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الرئيسية | مجتمع | مغاربة يحتفون بشرطي رفض مصافحة حاكم سبتة

مغاربة يحتفون بشرطي رفض مصافحة حاكم سبتة

مغاربة يحتفون بشرطي رفض مصافحة حاكم سبتة
هسبريس - متابعة
الخميس 02 غشت 2018 - 13:14

أشاد إعلاميون وحقوقيون مغاربة، بشرطي مغربي يعمل بالمعبر الحدودي بين سبتة والمملكة المغربية، رفض مصافحة رئيس الثغر المحتل "خوان فيفاس".

وتداول نشطاء صور الشرطي ومقطع فيديو صوّر الواقعة، مشيدين بما وصفوه "رسالة للاسبانيين بأن المغاربة يعتبرون سبتة ومليلة أرضا مغربية".

ودعا الناشط الفيسبوكي عبد الله أفتات إلى "إعادة النقاش لاسترجاع سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما للحضن المغربي، بعد هذا الحدث".

وأضاف أفتات في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "هذا الشرطي الوسيم يمثّلني.. موقفه الأكثر من رائع أبكاني.. وآن أوان إعادة النقاش لاسترجاع سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما للحضن المغربي.. وتحية للشاب الوطني الذي يحتاج إلى استقبال الأبطال شعبيا".

من جهته، قال الناشط الحقوقي الطيب البوزياني في تدوينة له على صفحته بـ"فيسبوك" تعليقا على الحادثة "للرجولة موقف حيث لا يتوقع أحد، رجل في زمن عزّ فيه الرجال، شرطي مغربي بسيط أشرف من أشرف سياسييكم، والكرامة والعزة لو كانت رجلا".

ودعا نشطاء آخرين إلى تكريم هذا الشرطي، مشيدين بما وصفوه "رسالة للاسبانيين بأن المغاربة يعتبرون سبتة ومليلة أرضا مغربية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (57)

1 - moha الخميس 02 غشت 2018 - 13:52
تحياتي له تصرف في محله 100%، ارجوا ان تنال ما تستحق لتصرفك الشجاع
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90
2 - ملاحظ الخميس 02 غشت 2018 - 13:52
نظرة الشرطي إلى حاكم الثغر المحتل فيها رمز للتحدي.
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86
3 - mohamed chariai الخميس 02 غشت 2018 - 13:52
الرجولة كلها تجسدت في هذا الشرطي
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87
4 - الكرامة الخميس 02 غشت 2018 - 13:53
ألا لا نامت أعين الجبناء...تحيية اجلال
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62
5 - حكيم افقير الخميس 02 غشت 2018 - 13:54
تحية اكبر لهد الشرطى الشجاع هد الدى يستحق الوسم وليس دنيا بطما التى تشوه صورة المرأة. المغربية
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98
6 - youssef الخميس 02 غشت 2018 - 13:54
العز للرجال الاحرار اللي مكاينفقش ومكيتملقش المحتل الاسباني
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66
7 - abo simo الخميس 02 غشت 2018 - 13:55
العز للمغاربة الأحرار رفضه للتحية يعني الرفض التام للإحتلال للمدينتين المغتصبتين مليلية وسبتة الله يكثر من أمثال هذا الشاب مشي صحاب الكلاشات في الفيسبوك
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46
8 - محمد امين المحمدية الخميس 02 غشت 2018 - 13:56
نتمنى من المديرية العام ان تكافئ هذا الشرطي الشهم و باقي رجال الشرطة الاكفاء على مهامهم النبيلة كما تقوم بعقابهم عند ابسط اخطائهم و ذلك للرفع من معنوياتهم، فهذا الشرطي درس ومثال لاولئك السياسيين و المسؤولين المتعفنيين.
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50
9 - طنجاوي الخميس 02 غشت 2018 - 13:56
تحياة حب وتقدير وحترام إلى شرطي على هدا الفعل
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47
10 - aissa الخميس 02 غشت 2018 - 13:57
الله يكثر من أمثالك يا أخي ، لأن الرجولة قلت في وقتنا الحاضر.
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48
11 - Younes-Painter الخميس 02 غشت 2018 - 13:58
يجب ان نفهم نحن المغاربة ان منطق القوة هو ما يحكم العلاقات بين الدول و ليس العواطف او العلاقات الشخصية او الاجتماعية. مدينتي سبتة و مليلية احتلتهما اسبانيا منذ قرون بمباركة اوروبية و اسبانيا الان عضو في الناتو و الاتحاد الاوروبي اي ان الاوروبيين يعبرون الثغرين حدودهم الجنوبية معنا. ثم زد على ذلك ان "ظهرنا عار" و لا يمكن للمغرب الاعتماد على وقوف الجيران او "الاشقاء" معه في مواقفه الترابية. الافارقة متقلبون كالحرباء يميلون مع مصالحهم و العرب معروفين بالغدر اما ما يسمى بالمؤتمر الاسلامي غير هدرة و كلام. استرجاع سبتة و مليلية يتطلب جيلا اخرا اكثر وعيا و احساسا بمصبحة الوطن لكن للاسف لا يتوفر ذلك حاليا لان المخدرات و تمييع التعليم تركا بصمتهما
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35
12 - المهدي الخميس 02 غشت 2018 - 14:00
زيارة حاكم بستة للمعبر الحدودي كانت مرتبة وفي مثل هذه الحالات يكون كل شيء بحساب وماذا لو كان الشرطي وزملاؤه قد تلقوا تعليمات من الادارة العامة للامن بعدم مصافحة حاكم سبتة ؟ هذا احتمال وارد وما سيؤكده هو ما سنراه لاحقا فان اتخذت إجراءات في حق الشرطي فمعناه انه تصرف من تلقاء نفسه وإن لم يحصل ذلك فمعناه انه تقيد بالتعليمات لا غير ..
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17
13 - rachida الخميس 02 غشت 2018 - 14:01
الكرامة لا تباع ومن اراده الله كريما عزيز النفس حتى وان كان فقيرا معدما تحية لهذا الرجل الشرطي الذي يعطينا املا ان المغرب لا ينقصه الرجال الشرفاء المحبين لكل بقعة في وطننا الحبيب .
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19
14 - بوقنادل الخميس 02 غشت 2018 - 14:02
تحية وطنية لهذا الرجل الشهم والمذلة لكل من يسارع الى التودد للمستعمر الغاشم
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14
15 - وجدي حر الخميس 02 غشت 2018 - 14:03
اتمنى من الله ان لا تعاقبه الادارة العامة للامن الوطني على هدا الموقف الرجولي ووالوطني وانا كشرطي متقاهد اقف لهدا الشرطي الشاب وارفع قباهتي له واحييه شكرا لك بني.
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22
16 - sacha الخميس 02 غشت 2018 - 14:03
السلام غير ديال الله من الواجب علينا نردو السلام ياريت ياخدو المغرب كولو شوف سبتة ومليلية بحال الجنة لو أخدها المغرب سترجع أكثر من جهنم
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-4
17 - عبدالصمد بوعادلي الخميس 02 غشت 2018 - 14:03
الرجولة صفة من صفات المغاربة الأحرار
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15
18 - كاتب الخميس 02 غشت 2018 - 14:04
تبارك الله عليك ا خويا موقف رجولي و وطني
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17
19 - معاذ الخميس 02 غشت 2018 - 14:04
سؤال ؛ أليس يصافح من هو أعلی مرتبة من هذا الشرطي من هو أعلی مرتبة من هذا الرئيس ؟
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2
20 - شمالي الخميس 02 غشت 2018 - 14:05
كنوا على يقين ستتم محاسبةومعاقبة الشرطي والذهاب به الى مجلس تأديبي ليس علانية ، سبتة و مليلية المحتلتين لن تصبحا ارضا مغربية طال الزمن او قصر ولو ارادت اسبانيا التنازل عنهما وهذا في الاحلام سيتم استفتاء الساكنة طبعا لن تنضم للمغرب وسيكون لها حكم ذاتي وهذا الواقع مثل جبل طارق تماما الذي لم ينضم سكانه لاسبانيا. والمثل المغربي يقول البكاء وراء الميت خسارة.
واعلى سلطة في البلاد هي واعية و متؤكدة أن مسألة المدينتين محسومة منذ الاستقلال، لذلك اتركوا العواطف والهتفات جانبا،فالواقع السياسي المرير شيء آخر.
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14
21 - المغربية الخميس 02 غشت 2018 - 14:05
البسطاء دائما ما يصنعون الحدث لانهم في عمق الاحساس بالظلم الحكرة
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13
22 - yassine الخميس 02 غشت 2018 - 14:05
تحية خالصة هذه رسالة للداخل قبل الخارج، لأن جل مشاكلنا حاليا بالداخل
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7
23 - سعد الخميس 02 غشت 2018 - 14:05
يستحق وسام ....الرجول والبطولة عربي مسلم شرف المغاربة أحب من أحب وكره من كره
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10
24 - rachid الخميس 02 غشت 2018 - 14:06
je crain que dans quelques joures on ecoutera que ce policier est expulsé du corps de la Police!.!!! j aimerai pas
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7
25 - مرض الأعصاب الخميس 02 غشت 2018 - 14:06
كيف ستشعر لو كنت مكانه وانت تقوم بحراسة مدينة مغربية محتلة
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8
26 - سبتي الخميس 02 غشت 2018 - 14:07
يستحق هدا شرطي وسام ملكي عوض (الفنانين )
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9
27 - oujda bergem الخميس 02 غشت 2018 - 14:07
الله يخرج سربيسك على خير الراجل الزين
صعيب تكون راجل في هذا الزمان
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8
28 - bnt lf9ih bnsalah الخميس 02 غشت 2018 - 14:08
يجب على المغاربة أن يستقبلو هذا الرجل استقبال الأبطال ولا ينتظروا شيء من المسؤولين لأنهم اووووت
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8
29 - chouaib Mouhaabat الخميس 02 غشت 2018 - 14:09
تحية خاصة لهذا الشرطي الشهم الدي يكافح عن حوزة الوطن وليكون عبرة لهؤلاء البرلمانيين لحاسين الكابة لليهود و الإسرائيليين كل ما يهمهم سوى المال و مصالحهم الشخصية فهذا الشرطي المغربي الحر يجعلنا كمواطنين مغاربة اننا سوف نرى الخير في الأجيال القادمة إن شاء الله عاشت سبتة ومليلية مغربية وستبقى مغربية هي والصحراء المغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فنحن فداؤك بأرواحنا يا وطني الغالي.....
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9
30 - حسن الخميس 02 غشت 2018 - 14:11
الذل لاش و الرزق مضمون تحية إكبار إجلال الرجل الأمن حارس الحدود
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12
31 - نظرة عن بعد الخميس 02 غشت 2018 - 14:11
عزة النفس هي الكرامة التي نملك ، لا يجب تنازل عليها مهما كلف الامر ، لايهمني من انت ولا من تكون ولا منصبك ، في بعض الدول ترى الشعب يريد تصافح مع وزير او اخد صورة معه لكن في المغرب لا احد يعيرهم اهتمام مهما كان منصبه
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7
32 - نوراليقين الخميس 02 غشت 2018 - 14:11
لا أعتقد أن الواقعة لها علاقة بموقف الشرطي من سبتة ومليلية، إنما لايسمح لرجال الأمن والعسكر بالتحية المدنية (المصافحة).
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-3
33 - رشيد الرباط الخميس 02 غشت 2018 - 14:11
لو لم يتلقى التعليمات من عند رؤساءه لما فعلها
كل شيء مدروس بأدق تفاصيله
كفاكم تمجيدا في هاذا الشرطي
فهو لم يفعل إلا ما يؤمر
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-1
34 - سعدون الخميس 02 غشت 2018 - 14:14
تصرف بطولي من هدا الشرطي يستحق عليه وسام
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6
35 - Kamal الخميس 02 غشت 2018 - 14:14
نعم هي أرضنا ، ولكن بالله عليكم لو استرجع المغرب سبتة، هل ستصبح هذا المدينة جنة، هل ستنجو من النهب و الفساد ؟
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10
36 - ayoub الخميس 02 غشت 2018 - 14:16
برافو عليه غير هو خاصكوم تعرفو بلي معروف على رجال الامنو الدرك و القوات ممنوع عليهم مصافحة الشخصيات المهمة بالزي الرسمي
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3
37 - عابر الخميس 02 غشت 2018 - 14:16
ااااااه لو كل المغاربة بحالو ............
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2
38 - milo الخميس 02 غشت 2018 - 14:17
شابو برافو شيء من الوطنية مزيان
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2
39 - jamil الخميس 02 غشت 2018 - 14:20
ce policier est un vrai patriote ce geste est un grand symbole pour nous les jeunes afin de ne pas oublier ces terres colonisées par force
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40 - abdelghani الخميس 02 غشت 2018 - 14:20
Bravo!!
Un comportement professionnel et exemplaire
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1
41 - عايدة الخميس 02 غشت 2018 - 14:21
موقف لا يمكن ان يقوم به رجال السياسة الكبار خوفا على مناصبهم تحية لك ياإبن بلدي الحر
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5
42 - mohand الخميس 02 غشت 2018 - 14:23
bravooooooo Je suis vraiment bien fier chapeau a celui qui représente la nation
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2
43 - سفيان الخميس 02 غشت 2018 - 14:23
تبارك الله علي هاد لبوليسي رجولة و الله قليل تشوف بحال هاد ناس مزالين فالمغرب بحيت كلشي ولى عباد
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1
44 - مواطن الخميس 02 غشت 2018 - 14:24
لن نقضي على الفساد مهما كان مستوى الكفأت مالم مسؤولين بأخلاق هدا الشرطي
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0
45 - مراد الخميس 02 غشت 2018 - 14:25
هده هي الرجولة هذه هي وقفت الشموخ تحية لك ولكل رجل وطني هدا من يستحق الوسام حتى يتم تخليد هده اللقطة يوم استرجاع كل شبر الى ارض الوطن حياك الله كم انت غالى
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46 - sohail الخميس 02 غشت 2018 - 14:27
تحية لهذا الشرطي ولامثاله الذين يقفون بشموخ في وجه المحتل ونتمنى ان يففوا بشموخ في وجه من يدفعونهم لضرب اخوانهم في الوقفات الاحتجاجية السلمية لان مهمتهم حماية الوطن وليس حماية الفساد
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47 - chrif tiznit الخميس 02 غشت 2018 - 14:27
تحياتي لي شرطي و لكن اقول لكم من احسن الاسابنية في السبتة و مليلة و المواطن عنده جميع الحقوق او المغرب و المواطن لا يوجد عنده اي حق و لا قانون.
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48 - Rifia الخميس 02 غشت 2018 - 14:28
خاسنا شي 100 واحد من هاد الشرطي فكل مدينة من هاد البلاد
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49 - الكيزي محمد الخميس 02 غشت 2018 - 14:30
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته. أولا تحية خاصة لهذا الشرطي الرجل والذي يمكن أن تشبهه بذلك الصحفي الذي رمى الرئيس الأمريكي جورج بورش بحذائه أثناء مأتمر صحفي في العراق معبرا بذالك على رفضه تواجد الجيش الأمريكي في بلاده . هنيأ الشرطي المغربي بشجاعته . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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50 - مومن الخميس 02 غشت 2018 - 14:31
احييك اخي لك الف تحية وتحية
انت مثال صادق لمغربي حر وصادق في عمله ووطنيته لك الف تحية وتحية
كم نحن في حاجة ماسة لمثك لأننا أصبحنا نحس بغربة كبيرة في هذا الوطن العزيز الذي اصبح في الخونة مثال يحتدى به
اللهم اعن كل دو نوايا حسنة لاصلاح امر هده البلاد
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51 - arabi mar الخميس 02 غشت 2018 - 14:32
Mr hammouchi ce policier doit être filicité et récompensé n est ce pas?
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52 - ادريس الوردي الخميس 02 غشت 2018 - 14:34
تحية أبوية لك أيها الشرطي الغيور،أحييك وانوه بغيرتك وبوطنيتك وبشهامتك ووقفة احترام الى أسرة الأمن التي تعطينا مثل هذه النماذج الشابة.
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53 - ex policier الخميس 02 غشت 2018 - 14:35
J'espère qu'il sera pas sanctionné par la DGSN
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54 - المغرب الخميس 02 غشت 2018 - 14:36
تحية واجلال لهذا الشاب .
وجهة نظري .
استرجاع سبتة ومليلية وحل مشكل الصحراء .يمكن ان يحصل فقط عندما يرى ساكنوهم بان مستوى العيش عندنا أفضل بكثير من منهم .
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55 - مهاجر الخميس 02 غشت 2018 - 14:36
هدا من يستحق التكريم واستقباله استقبال الأبطال
وترقيته ومكافئته أحسن مكافئة مادية أعني !!!! وليس !!!؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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56 - محمد شيبان الخميس 02 غشت 2018 - 14:37
تحية اجلال واكرام لهذا الشاب الذي لم يرض بالاهانة لبلده لم يرض السلام على محتل وذلك اضعف الايمان فهل ستكون انطلاقة المطالبة بالثغرين.لما لما يكون ماقام به هذا الشرطي شرارة مثل البوعزيزي بتونس التي خلدت الربيع العربي.ان فكر احدكم في تكريم هذا الشرطي فانا جاهز للمساهمة في تكريمه.
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57 - amin sidi الخميس 02 غشت 2018 - 14:38
سلام .شوف اسمع الوزير ياكبير لمداويخ.
هد شورطي وشاب صغير.عيل بي اشارة بسيطة عبر ان سبة امليلية مغربية انها رسالة قوية وكبيرة .ومقام بهي هاد الشرطي رمز لي قمة الدكاء عند المغاربة
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