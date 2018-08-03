حاكم عجمان يطمئن على الطفلة المغربية ملاك

هسبريس من الرباط

استقبل الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة عجمان، صباح اليوم بمقر إقامته بالرباط خلال الزيارة الخاصة التي يقوم بها للمملكة المغربية، أسرة الطفلة المغربية "ملاك" التي تكفل بعلاجها، من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية.

واطمأن حاكم عجمان على حالة الطفلة "ملاك" التي تماثلت بالشفاء من الورم الذي كانت تعاني منه بحجم الرأس، والتي أٌجريت لها عملية جراحية تكللت بالنجاح، بمكرمة من الشيخ حميد بن راشد النعيمي.

وتوجه والد ووالدة الطفلة "ملاك" بأسمى عبارات الشكر والامتنان إلى مقام حميد بن راشد النعيمي على مكرمته بعلاج الطفلة وشراء بيت وتأثيثه للأسرة وتوفير فرصة عمل لوالد الأسرة، بما خفف من معاناتهم وأدخل على قلوب أبنائهم الفرحة.

وكان الشيخ حميد بن راشد النعيمي قد تكرّم بعلاج الطفلة المغربية ملاك، التي ولدت وفي رأسها ورم بحجم الرأس وأجريت لها عملية جراحية تكللت بالنجاح بمستشفى الشيخ زايد بالرباط. كما منح حاكم إمارة عجمان أسرة الطفلة ملاك بيتا بكامل أثاثه في الصخيرات ضواحي الرباط، ووفر مورد رزق لوالد ملاك الذي كان يعاني من البطالة.

يذكر أن هذه المقابلة، التي جمعت بين الشيخ حميد بن راشد النعيمي وبين أسرة الطفلة ملاك صباح اليوم بمقر إقامته بالرباط خلال الزيارة الخاصة التي يقوم بها للمملكة المغربية، حضرها كل من نجل حاكم عجمان وحمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص للشيخ حميد النعيمي.