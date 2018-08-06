24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0106:3913:3817:1720:2821:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. خدمات اللوجستيك: المغرب يكتفي بالمرتبة 109 (5.00)

  2. حركة التوحيد والإصلاح تُخلي مكتبها من سياسيي "العدالة والتنمية" (5.00)

  3. الليرة التركية تسجل أدنى مستوى أمام الدولار (5.00)

  4. "التوحيد والإصلاح" تفصل الدعوي عن السياسي (5.00)

  5. العُطلة والعيد والمدرسة.. حبل المصاريف يلتف حول عنق المغاربة‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | حموشي يستقبل وفد حجاج من أسرة الأمن

حموشي يستقبل وفد حجاج من أسرة الأمن

حموشي يستقبل وفد حجاج من أسرة الأمن
هسبريس من الرباط
الاثنين 06 غشت 2018 - 18:45

استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الاثنين، وفدا يمثل موظفي ومتقاعدي الأمن الوطني المستفيدين من عملية الحج برسم سنة 2018، والبالغ عددهم مائة حاج وحاجة.

وأشاد حموشي خلال حفل الاستقبال بتضحيات موظفي ومتقاعدي الأمن الوطني في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، داعيا إياهم إلى "التحلي بقيم التكافل الاجتماعي ومبادئ الإنسانية السمحة خلال أداء مناسك هذه الفريضة الدينية".

كما يضم وفد حجاج الأمن الوطني لهذه السنة "ثمانية من خيرة موظفي الشرطة، أبلوا البلاء الحسن خلال أداء واجبهم المهني، ومنهم من تعرض لإصابات جسدية بليغة، وذلك عرفانا وتقديرا من المديرية العامة للأمن الوطني لتفانيهم وتضحياتهم التي مكنت في حالات عدة من إنقاذ أرواح المواطنين".

كما تقرر هذه السنة أيضا منح دعم استثنائي لموظفي الشرطة الذين تم انتقاؤهم للاستفادة من عملية الحج ضمن القرعة الرسمية؛ وذلك من خلال منحهم مبلغا ماليا قدره 20.000 درهم، في حدود 100 مستفيد يتم اختيارهم عبر القرعة.

وكما تم إعلانه في وقت سابق فسيستفيد من عملية الحج لهذه السنة الشرطي المتقاعد محمد ميراوي، البالغ من العمر 100 سنة، رفقة ابنه؛ وذلك تنفيذا لتعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني.

حري بالذكر أن هذا الاستقبال يأتي مباشرة بعد آخر مماثل خص به الحموشي، يوم السبت 04 غشت الجاري، وفد حجاج من موظفي ومتقاعدي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذين استفاد منهم من عملية الحج لهذه السنة 95 حاجا وحاجة، مقابل 82 خلال عملية السنة المنصرمة.

كما يشار إلى أن حجاج الأمن الوطني يستفيدون من تغطية كاملة لمصاريف الحج المحددة من قبل الجهات المختصة؛ في حين يبقى المستجد هذه السنة هو زيادة عدد المقاعد المخصصة للأمن الوطني من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من 80 إلى 100 مقعد، الأمر الذي مكن من توسيع قاعدة المستفيدين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.