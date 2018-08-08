24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0406:4113:3817:1620:2621:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. كنديون يطلقون حملة لمقاطعة منتجات أمريكا (5.00)

  2. قيدومة "الحضرة الشفشاونية" .. أنفاس الحياة وبشائر المقامات (5.00)

  3. الكتاني: اقتراض المال لشراء أضحية العيد تعبير عن الجهل بالدين (5.00)

  4. زخات مطرية تخفف قساوة الجو في مدينة مراكش (5.00)

  5. رصيف الصحافة: الحموشي يضع آخر اللمسات على تغيير مسؤولي الأمن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | أستاذ ورزازات: التقاعد النسبي يمنحني حياة جديدة بعيدا عن التشرد

أستاذ ورزازات: التقاعد النسبي يمنحني حياة جديدة بعيدا عن التشرد

أستاذ ورزازات: التقاعد النسبي يمنحني حياة جديدة بعيدا عن التشرد
محمد آيت حساين
الأربعاء 08 غشت 2018 - 15:00

"وزارة التربية الوطنية وعدتني بأنها ستمكنني من تقاعدي النسبي، بعد تدهور حالتي الصحية، لكنها أخلفت الوعد"، "زرت الوزارة أكثر من مرة من أجل نيل تقاعدي النسبي لكنها أهملت ملفي، وكان مصيري الشارع والتشرد"، كلمات مؤثرة كان يرددها عبد الكريم وكيل، أستاذ متشرد بمدينة ورزازات، زارته هسبريس بقسم الأمراض العقلية والعصبية بالمركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حسيان بناصر.

عبد الكريم وكيل أكد أنه انفصل عن العمل سنة 2005 بعد أن أصيب بمرض أشعره بأنه لم يعد قادرا على مواصلة التدريس، فطلب من المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بزاكورة تمكينه من تقاعده النسبي، كما توجه إلى الرباط حيث زار الوزارة وتقدم بالطلب ذاته، وقال والحسرة تعلو صوته إن الوزارة لم تستجب لطلبه رغم أنه لم يعد كفؤا لتلقين الدروس للتلاميذ.

ولفت الأستاذ، في تصريح مصور لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه بعد تخرجه من مدرسة الأساتذة، تم تعيينه بمنطقة تزارين، وكان آنذاك، أي في سنوات العمل، ينتقل بين تزارين والنيف، مسقط رأس زوجته، موضحا أنه قضى أزيد من عشر سنوات في شوارع مدينة ورزازات يفترش "الكارتون" ويلتحف السماء، في الشتاء والصيف.

وقال عبد الكريم: "لو تم تمكيني من تقاعدي النسبي لكنت كباقي الناس، سينتهي تشردي في الشوارع وأعيش حياة جديدة"، مضيفا: "أطلب فقط التقاعد النسبي عن سنوات العمل التي اشتغلتها، أنا أعرف أنني لم أصل بعد السن القانوني للحصول على التقاعد، لكن من حقي الاستفادة من التقاعد النسبي كأي موظف آخر"، وفق تعبيره.

وطالب المتحدث ذاته جميع المتدخلين بإيجاد حل لقضيته، موضحا أن السنوات التي قضاها مربيا للأجيال كافية للاعتناء به وتمكينه من تقاعده النسبي، ملفتا إلى أنه في أمسّ الحاجة إلى تقاعده للعودة إلى حياته الطبيعية، مشيرا إلى أن حلمه هو "مغادرة أسوار المستشفى، ومستعد لولوج دار العجزة بمنطقة أرفود إقليم الرشيدية، كحل مؤقت في انتظار تمكيني من التقاعد"، وفق تعبيره.

وزاد: "عناصر الأمن التي رافقتي إلى المستشفى في الرابع من هذا الشهر أكدت لي أن عامل الإقليم هو من طلب توجيهي إلى المستشفى والاعتناء بي، خوفا عليّ من أن أتعرض لمكروه في الشارع العام"، موضحا أنه رغم العناية التي تلقاها في المستشفى لم يعد يريد البقاء داخله، ويفضل نقله إلى أرفود في انتظار تحقيق مطالبه، مختتما بالقول: "أملي في الملك محمد السادس لتحقيق أمنيتي وتمكيني من تقاعدي في أقرب وقت".

وعن حالة الأستاذ "المتشرد" الصحية، قال الدكتور متوكل عبد اللطيف إن "قسم الأمراض العقلية والعصبية بالمستشفى الإقليمي لورزازات استقبل، السبت الماضي، عبد الكريم وكيل، أستاذ سابق، وتم تشخيص حالته الصحية، حيث خضع لبعض التحاليل الطبية وصورة أشعة الصدر"، موضحا أنه بعد إجراء التحاليل، تبين أن المعني بالأمر لا يعاني من أي مرض معدٍ أو نفسي.

وأضاف الدكتور متوكل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأستاذ يتواجد حاليا تحت العناية التي يشرف عليها فريق طبي وشبه طبي، في انتظار توجيهه إلى إحدى دور العجزة بجهة الرشيدية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - حسام الأربعاء 08 غشت 2018 - 15:13
تقاعد البرلمانين.. خمس سنوات من الشخير و عدم الحضور المنتظم تساوي تقاعد مريح للأبد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
146
2 - hicham الأربعاء 08 غشت 2018 - 15:16
في المغرب المواطن بخير إلى أن "يخرج فيه البلان" كأن تخذله صحته أو يصطدم مع أصحاب الحال و ما أكثرهم ممن أصابتهم بلية من البلايا. الله يكون فعون الدرويش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
3 - عبد الرحيم صدقي الأربعاء 08 غشت 2018 - 15:18
اللهم فرج هم جميع مربي الاجيال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
4 - مراد الشركي الأربعاء 08 غشت 2018 - 15:19
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم إني أعوذ بك من الهم ، والحزن ، والعجز ، والكسل والجبن ، والبخل ، وغلبة الدين ، وقهر الرجال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
5 - rififorever الأربعاء 08 غشت 2018 - 15:19
خاص الوزارة تعطي التقاعد لهاد الاستاد و لا يعطيوه شي غريمة باش ايعيش راه حشومة السيد قرا حتا مرض و يخليوه هكا مرمي ف الشارع .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
6 - مقهور الأربعاء 08 غشت 2018 - 15:23
التقاعد النسبي حق مشروع يجب ان يستفيد منه بدون عوائق نظرا لوضعيته. كما ان حالته تستوجب التفاتة من جلالة الملك تتمثل في منحه " لا كريما " يساعده مدخولها على التغلب نسبيا على محن الحياة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
7 - متتبع الأربعاء 08 غشت 2018 - 15:24
الله معك يا حكومة الاسلام
يا نقابات التعليم من الابتدائي للعالي
يا جمعيات المجتمع المدني
يا سيدي ربي
خير منكم كاملين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
8 - hassan الأربعاء 08 غشت 2018 - 15:25
بلد العجائب ،استاذ قضى فترة ليست عينة في التعليم عشرون سنة،ولم يمكنوه من التقاعد النسبي الذي من حقه،وتجد البرلماني يقضي فقد حمس سنوات ويستفيد من تقاعد مريح مدى الحياة،بالله عليكم كيفاش متقج راسك كيفاش بغيتونا نزرعو في اولادنا حب الرطن ؟؟؟؟؟؟؟؟
انشري يا هسبرس فانا من قرائك الدائمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
9 - محمود الأربعاء 08 غشت 2018 - 15:26
في الأخير اصيفطوه لدار العجزة أودي عطيولو غير حقو فالتقاعد .دولة الحق و القانون..!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.