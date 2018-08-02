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كُتّاب وآراء
مستخدمون يحتجون أمام مقر "بريكوما" بالرباط
نظم المكتب النقابي للمستخدمين بشركة "BRICOMA"، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر الشركة بشارع الحسن الثاني بمدينة الرباط.
وأورد المكتب النقابي، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الوقفة "تأتي جوابا على عدم إيلاء مسؤولي الشركة أي اهتمام بوضعية المستخدمين الاجتماعية والمادية، وعدم توفير شروط سلامة المستخدمين والسلع على حد سواء".
وأكد المكتب أن اجتماعا عقد في 19 يوليوز المنصرم بمقر مديرية الشغل والإدماج المهني، خصص لدراسة وضعية المستخدمين والمستخدمات، فتم الاتفاق على عقد اجتماع ثان في الـ25 من يوليوز، وذلك للوقوف على رد الإدارة بخصوص المطالب المرفوعة، والمتعلقة بصرف الأجور والاستفادة من العطل والمنح ومطالب أخرى.
وردد المحتجون شعارات داعية إلى الاستجابة لجميع المطالب المرفوعة، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج إلى غاية تحقيقها.