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الرئيسية | مجتمع | الحمراوي: حكومة الشباب الموازية تجربة نموذجية

الحمراوي: حكومة الشباب الموازية تجربة نموذجية

الحمراوي: حكومة الشباب الموازية تجربة نموذجية
هسبريس - محمد الراجي
السبت 04 غشت 2018 - 10:45

إبّان الحماس الذي بثّه في نفوس الشباب المغربي الحراك الاجتماعي الذي عاشه المغرب سنة 2011، والذي قادته "حركة 20 فبراير"، أقدم ثلة من الشباب المغربي على تشكيل "حكومة موازية" للحكومة التي أفرزتها صناديق الاقتراع، بُغية "نشر الديمقراطية، والحكامة الجيدة، والعدالة الاجتماعية والشفافية والنزاهة"...

تمّ الإعلان الرسمي عن تشكيل حكومة الشباب الموازية مطلع شهر يونيو من سنة 2012، أيْ بعد خمسة أشهر من تنصيب أوّل حكومة بعد دستور 2011؛ غير أنّ الحكومة الشبابية، منذ إنشائها، لم يظهر أثر لعملها ولمْ يُسمع عن أي نشاط لها بعد ذلك إلا حين الإعلان عن نسختها الثانية، ثم النسخة الثالثة، التي أعلن عنها أواخرَ شهر يوليوز الماضي.

الإعلان عن النسخة الثالثة لحكومة الشباب الموازية، التي آلت على نفسها مراقبة عمل الحكومة المنتخبة، قُوبل بسخرية عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أنّ هذا الإطار الشبابي لا جدوى من وجوده، ما دام أن الحكومة المنتخبة نفسَها لا تملك سطلة اتخاذ القرار؛ في حين اعتبر آخرون أن حكومة الشباب الموازية هي إطار لتحقيق مصالح شخصية.

في المقابل، يردّ إسماعيل الحمراوي، رئيس حكومة الشباب الموازية بالنيابة، على منتقدي "حكومته"، بالقول إنّ المبادرة التي أقدم عليها رفقة زملائه الشباب بتأسيس حكومة موازية تراقب عمل الحكومة المنتخبة مبادرة محمودة وتجربة نموذجية يجب أن يتم تشجيعها، بهدف تشجيع الشباب المغربي على الانخراط أكثر في العمل السياسي.

وأوضح الحمراوي أنّ الشباب المشكّلين لحكومة الشباب الموازية يقومون بدورهم الذي أملاه الدستور، في إطار الديمقراطية التشاركية، مضيفا "من الطبيعي ألّا يكون هناك إجماع حول هذه التجربة، لكن يكفي أن نشير إلى أنّ عدد المرشحين للالتحاق بها في نسختها الثالثة، بلغ 1208 من الشابات والشباب، وهذا الإقبال دليل على نجاحها".

وتُعتبر حكومة الشباب الموازية المغربية، المشكّلة من 26 وزيرة ووزيرا، التجربة الثانية من نوعها في العالم، بعد تجربة مماثلة في لبنان لم تدُم طويلا. ويعكف وزراؤها الشباب على إعداد تقاريرَ حول عمل وزارات الحكومة المنتخبة؛ "لأن مهمتنا كمواطنين ليست فقط هي النقد، بل تقديم البدائل في مجال السياسات العمومية من أجل الخروج من الأزمة"، يقول الحمراوي.

وأردف المتحدث ذاته، ردّا على منتقدي حكومة الشباب الموازية، قائلا "إذا كان هناك من ينتقدنا، فنحن مستعدون للحوار، من أجل بسْط أفكارنا ورؤانا"، مضيفا "هناك ازدواجية لمفهوم المواطنة لدى البعض، ذلك أن هناك من يكتفي فقط بالنقد دون أن يقدّم بديلا للأشياء التي يرى أنها غير سوية".

وجوابا عن سؤال حول ما إن كان أعضاء حكومة الشباب الموازية يتلقون تعويضات، قال الحمراوي: "نحن جميعنا نشتغل بشكل تطوعي، ولا نتلقى أي تعويض من أي جهة؛ بل إن الأنشطة التي ننظمها نحن من يدفع مصاريفها من جيوبنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - خليلوفيتش السبت 04 غشت 2018 - 11:09
ههههه باينا غير من التصويرة بحالهم بحال الوزراء ديال الحكومة الحقيقية ياودي باراكا ما ضيعو فلوس الشعب آشمن حكومة موازية كاينا بعدا أصلا شي حكومة .أو بالسلامة شحال كيتخلصو بحالهم بحال وزراء الحكومة
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14
2 - مقتصد السبت 04 غشت 2018 - 11:25
الله يعاونكم...والمعقول خاصنا شباب يكونوا احزاب.اغلبية ومعارضة..يكونوا وزراء.من جميع الفآت يكونوا نزهاء..بضمير حي ووطنية حقيقية بﻻ صباغة بﻻ زواق..اامغرب خاصو يكون شاب بافكاره.بمقوماته شاب في عقله شاب في تسيير اموره..الشباب هم لبنة البﻻد واساسها ..فلما تحاشاهم اامغرب.وترك الصقور الهرمة تلعب في ااميدان ..ها نحن نرى مادا يجري في الحقل السياسي..خونة..انانيون..سراق ..ناهبون اخيرات البﻻد..كل ما يهمهم اجورهم الضخمة .. فمثل الوزير المعفى بوسعيد..هل حاسبوه ؟؟ تسع مرات وهو يعفى من مناصب كبرى في الدولة..حتى اصبح يخلق قوانين لفائدة اصهاره ليعفو عن المﻻير من الضرائب...40مليار اسهم بيعت لجنوب اقرقيا دون استغﻻل المغرب ولو فرنك من الضرائب عليها ..كانت بجرة قلم...لوزير من اهله...فهل حاسبوه..او حاسبوهما ؟ ؟
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-8
3 - رشيد زين العابدين السبت 04 غشت 2018 - 11:25
قيل قديما أفعال العقلاء منزهة عن العبث ونحن بهذا ننتج العبث فإذا كانت الحكومة التي تباشر تسيير القطاعات الوزارية عاجزة وخانعة وتنتظر أوامرها من الفوق فكيف بهؤلاء الشباب المدللين من أن يمدوها باقتراحات توافق عليها.صراحة بلد مليء بكل فرص الجنون ونتف شعر الرأس.
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7
4 - Simo السبت 04 غشت 2018 - 11:37
لعب الدراري باراكا . من التخربيق،مضيعة للمال ومسرحية هزيلة ،من أين أتيتم بهم،لم نر اعلانات لاختيارهم،
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11
5 - محمد الراجي السبت 04 غشت 2018 - 12:06
الْيَوْمَ حكومة الشباب البارحة برلمان الأطفال ما هذا ألعبت يمنحون لانفسهم الوظاءف لكسب الشهرة وخدمة أنفسهم علينا ان نكون على علم من هم والى اَي طبقة ينتمون نقترح نشر اسماء هم واسماء اباءهم وبالتلي ستظهر الحقيقة .
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2
6 - meme السبت 04 غشت 2018 - 12:36
شكون انتاخب عليكم ؟ هيهي ثم كل واحد فيكم يحمل لوحة كوزير موازي لاي وزير هيهي . ولا تنسوا ان هناك حكومة ظل عالم يخاف ولا يختشي .كنتم متاكدين اننا مداويخ .... ولا زلنا مقاطعين افريقيا سنطرال و سيدكم علي و كل ما هو غالي الثمن
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2
7 - ربيعة السبت 04 غشت 2018 - 12:48
تشكيل الحكومة الشبابية او بما تسمى الحكومة الموازية للحكومة التي افرزتها صناديق الإقتراع . يجب ان تكون لها صلة وصل مع رؤساء مجالس جمعيات المجتمع المدني ومع السيد الرئيس لمجلس المجتمع المدني بالمغرب حتى تكون قوة إقتراحية اكبر
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1
8 - مريرت السبت 04 غشت 2018 - 12:50
بالنسبة لرئيس حكومة الشباب اسمه حمراوي اسماعيل من مدينة مريرت من أب متقاعد كان يعمل في القوات المساعدة اسماعيل درس في ثانويو الإعدادية لأم الربيع بنفس المدينة من أسرة فقيرة يعمل ليعيل نفسه على الدراسة لكي يصل إلى ما وصل إليه بدون باك صاحبي اجتهد من خلال الجمعيات والعمل الجمعوي حصل على عدة تكوينات في المغرب وخارج المغرب وهو صاحب فكرة حكومة الشباب
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9 - بوعزة السبت 04 غشت 2018 - 13:05
أش من حكومة الشباب كضحكو على رؤسكم لعب دراري هههههههههههههه
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0
10 - المداويخ السبت 04 غشت 2018 - 13:08
المثل يقول .مقدو فيل زادو فيلة قلة الشغل حلمو معا راسكم.
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0
11 - عمار الامغاري نجيب السبت 04 غشت 2018 - 13:11
لاش 26 وزير ،غير 11 ،و اعطوا المثال .....
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1
12 - صادق السبت 04 غشت 2018 - 13:15
السلام عليكم.
مرحبا بحكومة الشباب مادام عمل تطوعي وينتقد الحكومة و يقترح بدائل.
بالتوفيق إن شاء الله
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13 - mohamed السبت 04 غشت 2018 - 13:26
قوة الهم اضحک سیروا تخدموا علی روسکم لی ما لقی مایدیر افکر اما فی احدات جمعیه او الانتخابات وانتما طلبتها کبیره وزراء دقه وحده مافکرتوافی مقدمین موازیین فکرتوا غیر فی وزراء وقال لیک حصلوا الف وماتین وتمانیه او شیء کهذا ما نجحتش فی لبنان وتنجح فی المغرب
الخول للسیاسه جاکم صعیب قلتم نجربوا هذه علی الله سیروا تدرجوا فی الاحزاب واحد النهار توصلوا کما وصلوا هما لازربه علی صلاح واش لی ما یبغیش یصرح للصحافه حتی تصریح عاد یقبلکم انتم ولا غیر باغین الشهره
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