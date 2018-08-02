24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5706:3613:3917:1820:3221:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. الزاير: خطورة الوضع الاجتماعي تستدعي تدخل حكومة العثماني (5.00)

  2. تتويج 3 مغاربة في أولمبياد الرياضيات برومانيا‎ (5.00)

  3. مقاول يناشد الملك لإنقاذ الاستثمار بجهة كلميم (5.00)

  4. الزليج البلدي .. حرفة عريقة (5.00)

  5. لسعة عقرب تدخل طفلتين العناية المركزة بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مستخدمون يحتجون أمام مقر "بريكوما" بالرباط

مستخدمون يحتجون أمام مقر "بريكوما" بالرباط

مستخدمون يحتجون أمام مقر "بريكوما" بالرباط
هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)
الخميس 02 غشت 2018 - 14:12

نظم المكتب النقابي للمستخدمين بشركة "BRICOMA"، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر الشركة بشارع الحسن الثاني بمدينة الرباط.

وأورد المكتب النقابي، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الوقفة "تأتي جوابا على عدم إيلاء مسؤولي الشركة أي اهتمام بوضعية المستخدمين الاجتماعية والمادية، وعدم توفير شروط سلامة المستخدمين والسلع على حد سواء".

وأكد المكتب أن اجتماعا عقد في 19 يوليوز المنصرم بمقر مديرية الشغل والإدماج المهني، خصص لدراسة وضعية المستخدمين والمستخدمات، فتم الاتفاق على عقد اجتماع ثان في الـ25 من يوليوز، وذلك للوقوف على رد الإدارة بخصوص المطالب المرفوعة، والمتعلقة بصرف الأجور والاستفادة من العطل والمنح ومطالب أخرى.

وردد المحتجون شعارات داعية إلى الاستجابة لجميع المطالب المرفوعة، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج إلى غاية تحقيقها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.