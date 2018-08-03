24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5806:3713:3917:1720:3121:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. الأزبال .. مسؤولية من؟ (5.00)

  2. حاكم عجمان يطمئن على الطفلة المغربية ملاك (5.00)

  3. المدافع السنغالي موسى واجي يلحق بصفوف البارصا (5.00)

  4. أي دور لأحزابنا السياسية غير التنافس على المقاعد والحقائب؟! (5.00)

  5. ستيني يخضع لأول زراعة مفصل اصطناعي بوزان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | نزيلة أجنبية تعتنق الإسلام في سجن ابن أحمد

نزيلة أجنبية تعتنق الإسلام في سجن ابن أحمد

نزيلة أجنبية تعتنق الإسلام في سجن ابن أحمد
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 03 غشت 2018 - 23:00

أسلمت إحدى نزيلات سجن "بويا الجيلالي" اليوم الجمعة بمدينة ابن أحمد، وتتحدر من دولة جنوب إفريقيا، بحضور مدير المؤسسة السجنية وممثل عن المجلس العلمي الإقليمي بسطات،

في حفل نظّم بالمناسبة داخل السجن، استنادا إلى مصادر هسبريس، فإن الشابة، البالغة من العمر 27 سنة، وهي "مسيحية سابقا" تقضي عقوبة حبسية، أعلنت اليوم إسلامها أمام الملأ.

وبررت النزيلة الأجنبية إسلامها بـ"ما أحسّت به من تسامح ديني وروح الوسطية والاعتدال والاطمئنان من خلال مخالطتها المغربيات، وما لمسته من حسن المعاملة داخل السجن".

وأضافت المصادر ذاتها أن الشابة اختارت اسم "زينب" بدلا من اسمها السابق، وأكدت أنها دخلت الدين الإسلامي برغبة وطواعية منها، دون ضغوطات، بل بطلب منها، لما لمسته من احترام تام لحريتها في الاختيار، واتخاذ القرار دون المسّ بحقوقها الدينية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.