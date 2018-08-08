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كُتّاب وآراء
التسلّل إلى "الفردوس الأوروبي" يغري آلاف القاصرين المغاربة
لمْ يعُدِ ركوبُ البحر شأناً يهمُّ الشَّباب العَاطلَ الباحث عن فُرصِ حياة جديدة بعدما ضاقتْ بهم سُبلُ المعيشِ في أوطانهم، بل أصبح يجذبُ الأطفال أيضاً، فقد ذكرتْ تقديراتٌ إسبانيَّة أنَّ عدد القاصرين المغاربة غير المصحوبين فوق التراب الإسباني يقارب الـ5000 طفل، غالبتهم يقْطنُ بمأوى في مدينة سبتة الواقعة تحت الاحتلال الإسبانِي، في انتظَار أنْ تسنحَ لهم الظروف كيْ يهاجرُوا سريًّا عبر البحر نحو أوروبا بالرُّغم من المخاطر التي تحفُّ العمليَّة.
ووفق ما نقلته جريدة "إلباييس" الإسبانية فإن "الأطفال المغاربة غير المصحوبين الذين تسللوا إلى إسبانيا، إلى حدود الساعة، يمثلون 70 في المائة من مجموع 7145 طفلًا غير مصحوب بالجارة الشمالية من مختلف الجنسيات"، مشيرة إلى أن أغلب هؤلاء الأطفال يعيشون في جهات الأندلس وكتالونيا، وفي مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين اللتين تحتلهما إسبانيا.
وأورد المنبر الإسباني، نقلاً عن تقرير حكومي حصلت عليه، أن "عدد الأطفال الأجانب غير المصحوبين في إسبانيا قد ارتفعَ في ظرف سنة ونصف السنة، حيث انتقل الرقم من 4000 طفل مع نهاية سنة 2016 إلى 7145 طفلًا اليوم، لتزايد عدد القاصرين المغاربة والقادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وسبق لمنظمة ميغرا وروبا Migreurop""، المتخصصة في الهجرة ومراقبة الحدود، أن دقت ناقوسَ الخطر بشأن تزايد الخطر المحدقِ بهؤلاء الأطفال خاصة أولئك الموجودين في ثغري سبتة ومليلية، حيث أنه "بعيدا عن تثبيط هؤلاء الأطفال، فإنهم يواجهون مخاطر أكبر في ركوب شاحنات "الموت" لبلوغ شبه الجزيرة الإسبانية"، مضيفة أنه "خلال سنة 2017 فقد أكثر من 520 شخصًا حياتهم في البحر المتوسط، 140 منهم حاولوا الوصول إلى إسبانيا".
ويذكر أن المغرب وإسبانيا كانَا قدْ وقعا مذكرة تفاهم حول المهاجرين القاصرين غير المرفُوقين، تمَّ تحويلها إلى اتفاق في 2007، يقضي بحقِّ السلطات الإسبانيَّة في ترحيل الأطفال القاصرين غير المرفوقين بعد التعرف إليهم وتحديد عائلاتهم. وفي حال لمْ يجر التمكن من ذلك، يكُون من حقها تسليمهم إلى السلطات المغربيَّة، لتحديد عائلاتهم أوْ إيداعهم في مراكز للطفُولة.
منْ جَانبِه، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، إن "هَؤُلاءِ الأطفال نجحُوا في التسلل عبْر الحُدود البحْرية من شمالِ المغرب إلى جنوب إسبانيا، وبعدما يتمَّ القاء القبض عليهم ووضعهم في مراكز ايواء خاصة بالأطفال، يفرون بطرق مختلفة، ويصبحون في حالة تشرد وتسكع، إلى درجة تسببت الهجرة السرية في ظاهرة أطفال الشوارع".
وأورد أن "المغرب ليس له ما يقدمه إزاء هذه القضية، لأننا أمام أطفال مغاربة هاجسهم الأساسي الرحيل إلى الضفة الشمالية، وإذا كان من دور سيقوم به هو ردعهم وتوقيف هجرتهم السرية؛ لكن ستكون كل المحاولات مؤقتة وظرفية"؛ لأننا، حسب الخضري، "أمام موجة متسلسلة من محاولات الهجرة السرية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
على اروبا تزويد المغرب باطنان من مواد موانع الحمل والبمجان لعل وعسى نوقف هذه الشوهه.
مخجل مخجل مخجل. والسلام
اللهما اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون
الوقت اصبع اصعب للغاية
ياسيدي أوربا ليست مسؤولة عن احد، هي مسؤولة عن تنمية بلدانها و شعبها، وليس غيرها، كل ملزم ببلده و شعبه، هم عانوا كثيرا و ضح اباؤهم من أجل الوصول الى ماهم عليه الأن، الأوروبيون لم يولدوا و في أفواههم ملاعق من ذهب، سيطل أحدهم ليقول أن أوربا نهبت ثروات إفريقيا، و،و،و من ذلك القرص المشروخ، أفريقيا يا سيدي لازلت غنية، و ما قد يكون الأوربيون أخذوه، لا يمثل حتى جزء بسيط جدا من غنى إفريقيا، ولكننا دائما نحب لعب دور الضحية، و تعليق فشلنا على غيرنا، لم نستغل شيئا من ثرواتنا، ولم نبني إفريقيا كما يجب. وثرواتها كما هي، تنتظر من يستغلها، نهدي منها ماهو خام الى من يشتغلها ثم نقول لا، إن أوربا سرقتها منا.
أوربا عاشت الحروب والأوبئة، والفقر المدقع، لكن لم يستسلموا للظروف أو ينتظروا غيرهم حتى ينتشلهم من كل ذلك أو يعلقو ما أصابهم عل شماعة أحد، بل شمروا عن سواعدهم بجد و تفان، ودفعو حياتهم ثمنا، حتى يعيش أبناؤهم و أحفادهم في رفاهية، فهل سنفعل نحن كذلك؟ لا و ألف لا، بكل بساطة لأن عروقنا لا تجري فيها دماء أوربية، بل دماء المكر والخداع و الفشل.
ضاق بهم وطن له الدهب
ضاق بهم وطن بحرين
ضاق بهم وطن فيه كل شيء...الا العدل
ضاق بهم الوطن أو بالاحرى الفيرما .
وأصبح البقر إنسانا حين خرج من الفيرما
أنا أعيب على من تغرب واغترب وعانى ليصبح إنسانا كيف يعود ليصبح بقرة أو ليستثمر في هده الفيرما !