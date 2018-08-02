مغاربة يحتفون بشرطي رفض مصافحة حاكم سبتة

هسبريس - متابعة

أشاد إعلاميون وحقوقيون مغاربة، بشرطي مغربي يعمل بالمعبر الحدودي بين سبتة والمملكة المغربية، رفض مصافحة رئيس الثغر المحتل "خوان فيفاس".

وتداول نشطاء صور الشرطي ومقطع فيديو صوّر الواقعة، مشيدين بما وصفوه "رسالة للاسبانيين بأن المغاربة يعتبرون سبتة ومليلة أرضا مغربية".

ودعا الناشط الفيسبوكي عبد الله أفتات إلى "إعادة النقاش لاسترجاع سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما للحضن المغربي، بعد هذا الحدث".

وأضاف أفتات في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "هذا الشرطي الوسيم يمثّلني.. موقفه الأكثر من رائع أبكاني.. وآن أوان إعادة النقاش لاسترجاع سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما للحضن المغربي.. وتحية للشاب الوطني الذي يحتاج إلى استقبال الأبطال شعبيا".

من جهته، قال الناشط الحقوقي الطيب البوزياني في تدوينة له على صفحته بـ"فيسبوك" تعليقا على الحادثة "للرجولة موقف حيث لا يتوقع أحد، رجل في زمن عزّ فيه الرجال، شرطي مغربي بسيط أشرف من أشرف سياسييكم، والكرامة والعزة لو كانت رجلا".

ودعا نشطاء آخرين إلى تكريم هذا الشرطي، مشيدين بما وصفوه "رسالة للاسبانيين بأن المغاربة يعتبرون سبتة ومليلة أرضا مغربية".