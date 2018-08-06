حموشي يستقبل وفد حجاج من أسرة الأمن

هسبريس من الرباط

استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الاثنين، وفدا يمثل موظفي ومتقاعدي الأمن الوطني المستفيدين من عملية الحج برسم سنة 2018، والبالغ عددهم مائة حاج وحاجة.

وأشاد حموشي خلال حفل الاستقبال بتضحيات موظفي ومتقاعدي الأمن الوطني في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، داعيا إياهم إلى "التحلي بقيم التكافل الاجتماعي ومبادئ الإنسانية السمحة خلال أداء مناسك هذه الفريضة الدينية".

كما يضم وفد حجاج الأمن الوطني لهذه السنة "ثمانية من خيرة موظفي الشرطة، أبلوا البلاء الحسن خلال أداء واجبهم المهني، ومنهم من تعرض لإصابات جسدية بليغة، وذلك عرفانا وتقديرا من المديرية العامة للأمن الوطني لتفانيهم وتضحياتهم التي مكنت في حالات عدة من إنقاذ أرواح المواطنين".

كما تقرر هذه السنة أيضا منح دعم استثنائي لموظفي الشرطة الذين تم انتقاؤهم للاستفادة من عملية الحج ضمن القرعة الرسمية؛ وذلك من خلال منحهم مبلغا ماليا قدره 20.000 درهم، في حدود 100 مستفيد يتم اختيارهم عبر القرعة.

وكما تم إعلانه في وقت سابق فسيستفيد من عملية الحج لهذه السنة الشرطي المتقاعد محمد ميراوي، البالغ من العمر 100 سنة، رفقة ابنه؛ وذلك تنفيذا لتعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني.

حري بالذكر أن هذا الاستقبال يأتي مباشرة بعد آخر مماثل خص به الحموشي، يوم السبت 04 غشت الجاري، وفد حجاج من موظفي ومتقاعدي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذين استفاد منهم من عملية الحج لهذه السنة 95 حاجا وحاجة، مقابل 82 خلال عملية السنة المنصرمة.

كما يشار إلى أن حجاج الأمن الوطني يستفيدون من تغطية كاملة لمصاريف الحج المحددة من قبل الجهات المختصة؛ في حين يبقى المستجد هذه السنة هو زيادة عدد المقاعد المخصصة للأمن الوطني من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من 80 إلى 100 مقعد، الأمر الذي مكن من توسيع قاعدة المستفيدين.