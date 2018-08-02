10 فائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات

هسبريس من الرباط

أسفرت مداولات لجن المباراة العامة للعلوم والتقنيات في نسختها التاسعة عن تصدر عشر تلميذات وتلاميذ لائحة النتائج حسب مجال المباراة.

وبحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فاز أربعة مرشحين بالمباراة في مجال الرياضيات، وهم كل من عمر الحضري، والشرغاوي أيمن وقيشوح إلياس، وبل العافية زينب، فيما فاز مرشحان بمجال الفيزياء والكيمياء هم كل من حماديا طه ومنصور محمد أمين، أما في مجال علوم المهندس فقد فاز زيرك محسن.

كما فازت في شعبة الكهرباء وسكو هاجر في شعبة الميكانيك، بينما توجت مباريات علوم الأرض والحياة بوشيخى حمزة ولباريس نرجس.

وأشار البلاغ ذاته إلى أنه شارك في هذه المباراة، التي نظمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار اتفاقية شراكة مع أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، يوم الثلاثاء الماضي بثانوية مولاي يوسف بالرباط، 397 مترشحة ومترشح، موزعين بين 98 في مجال الرياضيات، و42 في مجال علوم المهندس هندسة كهربائية، و42 في مجال علوم المهندس هندسة ميكانيكية، و98 في مجال الفيزياء والكيمياء، و117 في مجال علوم الحياة والأرض.

وسيستفيد المتوجون والمتوجات من منحة التميز التي تخولها لهم أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات طيلة مسارهم الأكاديمي وفق شروط التميز المحددة، إلى حدود حصولهم على الدكتوراه.