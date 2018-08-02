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كُتّاب وآراء
مغاربة يحتفون بشرطي رفض مصافحة حاكم سبتة
أشاد إعلاميون وحقوقيون مغاربة، بشرطي مغربي يعمل بالمعبر الحدودي بين سبتة والمملكة المغربية، رفض مصافحة رئيس الثغر المحتل "خوان فيفاس".
وتداول نشطاء صور الشرطي ومقطع فيديو صوّر الواقعة، مشيدين بما وصفوه "رسالة للاسبانيين بأن المغاربة يعتبرون سبتة ومليلة أرضا مغربية".
ودعا الناشط الفيسبوكي عبد الله أفتات إلى "إعادة النقاش لاسترجاع سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما للحضن المغربي، بعد هذا الحدث".
وأضاف أفتات في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "هذا الشرطي الوسيم يمثّلني.. موقفه الأكثر من رائع أبكاني.. وآن أوان إعادة النقاش لاسترجاع سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما للحضن المغربي.. وتحية للشاب الوطني الذي يحتاج إلى استقبال الأبطال شعبيا".
من جهته، قال الناشط الحقوقي الطيب البوزياني في تدوينة له على صفحته بـ"فيسبوك" تعليقا على الحادثة "للرجولة موقف حيث لا يتوقع أحد، رجل في زمن عزّ فيه الرجال، شرطي مغربي بسيط أشرف من أشرف سياسييكم، والكرامة والعزة لو كانت رجلا".
ودعا نشطاء آخرين إلى تكريم هذا الشرطي، مشيدين بما وصفوه "رسالة للاسبانيين بأن المغاربة يعتبرون سبتة ومليلة أرضا مغربية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (57)
واعلى سلطة في البلاد هي واعية و متؤكدة أن مسألة المدينتين محسومة منذ الاستقلال، لذلك اتركوا العواطف والهتفات جانبا،فالواقع السياسي المرير شيء آخر.
صعيب تكون راجل في هذا الزمان
كل شيء مدروس بأدق تفاصيله
كفاكم تمجيدا في هاذا الشرطي
فهو لم يفعل إلا ما يؤمر
Un comportement professionnel et exemplaire
انت مثال صادق لمغربي حر وصادق في عمله ووطنيته لك الف تحية وتحية
كم نحن في حاجة ماسة لمثك لأننا أصبحنا نحس بغربة كبيرة في هذا الوطن العزيز الذي اصبح في الخونة مثال يحتدى به
اللهم اعن كل دو نوايا حسنة لاصلاح امر هده البلاد
وجهة نظري .
استرجاع سبتة ومليلية وحل مشكل الصحراء .يمكن ان يحصل فقط عندما يرى ساكنوهم بان مستوى العيش عندنا أفضل بكثير من منهم .
وترقيته ومكافئته أحسن مكافئة مادية أعني !!!! وليس !!!؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
هد شورطي وشاب صغير.عيل بي اشارة بسيطة عبر ان سبة امليلية مغربية انها رسالة قوية وكبيرة .ومقام بهي هاد الشرطي رمز لي قمة الدكاء عند المغاربة