24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:57
|06:36
|13:39
|17:18
|20:32
|21:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- النخبة التي يريدها الملك والشعب
- حركة "قادمون وقادرون" تلتئم بمدينة الخميسات
- إسطنبول تتصدر قائمة مدن جنوب القارة الأوروبية
- أقوال في الشعر
- حوالي ربع سكان ألمانيا ينحدرون من أصول أجنبية
الزاير: خطورة الوضع الاجتماعي تستدعي تدخل حكومة العثماني (5.00)
"ربط المسؤولية بالمحاسبة" يُواصل زعزعة الحكومة بإعفاء بوسعيد (5.00)
- أخنوش تعليقا على إعفاء بوسعيد: الملك مارس صلاحياته الدستورية - (242)
- "ربط المسؤولية بالمحاسبة" يُواصل زعزعة الحكومة بإعفاء بوسعيد - (100)
- أسعار الفنادق والمطاعم تدفع مغاربة إلى قضاء العطلة في الخارج - (100)
- مغاربة يحتفون بشرطي رفض مصافحة حاكم سبتة - (98)
- هل أطاحت تقارير الجواهري وجطو ببوسعيد من وزارة الاقتصاد والمالية؟ - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
10 فائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات
أسفرت مداولات لجن المباراة العامة للعلوم والتقنيات في نسختها التاسعة عن تصدر عشر تلميذات وتلاميذ لائحة النتائج حسب مجال المباراة.
وبحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فاز أربعة مرشحين بالمباراة في مجال الرياضيات، وهم كل من عمر الحضري، والشرغاوي أيمن وقيشوح إلياس، وبل العافية زينب، فيما فاز مرشحان بمجال الفيزياء والكيمياء هم كل من حماديا طه ومنصور محمد أمين، أما في مجال علوم المهندس فقد فاز زيرك محسن.
كما فازت في شعبة الكهرباء وسكو هاجر في شعبة الميكانيك، بينما توجت مباريات علوم الأرض والحياة بوشيخى حمزة ولباريس نرجس.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه شارك في هذه المباراة، التي نظمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار اتفاقية شراكة مع أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، يوم الثلاثاء الماضي بثانوية مولاي يوسف بالرباط، 397 مترشحة ومترشح، موزعين بين 98 في مجال الرياضيات، و42 في مجال علوم المهندس هندسة كهربائية، و42 في مجال علوم المهندس هندسة ميكانيكية، و98 في مجال الفيزياء والكيمياء، و117 في مجال علوم الحياة والأرض.
وسيستفيد المتوجون والمتوجات من منحة التميز التي تخولها لهم أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات طيلة مسارهم الأكاديمي وفق شروط التميز المحددة، إلى حدود حصولهم على الدكتوراه.