبيب أو مساعد أو حتى عناية من لدن المشرفين على المستشفى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - othmane الخميس 02 غشت 2018 - 12:18
ك يفاش زعما هادوك غير كيمتلو بالنسبة للمتشردين لي دوا عليهم سي دكتور كيفاش اصلا نتا مريض ومكيخليوكش تدخل و الموصيب اكبر الا كان كلامو صحيح علاش تخليوهم ادخلو راه سبيطار هداك
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23
2 - OBSERVATEUR الخميس 02 غشت 2018 - 12:18
vous avez beau a essayer de cacher la forêt par un arbre, cela dis que la vérité de l'état de nos CHU en particulier et le domaine de la santé dans le royaume n'est pas aux normes standard ,il suffit d' y aller en visiter pour se rendre compte.
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26
3 - الوجدي الخميس 02 غشت 2018 - 12:21
واالع العظيم إلى القرد يحسم وانتوما مافيكم حياء ، علامن كتطنزو !!؟؟ الفيديو واضح وبغيتو ترقعوها ؟ راحنا مغاربة ونعرفو سبيطاراتنا كيف دايرين ، نعرفو الرشوة والمحسوبية والاهمال لي كاين ، واش أعباد الله القطط مع المرضى ؟ واش الدواء والجبس والحقن كيبيعهوم حارس السيارات !!؟؟؟ قالهالكوم الخيّاري في إحدى مسرحياته ( الحاج القرمودي) اللهم نقولو أنا ولا يكتبو عليه النصارى ، بئس تسييركم .
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51
4 - مواطن الخميس 02 غشت 2018 - 12:22
بلا نفاق رآه عايشين الواقع ديال الصحة كل يوم
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36
5 - خولة الخميس 02 غشت 2018 - 12:26
انا ماشفتش الفيديو ولكن واخا تعيا تبرر بالنسبة لنا هاديك هي حالة السبيطارات ديالنا نهار التبدل غاتجينا الصدمة الله يشافي كل مريض اولهلا يوصلنا عندكوم
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34
6 - عمر الخميس 02 غشت 2018 - 12:27
هاذوك راهم نصارى عندهم غير نيشان ما أظن تكذب عليهم وتظلمهم
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22
7 - احمد الخميس 02 غشت 2018 - 12:28
هذا سميتو الطنز العكري. زايدينها بالمبررات الخاوية. يكفي أن تذهب لاي متشفى وستجد نفس الحالة وبعض التفاوتات..وبغاو اخبيو الشمس بالغربال..اما إن تفقدت الساءحة جدول المواعيد للمرضى داخل المستشفى ستندم على زيارتها للمملكة الشريفة.
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26
8 - مغربي محلل الخميس 02 غشت 2018 - 12:28
هذا الفيديو يمثل أقل من 10% من معانات المرضى في المستشفيات. قطاع الصحة في حالة يرثى لها. والمغاربة أصبحو يبحثون عن أوراق الإقامة في بلدان أوروبية للتطبيب والمعاملة الحسنة داخل المستشفى فقط.
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26
9 - Gala الخميس 02 غشت 2018 - 12:29
بناء المستشفيات بالمدن والقرى وتجهيزها بأحدث الأجهزة والاختصاصات الطبية سيخفف الأعباء عن المستشفيات الجامعية التي تعد على أصابع اليد. أما مقارنة المغرب بفرنسا في مجال العناية الطبية فلا مجال للمقارنة
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9
10 - غوبر فريد الخميس 02 غشت 2018 - 12:30
العذر أقبح من الزلة !! اذا كانت حالة اكبر مستشفى بتلك الحالة البءيسة فماذا يمكن القول عن مستشفيات المغرب العميق ؟؟
تدمير المستشفى العمومي اصبح واقع بدون اية مغالطات ومحاولة تغطية الشمس بالغربال .
محاولة استهزاء من ذكاء المواطنين بأعذار بءيسة
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12
11 - ملاحظ الخميس 02 غشت 2018 - 12:31
الكل يعرف الحالة المزرية لقطاع الصحة و الكل يعرف من يقول الحقيقة. فلا داعي لمحاولة حجب ضوء الشمس بغربال!
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9
12 - Mohamed الخميس 02 غشت 2018 - 12:31
لنقل ان الشريط يحمل مغالطات.بالله عليكم هل انتم راضون عن الخدمات المقدمة في المستشفيات العمومية؟مهما كانت مستعجلة او استشفائية فهي ضعيفة وتغلب عليها البيروقراطية. فالمريض يأتي للمستشفى للتصويت وليس الجري وراء المساءلة الإدارية.
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13 - hassan الخميس 02 غشت 2018 - 12:35
لو كنت جاي من شي بلاصا اخرى ربما تعليقكم ممكن اكون فيه شئ من الصحة ولاكن بكوني بيضاوي وراية بؤم عيني التقصير الواضح من الممرضين والاطباء ووووووو نضو لتيعمل شي مهنة خصو ايحبها وميققصرش من جهد ديالو فالمريض في جهة والطبيب في جهة وانتشار المحسوبية وووو سكانير موجود وتيصفتك ديرو على برا هادشي عشتو بنفسي مع الاخت ديالي الله يرحمها شفنا الويل تماك.........................
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14 - youssef الخميس 02 غشت 2018 - 12:35
هذا كذب و بهتان وأضيف في جل المستعجلات بالمغرب لن تجد الطبيب لأنه أما لم يلتحق وأما نائم والمرض هو من يقوم بدور الطبيب و رجل الأمن الخاص هو الأمر الناهي
ما قامت به هذ المرأة هو شيء جميل وقد سبقها المواطنون ولم يتحرك فيكم ساكن
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15 - abdel الخميس 02 غشت 2018 - 12:38
لعن الله الكذب ولو كان مازحا.
أو داك الزبل لي بأن فل video اش تقولو عليه
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16 - ذ.نجيب بالعاصمي الخميس 02 غشت 2018 - 12:38
قدم لنا بلاغ ادارة المستشفى بلاغا اقل ما يقال عنه مجانبا للحقيقة.ذلك،انه يقدم لنا الاستقبال بالمستشفى على الكيفية التي نراها في افلام الغرب.اقول للمدير وللوزير. والراي العام ان المستشفى بالمغرب زبالة.وكفى كذبا وتملقا.وعلى الملك تسريح كل موظفي الصحة من الوزير الى العون.فنحن. نحتاج مركبات جراحية واستطبابية تليق و 2018.فجل مالدينا انقاض بنايات اسستها فرنسا.و الدولة المغربية تكتفي بالحفاظ على سيرها المغشوش و اللا مستقيم.كفانا كذبا و كفاوزير صحتكم سعيا لاخلاط صفة الضابط بالطبيب والسكان بالشكل.عليه ان يخجلفهو يذخل بطنه نارا.
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17 - hhhhhhhh الخميس 02 غشت 2018 - 12:39
أهل مكة ادرى بشعابها،نحن مغاربة ونعرف جيدا اوضاع المستشفيات في بلادنا،لا نحتاج من يقول لنا عن الاوضاع المخزية،ولا من يشرح لنا،طبعا الفتاة الفرنسية صدمها الوضع الكارثي الصحي ببلادنا بالمقارنة مع بلادها،فرغم الشروحات المقدمة من طرف المستشفى،للمغاربة،لا يمكنكم أقناع المواطنة الفرنسية،ولا حتى المواطن المغربي،على لسان المسؤولين هناك تردي الصحة في البلاد.يجب على المسؤولين تطبيق تعليمات صاحب الجلالة لإصلاح البلاد وخاصة الصحة والتعليم.لقد تعب ملك البلاد نصره الله من الخطابات وتوجيه التعليمات ومع ذلك لا من يصغي ولا يطبق الاوامر،خاصو شي زرواطة وينزل عليكم،أما الهضرة مكفياش.
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18 - ربط المسؤولية بالمحاسبة الخميس 02 غشت 2018 - 12:41
كما يعرف الجميع بعد اعفاء العاهل الملكي للوزير السابق للصحة الحسين الوردي بسبب اختلالات مشاريع عديدة و خرجاته الاعلامية ضد الشغيلة عاد الوزير صباح اليوم التالي لمنصبه كرئيس قسم المستعطلات بابن رشد كان شيئا لم يكن ه بدون اي محاسبة من المجلس الاعلى للحسابات و النتيجة نراها اليوم انشري هيسبريس
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19 - الوزير طار يتبعه مدير اسبيطار الخميس 02 غشت 2018 - 12:41
اييه كالدُّوخ علينا ادارة المستشفى لانها هي كذالك على مذهب الوزير الذي طار الذى نعت المغاربة بالمداويخ ، كذالك ادارة المستشفى تستهبل المغاربة وتحسبهم مداويخ لا يعرفون حالة المستشفيات المزرية واطباءها القمعيين للمزاليط . الوزير لمداويخ طار يجب ان يتبعه مدير اسبيطار .
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20 - اللي باغي المعقول الخميس 02 غشت 2018 - 12:42
بدون توثيق السائحة الفرنسية نعرف اوضاع مستشفيات المملكة، ضعف الخدمات و الأجهزة الطبية مع بعد المواعيد حسىبنا الله و نعم الوكيل
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21 - jamal france الخميس 02 غشت 2018 - 12:43
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh la meilleur blague de l année 2018
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22 - moi الخميس 02 غشت 2018 - 12:45
c´est connu depuis x temps que les francais ont une grande geule en critiquant les pays du maghreb et de l´ afrique noir. Mais devant l´ allemagne, la suisse ..etc ils restent bouche B.
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23 - hamid الخميس 02 غشت 2018 - 12:45
أصبح الكل يتفاعل مع الاخبار بحساسية مفرطة و بتبرير زيادة على اللزوم في حين أن الدول القوية و المهيبة لا تكترث لمثل هاته الاخبار مادام هناك اهتمام بالمرضى و العناينة بهم و علاجهم. هذا طبعا في الدول القوية و ليس عندنا للأسف
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24 - مغربي بفرنسا الخميس 02 غشت 2018 - 12:47
لا لا عندكمً الصح!

المستشفيات المغربية احسن بكثير من مستشفيات فرنسا لذالك قد قررت فرنسا ان تستعين بالخبرة المغربية لإعادة هيكلة نظامها الصحي ...، أسوأ و اوسخ و اخطر مستشفيات العالم هي في فرنسا! فرنسا متخلفو في كل شي! العيش فيها هو إهانة لكل مهاجر

و ها عار غير اعطوينا التيقار و خليونا في فرنسا كان ندوقوا العذاب المر ! حنا راضيين به!
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25 - مواطن الخميس 02 غشت 2018 - 12:51
مستعجلات مستشفى ابن رشد بالبيضاء هي من اقبح المستعجلات في العالم وذلك منذ امد بعيد. الوافدون يتركون يتألمون عند الباب والأطباء والممرضون يتفرجون.كفاكم كذبا اتقوا الله في الناس وفي انفسكم. اما المسؤول فليكذب كما يشاء ولكن ليعلم ان لااحد يصدقه.
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26 - Younes-Painter الخميس 02 غشت 2018 - 12:52
هناك امر خطير يحصل في المغرب و هو ان من يتحملون مسؤولو تسيير البلاد يستهزؤون بنا و يستحمرون ذكاءنا !! كايعجبوكم بعدا فالصنطيحة و تخراج العينين !! الفيديو يظهر كارثة انسانية بكل ما في الكلمة من معنى ثم ياتي المسؤول ليكذب و ينفي الامر جملة و تفصيلا و كانه مخمور او يتعاطى المخدرات !! الامر ينذر بطوفان قادم سيحصد الاخضر و اليابس في هذه البلاد راه بنادم غير صابر و ساكت اما الا سخنات القضية سيحترق الجميع. يجب التغيير قبل فوات الاوان و نسيان تلك الاسطورة المشروخة تاع "الاستثناء المغربي"
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27 - hossam mhboubi الخميس 02 غشت 2018 - 12:52
اللهم ان هدا منكر هدا هو حالنا في مغربنا الحبيب ....لك الله يا وطني....
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28 - رشيد زين العابدين الخميس 02 غشت 2018 - 12:58
لا نحتاج لا لشريط السائحة أو غيرها لنقف على مدى الاستهتار والفوضى التي تعم مستشفيات بلدنا ويكفي أن يتوجه أي مواطن وفي أي ساعة إلى مستشفى من مستشفياتنا ليعود بأمراض نفسية تفوق أمراضه العضوية من هول ما سيرى ويسمع.
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29 - منلي عبد الله الخميس 02 غشت 2018 - 12:59
أنا رجل ستيني أعرف قسم مستعجلات الدار البيضاء منذ زمن طويل ولم أكن في حاجة لهذا الفيديو كي أتعرف على مستوى الذنائة الذي هو عليه ,, الفيديو فقط جعلني أشعر بالمهانة أن تأتي أجنبية تنشر غسيلنا المتعفن شيء يبعث على الحزن وخدش الشعور الوطني ,, شيء غريب ألاحظه دائما في قسم المستعجلات هو أن الطاقم الطبي إن وجد وطاقم التمريض إن وجد غير مستعجلين ,, رخاها الله عندهم لا يبدون أي إحساس بأنهم في خدمة إنقاذ المواطنين
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30 - abdo الخميس 02 غشت 2018 - 13:00
الوظع الصحي في المغرب متدهور و تحكمه الزبونية و المصالح
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31 - Abdoss الخميس 02 غشت 2018 - 13:00
تابعت الفيديو ورأيت الماسات ولماذا هؤلاء يردون عليه بهذا البلاغ المشمءز
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