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كُتّاب وآراء
تميز للمغاربة في مباريات ولوج جامعات فرنسا
نتائج مشرفة حققها عدد من الطلبة المغاربة الذين يبتغون مواصلة دراستهم بالديار الفرنسية، حيث تمكن الطالب رياض بنباكي، وهو من مواليد الرشيدية، من الحصول على معدل 14.29 في امتحان ولوج إحدى المدارس الفرنسية الكبرى.
كما تمكن محمد يحيى سعالي من الحصول على معدل 13.39. وحل في الرتبة الثالثة عبد الحفيظ السويلمي، من مواليد مدينة آسفي، بعد أن حصل على معدل 13.19.
وزكى وليد جبور، ابن مدينة فاس، تفوق الطلبة المغاربة بحصوله على معدل 12.29. وكان خامس التلاميذ المتفوقين هو محمد مالحو من مدينة تنغير، الذي استطاع الالتحاق بـ"مدرسة البوليتيكنيك".
جدير بالذكر أن النتائج المحصل عليها من طرف الطلبة المغاربة لم تُحقق منذ سنة 2008، حيث لم يتجاوزوا، منذ ذلك الحين، معدل 10.90.