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الرئيسية | مجتمع | التسلّل إلى "الفردوس الأوروبي" يغري آلاف القاصرين المغاربة

التسلّل إلى "الفردوس الأوروبي" يغري آلاف القاصرين المغاربة

التسلّل إلى "الفردوس الأوروبي" يغري آلاف القاصرين المغاربة
هسبريس-عبد السلام الشامخ
الأربعاء 08 غشت 2018 - 10:00

لمْ يعُدِ ركوبُ البحر شأناً يهمُّ الشَّباب العَاطلَ الباحث عن فُرصِ حياة جديدة بعدما ضاقتْ بهم سُبلُ المعيشِ في أوطانهم، بل أصبح يجذبُ الأطفال أيضاً، فقد ذكرتْ تقديراتٌ إسبانيَّة أنَّ عدد القاصرين المغاربة غير المصحوبين فوق التراب الإسباني يقارب الـ5000 طفل، غالبتهم يقْطنُ بمأوى في مدينة سبتة الواقعة تحت الاحتلال الإسبانِي، في انتظَار أنْ تسنحَ لهم الظروف كيْ يهاجرُوا سريًّا عبر البحر نحو أوروبا بالرُّغم من المخاطر التي تحفُّ العمليَّة.

ووفق ما نقلته جريدة "إلباييس" الإسبانية فإن "الأطفال المغاربة غير المصحوبين الذين تسللوا إلى إسبانيا، إلى حدود الساعة، يمثلون 70 في المائة من مجموع 7145 طفلًا غير مصحوب بالجارة الشمالية من مختلف الجنسيات"، مشيرة إلى أن أغلب هؤلاء الأطفال يعيشون في جهات الأندلس وكتالونيا، وفي مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين اللتين تحتلهما إسبانيا.

وأورد المنبر الإسباني، نقلاً عن تقرير حكومي حصلت عليه، أن "عدد الأطفال الأجانب غير المصحوبين في إسبانيا قد ارتفعَ في ظرف سنة ونصف السنة، حيث انتقل الرقم من 4000 طفل مع نهاية سنة 2016 إلى 7145 طفلًا اليوم، لتزايد عدد القاصرين المغاربة والقادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وسبق لمنظمة ميغرا وروبا Migreurop""، المتخصصة في الهجرة ومراقبة الحدود، أن دقت ناقوسَ الخطر بشأن تزايد الخطر المحدقِ بهؤلاء الأطفال خاصة أولئك الموجودين في ثغري سبتة ومليلية، حيث أنه "بعيدا عن تثبيط هؤلاء الأطفال، فإنهم يواجهون مخاطر أكبر في ركوب شاحنات "الموت" لبلوغ شبه الجزيرة الإسبانية"، مضيفة أنه "خلال سنة 2017 فقد أكثر من 520 شخصًا حياتهم في البحر المتوسط، 140 منهم حاولوا الوصول إلى إسبانيا".

ويذكر أن المغرب وإسبانيا كانَا قدْ وقعا مذكرة تفاهم حول المهاجرين القاصرين غير المرفُوقين، تمَّ تحويلها إلى اتفاق في 2007، يقضي بحقِّ السلطات الإسبانيَّة في ترحيل الأطفال القاصرين غير المرفوقين بعد التعرف إليهم وتحديد عائلاتهم. وفي حال لمْ يجر التمكن من ذلك، يكُون من حقها تسليمهم إلى السلطات المغربيَّة، لتحديد عائلاتهم أوْ إيداعهم في مراكز للطفُولة.

منْ جَانبِه، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، إن "هَؤُلاءِ الأطفال نجحُوا في التسلل عبْر الحُدود البحْرية من شمالِ المغرب إلى جنوب إسبانيا، وبعدما يتمَّ القاء القبض عليهم ووضعهم في مراكز ايواء خاصة بالأطفال، يفرون بطرق مختلفة، ويصبحون في حالة تشرد وتسكع، إلى درجة تسببت الهجرة السرية في ظاهرة أطفال الشوارع".

وأورد أن "المغرب ليس له ما يقدمه إزاء هذه القضية، لأننا أمام أطفال مغاربة هاجسهم الأساسي الرحيل إلى الضفة الشمالية، وإذا كان من دور سيقوم به هو ردعهم وتوقيف هجرتهم السرية؛ لكن ستكون كل المحاولات مؤقتة وظرفية"؛ لأننا، حسب الخضري، "أمام موجة متسلسلة من محاولات الهجرة السرية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - مصطفى الأربعاء 08 غشت 2018 - 10:11
لماذا تسمونها الفردوس وهي ليست قطعا كذالك.
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-12
2 - zakaria andham الأربعاء 08 غشت 2018 - 10:12
بالطبع الهروب من السجن يعاقب عليه القانون ولا يعدر الد بجهله
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13
3 - مصطفى الأربعاء 08 غشت 2018 - 10:14
حتى قط ما يهرب من دار العرس ديك قطران بلادي و لا عسل البلدان غير نساوها
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11
4 - مول الحوت الأربعاء 08 غشت 2018 - 10:18
عندما ترى الأطفال والشباب في مقتبل العمر يخاطرون بحياتهم من أجل الوصول الى أوروبا،فأعلم أن وطنهم الأم تخلى عنهم وأرغمهم على المغادرة... عار على دولة لا تلبي ابسط شروط العيش الكريم لمواطنيها.
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32
5 - المعقول الأربعاء 08 غشت 2018 - 10:23
المغرب بالسبعينات والستينيات كانت تعرض الهجرة لاروبا على المغاربة فيمتنعون واليوم احفاذهم يركبون الامواج للرحيل عن وطن يرفضهم لان لايوم احلك من الامس عندما يصبح هاجس طفل لم يتجاوز عمرة 12 سنة هو الرحيل عن وطنه فلا يأتين غذا وزير او غيره ويدعوه لحب الوطن والوطنية وغيرها من الكلمات البدائية.فالوطن هو من يربي ويسهر على تعليم وتقوية ابناءه قبل ان يردوا جميله . شكرا هسبريس
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23
6 - Abdelhak الأربعاء 08 غشت 2018 - 10:23
الشاب الذي لا يتوغر على تعليم دراسي في وطنه وليس له أي كفاءة كيف سيكون وضعه في العالم الخارجي.
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4
7 - Karim الأربعاء 08 غشت 2018 - 10:23
حسن ما فعلوا ، ماذا سيفعلون في المغرب ؟!!! ندمنا لاننا لم نذهب عندما كنا صغار ، الله اسهل عليهم و من بعد عشر سنوات هؤلاء المهاجرين هم لدين ستستقبلناهم بي مرحبا
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20
8 - كمال الأربعاء 08 غشت 2018 - 10:25
عقليه ولد او رمي لزنقه بش اربوهم الجيران متفشيه في وسط الشعوب المتخلفه.
على اروبا تزويد المغرب باطنان من مواد موانع الحمل والبمجان لعل وعسى نوقف هذه الشوهه.
مخجل مخجل مخجل. والسلام
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0
9 - بوتقموت الأربعاء 08 غشت 2018 - 10:27
ما اثار استغرابي هو" الاتفاق 2007 الذي يتيح للسلطات الاسبانية تسليم القاصرين للمغرب لايداعهم في مراكز الطفولة". لو كانت مراكز للطفولة بالمنعئ الجيد للكلمة ما هاجروا الئ اسبانيا.
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18
10 - قلوبهم كالحجارة او اشد قسوة الأربعاء 08 غشت 2018 - 10:32
5000 طفل او قاصر بدون مرافق وهاذ العائلات ديالهم لا يسألون عنهم الان وعند موت احدهم او تعرضه لحادث عاد تسمعهم يتباكون و يندبون وجوههم امهاات واباء اخر الزمن لا رحمة لا شفقة كون بغاو ولادهم كون اتصلوا بالمسؤولين او عبر الصحافة اودي لتيسفط ابنته الى تركيا او الى ليبيا او الخليج غادي يفكر في طفل عندو عشر سنين
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11
11 - Mustapha الأربعاء 08 غشت 2018 - 10:41
نعم انه الفردوس رغم أنكم أروبا هي الجنة والمستقبل والحرية والاطمئنان عكس الجحيم هنا جحيم تطوف فيه الزبانيات شمالاً ويمينا والشياطين وغيرهم ممن لايخاف الله.
اللهما اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون
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4
12 - بنعبد الله الأربعاء 08 غشت 2018 - 10:44
ليس الفردوس الاوروبي الذي يغريهم وانما الاهمال المغربي هو الذي يهجرهم ،في مثل هذا السن كان لابد أن تحتويهم مراكز التكوين المهني في شتى القرى والمدن بدل تركهم عرضة لشتى أنواع الانحراف وهذ مهمة الحكومة بمختلف وزراتها بالدرجة الاولى لان الأسر أصبحت عاجزة عن ايجاد حل لمن تم طرده من المدرسة في ظل الامكانيات المحدودة والبطالة المتفشية في المجتمع فآخر حل تلجأ اليه هو دفعه للعمل عند أصحاب الحرف حيث الاستغلال الفاحش للا طفال أو الاشتغال في البيوت بالنسبة للبنات كخادمات وهو استعباد جديد
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3
13 - Mouatene الأربعاء 08 غشت 2018 - 10:47
ظاهرة اخرى جديدة وهي الهجرة لم تعد تقتصر على فئة عمرية , اصبحنا نسمع رجال لهم اطفال يتركون اطفالهم ونسائهم ويهاجرون , منهم من يعود ومنهم من لا يعود .
الوقت اصبع اصعب للغاية
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2
14 - مواطن الأربعاء 08 غشت 2018 - 10:48
هذه ضريبة احتلال المدينتين سبتة ومليلية كيف تريدون الظفر بجزء من وطننا العزيز وتستنزفون خيراته وفي نفس الوقت تحرمون ابناءه تقاسم كعكة خيرات بلده داخل بلدكم
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-1
15 - المغرب فردوس للنهابين الأربعاء 08 غشت 2018 - 10:49
هاد الاطفال راهم عارفين بان المستقبل في المغرب مدفون.
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16 - واحد من الناس الأربعاء 08 غشت 2018 - 10:57
لمن يقول إن ارادت أوربا وقف الهجرة عليها بتنمية هذه البلدان.
ياسيدي أوربا ليست مسؤولة عن احد، هي مسؤولة عن تنمية بلدانها و شعبها، وليس غيرها، كل ملزم ببلده و شعبه، هم عانوا كثيرا و ضح اباؤهم من أجل الوصول الى ماهم عليه الأن، الأوروبيون لم يولدوا و في أفواههم ملاعق من ذهب، سيطل أحدهم ليقول أن أوربا نهبت ثروات إفريقيا، و،و،و من ذلك القرص المشروخ، أفريقيا يا سيدي لازلت غنية، و ما قد يكون الأوربيون أخذوه، لا يمثل حتى جزء بسيط جدا من غنى إفريقيا، ولكننا دائما نحب لعب دور الضحية، و تعليق فشلنا على غيرنا، لم نستغل شيئا من ثرواتنا، ولم نبني إفريقيا كما يجب. وثرواتها كما هي، تنتظر من يستغلها، نهدي منها ماهو خام الى من يشتغلها ثم نقول لا، إن أوربا سرقتها منا.
أوربا عاشت الحروب والأوبئة، والفقر المدقع، لكن لم يستسلموا للظروف أو ينتظروا غيرهم حتى ينتشلهم من كل ذلك أو يعلقو ما أصابهم عل شماعة أحد، بل شمروا عن سواعدهم بجد و تفان، ودفعو حياتهم ثمنا، حتى يعيش أبناؤهم و أحفادهم في رفاهية، فهل سنفعل نحن كذلك؟ لا و ألف لا، بكل بساطة لأن عروقنا لا تجري فيها دماء أوربية، بل دماء المكر والخداع و الفشل.
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17 - ساخط الأربعاء 08 غشت 2018 - 10:57
انا ارى ان هؤلاء الشباب مرضى نفسانيين.فالحلم المتصور في مخيلتهم عن اوروبا كمثل السراب الدي قد يراه العطشان ماءا بينما هو تهييؤا ليس الا.فكم مرة تحدثت معهم في ميناء طنجة المتوسط والله كنت اعرض عليهم طعاما لكنهم يسخرون مني ومن طعامي.ماشي الجوع اللي دايهوم تما ولكن كايقولوا ليا نمشي نجيب حديدة.ادن كلشي باين .طمع الدنيا اللي عاميهوم والضصارة.انا شخصيا والله ماكايبقاو فيا.
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18 - المنطقي الأربعاء 08 غشت 2018 - 10:59
سمحولي اخوتي ادا كنت قاسح ولكن الحقيقة هي كترة الولادة بلا فران وبلا تخطيط. ...زيد على دلك أولاد الشوارع مساكين من علاقات غير شرعية ....مشاكل اجتماعية كتيرة ومعقدة لا حصر لها....نصيحتي الأولى والأخيرة قبل أي إقلاع اقتصادي ضروري من تنضيم النسل بأي طريقة ...هدا الكلام لا اعرف لمدا كل المتقفون لا يقولنه بالمغرب مع العلم انهم يعرفون انه هو الصح قبل أي إصلاح
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19 - خادم في الفيرما الأربعاء 08 غشت 2018 - 10:59
ضاق بهم وطن له الفوسفاط
ضاق بهم وطن له الدهب
ضاق بهم وطن بحرين
ضاق بهم وطن فيه كل شيء...الا العدل
ضاق بهم الوطن أو بالاحرى الفيرما .
وأصبح البقر إنسانا حين خرج من الفيرما
أنا أعيب على من تغرب واغترب وعانى ليصبح إنسانا كيف يعود ليصبح بقرة أو ليستثمر في هده الفيرما !
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