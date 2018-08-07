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يهود المغرب ينعون آرون منسونيغو .. حاخام البلاد الأكبر يفارق الحياة

يهود المغرب ينعون آرون منسونيغو .. حاخام البلاد الأكبر يفارق الحياة
وائل بورشاشن*
الثلاثاء 07 غشت 2018 - 20:00

توفي حاخام المغرب الأكبر آرون منسونيغو، اليوم الثلاثاء، في مستشفى شعاري زيديك بالقدس، عن سن يناهز 90 سنة. وولد الراحل في فاس سنة 1929، وتتلمذ بها ثم درّس بالمدرسة العليا التلموذية "باي-لي-بان" في فرنسا.

وتلقت الطائفة اليهودية بالمغرب بحزن كبير وفاة الحاخام الأكبر لليهود المغاربة، وهو الذي "كانت شخصيته كاريزمية، وكان رجلا ذا مسار مهني ديني استثنائي" وفق الطائفة اليهودية.

وأضافت الطائفة، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن "الراحل كان لا يتردد أبدا في العمل على المشاريع التعليمية والخيرية، وسخر حياته لإصدار مخطوطات ومؤلفات أسياد اليهودية المغربية، التي طُبع من بينها العشرات عبر العالم، حتى نستطيع الانتباه إلى حكمة البعد الروحي والفكري للحاخامات الكبار المغاربة البارزين، الذين كان من ورثتهم".

وذكر المصدر نفسه أن الحاخام الأكبر الراحل، آرون مونسونيغو، كان "محترما جدا ومحبوبا، ومعجَبا به من طرف الجميع داخل الطائفة، كما كان مرجعا في الأسئلة الحاخامية والهالاخية"، بمعنى اليهودية التلمودية والشريعة اليهودية.

بدورها أوضحت زهور رحيحيل، محافظة متحف التراث الثقافي اليهودي بالدار البيضاء، أن المغرب هو "البلد العربي الإسلامي الوحيد الذي مازالت فيه وظيفة الحاخام الأكبر".

وأضافت رحيحيل أن الجماعة اليهودية دينيا تحت إمرة أمير المؤمنين، ملك المغرب، وعندما تكون الأعياد الدينية أو الأعياد الوطنية يكون دائما حاخام المملكة الأكبر ممثلا دينيا عن الجماعة اليهودية، بجانب سيرج بيرديغو، الأمين العام للطوائف اليهودية بالبلاد، ويقدم التهاني إلى أمير المؤمنين باسم اليهود المغاربة.

الراحل حاصل على شهادة "الحبر القاضي" من مجلس "الحاخامات الثلاثة الكبار الأورثودوكسي" في باريس، وأصبح مسيرا لـ"مدرسة تلموذ توراة" بالدار البيضاء، سنة 1952، بدعوة من رئيس الطائفة اليهودية في الدار البيضاء.

وفي 1954 أصبح الراحل أستاذا بالمعهد الحاخامي تحت إدارة صول آبدانان، الحاخام الأكبر للمغرب آنذاك، ثم انتخب سنة 1960 مندوبا عن "أوزار هتوراه المغرب"، التي تطورت ليصبح عندها فريق يتكون من 1000 طالب، وهي مدارس تقدم تعليما عاما، وتعليما دينيا يتلاءم مع التقاليد والقيم اليهودية المغربية.

وفي سنة 1966، أصبح الحاخامُ الأكبر آرون منسونيغو عضوا مؤسسا لمدارس "أوزار هتوراه بفرنسا"، التي وصل عدد طلابها إلى 4000 تلميذ؛ كما كان يعمل سنة 1978 إلى جانب أبيه الراحل، الحبر الأكبر يديديا مونسونيغو الذي كان أسلافه، أبا عن جد، أحبارا كبارا للمغرب منذ سنة 1492، ثم بدأ وضعه في التطور داخل لجنة الطائفة بالدار البيضاء، حيث أصبح عضوا نشطا تحت رئاسة الراحل د.بانزكان.

وأصدر الحبر الأكبر آرون منسونيغو مجموعة مطبوعات ومؤلفات "أسياد اليهودية المغربية"، وخلف أباه في فبراير من سنة 1998 في منصب حبر المغرب الأكبر، ثم مُنح شارة فارس في وسام عرشِ يونيو من سنة 2009.

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - amaghrabi الثلاثاء 07 غشت 2018 - 20:29
تعازي الحارة لاخواني واخواتي اليهود المغاربة,وانا لله وانا اليه راجعون.وكل نفس ذائقة الموت,ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحترم الأموات ويحكى عنه انه وقف احتراما لجنازة وقال أصحابه انه يهودي يا رسول الله فاجابهم بعباراته الجكيمة والشريفة,اليست نفسا,صلى الله عليك يا رحمة للعالمين
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44
2 - Omar الثلاثاء 07 غشت 2018 - 20:39
الحمد لله على نعمة الاسلام. اليهود لهم نفوذ في العالم لكنهم خسروا الدار الاخرة.
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8
3 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 07 غشت 2018 - 20:42
رحم الله الفقيد و ادخله فسيح جنانه و انا لله و انا اليه راجعون فهذا الحاخام الاكبر الذي يمثل المغاربة المعتنقين للديانة اليهودية ابن مدينة فاس التي ولد و ترعرع فيها فهو مغربي فاسي ورث فقه اليهودية التلمودية و الشريعة اليهودية من اسلافه منذ 1492 الى اليوم فعلا انه مغربي قح كان ضحية مافيا الهجرة الكبرى نحو اوروبا و اسرائيل لتشتيت شمل المغاربة لكن مع ذالك بقي وفيا لوطنه فموته خسارة لليهود المغاربة نشاطرهم احزانهم كمغاربة مسلمين.
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-7
4 - مستعرب الثلاثاء 07 غشت 2018 - 20:48
الى تعليق الاخ عمر . وهل انت ضامن الاخرة. ضامن الجنه لتقول على الناس انهم خسروا الاخرة ؟!ربما لن يكون لك نفود فالارض ويكون ماواك جهنم لدلك الله هو الذي يحاسب الناس فلاتضمن شيئا الله هو ضامنه
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40
5 - المنطقي الثلاثاء 07 غشت 2018 - 20:48
تعازينا الحارة لإخواننا اليهود المغاربة اللدين يدافعون عن المغرب أينما حلوا وارتحلو. ...
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16
6 - oujdi الثلاثاء 07 غشت 2018 - 20:49
تعازينا لإخواننا اليهود المغاربة و كل نفس ذائقة الموت
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14
7 - الحسين مكروز الثلاثاء 07 غشت 2018 - 20:54
تعازي الحارة للطائفة اليهودية المغربية الحرة الأصيلة المتشبعة بالروح الوطنية القحة و الرافضة للاحتلال الصهيوني الغاصب ، انا حزين من اجل مواطنيي المغاربة من الديانة اليهودية بهذه المناسبة الاليمة.
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4
8 - غيلان قدور الثلاثاء 07 غشت 2018 - 20:54
مات في القدس !!عوض بلده المغرب ؟؟؟
اذا ضهر المعنى لا فاءدة في التكرار
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3
9 - Ayoub الثلاثاء 07 غشت 2018 - 21:03
Condoléances au défunt et à sa famille Juive Marocaine de cœur
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4
10 - مواطن مغربي الثلاثاء 07 غشت 2018 - 21:06
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
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-3
11 - Omar الثلاثاء 07 غشت 2018 - 21:07
Au frère mostaarib je parle des personnes qui sont mort en adoptant la religion juive. Et je suis sur qie l'appartenance à la religion islamique n'est pas suffisan. Or c'est le comportement qui compte.
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12 - parisien الثلاثاء 07 غشت 2018 - 21:09
كل التعازي الحارة باسمي و باسم الشعب المغربي و الجالية المغربية للطائفة اليهودية المغربية
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13 - سعيد الثلاثاء 07 غشت 2018 - 21:10
أليس القرآن يقول ما معناه (ان أهل الكتاب فيهم رهبانا يخافون الله ) فحساب كل نفس عند بارءها، ولعن الله الفكر التكفيري الجاهل بالإسلام السمح الذي لا يفقه لا قرانا و لا سنتا ،بل يتبع فكر البغدادي و ما شابهه
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14 - ابراهيم من نواحي قلعة امكونة الثلاثاء 07 غشت 2018 - 21:14
أتقدم بتعازي الحارة إلى عائلة الفقيد و الى اخواننا اليهود المغاربة في مصابهم الجلل
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15 - العلوي عبد الواحد الثلاثاء 07 غشت 2018 - 21:17
تعازينا لمواطنينا اليهود المغاربة
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16 - عبد الواحد العلوي الثلاثاء 07 غشت 2018 - 21:19
condoléances..تعازينا القلبية الحارة لمواطنينا من اصل يهودي
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