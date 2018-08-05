وزارة الأوقاف تدعو الحجاج إلى "الإحرام في الجو"

هسبريس من الرباط

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كافة حجاج التنظيم الرسمي المتوجهين مباشرة إلى مكة المكرمة ابتداء من يوم الثلاثاء 7 غشت 2018 فصاعدا، إلى الإحرام في الطائرات حين بلوغ ميقات "رابغ".

وأنهت الوزارة، في بلاغ لها "إلى علم كافة حجاج التنظيم الرسمي أن الرحلات المبرمجة من جميع المطارات المغربية إلى الديار المقدسة ابتداء من يوم الثلاثاء 7 غشت 2018 فصاعدا، سيتوجه حجاجها مباشرة إلى مكة المكرمة، وعليه يتعين أن يصحبوا معهم إحرامهم خلال الرحلة ليحرموا في الطائرات حين بلوغ ميقات "رابغ".