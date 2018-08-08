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كُتّاب وآراء
تقرير فرنسي يسلط الضوء على محنة أفارقة جنوب الصحراء بالمغرب
فِي الوقتِ الذِي لا يزَال النقاشُ حول تدفق المهاجرين الأفارقة محلَّ جدلٍ واسعٍ وتتباينُ إزاءهُ الرؤى، كشفَ تقرير تلفزيوني جديد حول واقع هؤلاءِ "الفارّين" من أوْطانهم المُنْهَكة بالصراعات العرقية والمشاكلِ السياسية أن "اللاجئين الأفارقة ممن استبدَّ بهمُ حلمُ الهجرة إلى أوروبا يعيشون حياةً صعبة في المغرب، ففي وقت تدرُّ فيه شبكاتُ التهريب ثرواتٍ هائلة على من يقفُ خلْفها، لا يتدبَّرُ المهاجرون "المسحوقون"، بعد ملاحقاتٍ وكد، سوى وعود كاذبةٍ ببلوغ الحُلم المنشودِ".
التقريرُ الفرنسِي، الذي أعدّهُ الصحافي الاستقصائي أليكسي دايمون ونشره موقع "Le Journal International"، اقتفى آثر المهاجرين الأفارقة الذين استقرَّ بهم المقامُ في مدنِ المملكة، وحاولَ أن يتواصلَ مع عدد منهم وإنْ كانَوا لمْ يسْمَحُوا بإظهار ملامح وجُوههِم، خشيةً من الشرطة، كما من رفاقهم الذين يُكابدون شظف العيشِ بحثاً عن "طوق نجاة" في المغرب؛ فالوصولُ إلى أوروبا، بحسب مليك (29 سنة)، يقتضي الكثير من الصبر والقليلِ من الحظِّ".
داخلَ منزلٍ صغيرٍ في قلبِ مدينة طنجة الساحلية، يعيشُ مليك القادمُ من السنيغال ورفاقه الستة، كلهم قضوا شهوراً في انتظار اليوم الموْعودِ، لأنهم "لا يرون في البقاء على أرض المغرب مطلباً ولا هدفا، يقول مليك "لا نريد إحداث المشاكلِ هنا، نحنُ نتفهّمُ عملَ الشرطة؛ لكننا نودُّ الهروب من هذا الواقع الصعبْ"، بقدر ما يمضِي مليك أيَّامه في شظفٍ، ينقلُ التقرير شهادة مهاجرٍ آخر تعرَّض للضرب والرَّفس من قبل القوات العمومية المرابطة في الشمال.
ستيفان، الذي ظهرَ في التقرير وهو يحْملُ على ظْهره محفظة تجمع كلَّ مُستلزماته من وثائق ثبوتية وأقراص للاتصالات يقول إنه "تعرّض ما مرة إلى مضايقات والعنف المُبرح من قبل الشرطة المغربية"، ويحكي أن "شرطياً كان بالزي الرسمي بدأ ينهالُ عليه بالضرب حتى سالتْ دِماؤهُ لأنه رفض صعود سيارة الوحدة الأمنية".
وفي تصْويره للواقع "المُزري" الذي يلاحقُ هؤلاء المهاجرين أينما حلُّوا وارتحلوا، يتوقف التقرير الفرنسي عند حالة مهاجرة كانت ضحية عنف واغتصاب من قبل مجهولين تقول السيدة الإفريقية "إنها عندما تكونُ وحيدة تخافُ من أن تتعرض للاغتصاب؛ فهي لا تستطيع الخروج لوحدها"، وتضيف: "كلما وجدتُ نفسي في وضعٍ حرجٍ أتفجر غضبا وأصيحُ في المارة بأعلى صوتي، وهكذا يتركونني وشأني".
بين شهر يونيو حتَّى شتنبر، تصبحُ مدنُ الشمال قبلة للمهاجرين الذين يجهدون أنفسهم على طول العام من أجل توفير المال الذي سيقلهم إلى الضفة الشمالية صوْب إسبانيا.
وبالرغم من أن العملية صعبة ومحفوفة بالمخاطر، فإن "هؤلاء المهاجرين لمْ يعدْ لديهم من خيارٍ آخر سوى ركوب البحر وبلوغ الحلم الأوروبي، ولو على حسابِ حياتهم".