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الرئيسية | مجتمع | تميز للمغاربة في مباريات ولوج جامعات فرنسا

تميز للمغاربة في مباريات ولوج جامعات فرنسا

تميز للمغاربة في مباريات ولوج جامعات فرنسا
هسبريس من الرباط
السبت 04 غشت 2018 - 11:19

نتائج مشرفة حققها عدد من الطلبة المغاربة الذين يبتغون مواصلة دراستهم بالديار الفرنسية، حيث تمكن الطالب رياض بنباكي، وهو من مواليد الرشيدية، من الحصول على معدل 14.29 في امتحان ولوج إحدى المدارس الفرنسية الكبرى.

كما تمكن محمد يحيى سعالي من الحصول على معدل 13.39. وحل في الرتبة الثالثة عبد الحفيظ السويلمي، من مواليد مدينة آسفي، بعد أن حصل على معدل 13.19.

وزكى وليد جبور، ابن مدينة فاس، تفوق الطلبة المغاربة بحصوله على معدل 12.29. وكان خامس التلاميذ المتفوقين هو محمد مالحو من مدينة تنغير، الذي استطاع الالتحاق بـ"مدرسة البوليتيكنيك".

جدير بالذكر أن النتائج المحصل عليها من طرف الطلبة المغاربة لم تُحقق منذ سنة 2008، حيث لم يتجاوزوا، منذ ذلك الحين، معدل 10.90.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - simo السبت 04 غشت 2018 - 11:32
يا ك قالو التعليم في المغرب متدني و المستوي ضعيف وداك الشي،كنت دائما أومن أن أساتذتنا من المستوى العالي وتعليمنا جيد ،ومن يطبل لتلك الأفكار المغلوطة ،ف لغرض في نفس يعقوب ،
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2 - الوجدي السبت 04 غشت 2018 - 11:34
ها الصح ماشي دقولي arab idols ولا casablanca و 3 ملاين مشاهدة!!!!!
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5
3 - يوسف الزروالي السبت 04 غشت 2018 - 11:36
هنيئا لهم ومزيدا من التألق في مشوارهم الدراسي، وتحية لكل من اشرف على تربيتهم وتكوينهم.
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4
4 - zougou السبت 04 غشت 2018 - 11:44
الف مبروك لفرنسا بهذا الاستقطاب ذَا الجودة العالية والرخيص في الثمن اذ هو مجاني
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0
5 - حسن اغادير السبت 04 غشت 2018 - 11:49
هؤلاء هم فخر المغرب والمثل لشبابنا. يسر الله لكم
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0
6 - ALMOHTADI السبت 04 غشت 2018 - 11:50
للاسف الشديد البلد (المملكة المغربية الشريفة) تزخر بالمواهب والطاقات والادمغة العلمية المعملية الخارقة والتي وللاسف تستثمر خارج البلاد وتفيد دولا اخرى للاسففففففف
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7 - هرو هولاكو السبت 04 غشت 2018 - 11:56
هده هي المعدلات الحقيقية ( من 12 الى 15 ) والتي تعبر عن المستوى الحقيقي للطالب والمتباري ليس كما يقع عندنا من نفخ في نقط الإمتحانات والمباريات. أما معدل 18 إلى 20 في نظري يستحقه العلماء و الأدباء والفلاسفة مثل انشتاين و نيوتن وفولتر ونجيب محفوظ وغيرهم.
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