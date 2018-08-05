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الرئيسية | مجتمع | وزارة الأوقاف تدعو الحجاج إلى "الإحرام في الجو"

وزارة الأوقاف تدعو الحجاج إلى "الإحرام في الجو"

وزارة الأوقاف تدعو الحجاج إلى "الإحرام في الجو"
هسبريس من الرباط
الأحد 05 غشت 2018 - 15:12

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كافة حجاج التنظيم الرسمي المتوجهين مباشرة إلى مكة المكرمة ابتداء من يوم الثلاثاء 7 غشت 2018 فصاعدا، إلى الإحرام في الطائرات حين بلوغ ميقات "رابغ".

وأنهت الوزارة، في بلاغ لها "إلى علم كافة حجاج التنظيم الرسمي أن الرحلات المبرمجة من جميع المطارات المغربية إلى الديار المقدسة ابتداء من يوم الثلاثاء 7 غشت 2018 فصاعدا، سيتوجه حجاجها مباشرة إلى مكة المكرمة، وعليه يتعين أن يصحبوا معهم إحرامهم خلال الرحلة ليحرموا في الطائرات حين بلوغ ميقات "رابغ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Hassan Sima الأحد 05 غشت 2018 - 15:52
إنما الأعمال بالنيات طريق السلامة إلى جميع الحجاج وتقبل الله منگم إحرامگم
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1
2 - حاج الأحد 05 غشت 2018 - 15:53
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصواب إن يحرم الحجاج في المطار وليس في الطائرة
كيف يخلع الرجال ملابسهم الداخلية ليلبسوا لباس الإحرام وهم في الطائرة ؟؟؟؟؟
لذا يجب على الحجاج _ الرجال طبعا _ حفظهم الله جميعا أن يلبسوا أحلامهم قبل الصعود إلى الطائرة
حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور
تحية لكم من أرض المهجر
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0
3 - طه حسين الأحد 05 غشت 2018 - 15:54
حج مبرور ان شاء الله تعالى و يكون في ميزان حسناتهم و يغفر الله لنا ولكم و لهم
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2
4 - أبو يحيى الأحد 05 غشت 2018 - 15:56
#حج مبرور وسعي مشكور و ذنب مغفور #
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2
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