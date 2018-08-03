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كُتّاب وآراء
نزيلة أجنبية تعتنق الإسلام في سجن ابن أحمد
أسلمت إحدى نزيلات سجن "بويا الجيلالي" اليوم الجمعة بمدينة ابن أحمد، وتتحدر من دولة جنوب إفريقيا، بحضور مدير المؤسسة السجنية وممثل عن المجلس العلمي الإقليمي بسطات،
في حفل نظّم بالمناسبة داخل السجن، استنادا إلى مصادر هسبريس، فإن الشابة، البالغة من العمر 27 سنة، وهي "مسيحية سابقا" تقضي عقوبة حبسية، أعلنت اليوم إسلامها أمام الملأ.
وبررت النزيلة الأجنبية إسلامها بـ"ما أحسّت به من تسامح ديني وروح الوسطية والاعتدال والاطمئنان من خلال مخالطتها المغربيات، وما لمسته من حسن المعاملة داخل السجن".
وأضافت المصادر ذاتها أن الشابة اختارت اسم "زينب" بدلا من اسمها السابق، وأكدت أنها دخلت الدين الإسلامي برغبة وطواعية منها، دون ضغوطات، بل بطلب منها، لما لمسته من احترام تام لحريتها في الاختيار، واتخاذ القرار دون المسّ بحقوقها الدينية.