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الرئيسية | مجتمع | كتبيون: اختلالات تشوب مبادرة "مليون محفظة"

كتبيون: اختلالات تشوب مبادرة "مليون محفظة"

كتبيون: اختلالات تشوب مبادرة "مليون محفظة"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 08 غشت 2018 - 17:30

اشتكى عدد من كتبيي المغرب من طريقة تدبير وإشراف عمالات المملكة على مبادرة "مليون محفظة" برسم الموسم الدراسي المقبل، وأكدوا أن "بعض طلبات العروض وُضعت على مقاس مقاولين نافذين مما أدى إلى إقصاء عدد من الكتبيين الصغار الذين كانوا يستفيدون سابقاً من المشروع الذي أطلقه الملك محمد السادس".

وتوصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بمعطيات من طرف كتبيين متضررين تشير إلى أن عددا من العمالات "عمدت إلى وضع شروط تعجيزية حتى يتم إقصاء بعض المهنين من المشاركة في الصفقات العمومية، بل هناك من ألغيت حتى يُعاد طرحها من جديد بعد دخول مقاولين صغار على خط المنافسة في عمالة المضيق نموذجاً".

وقال كُتبي متضرر، في تصريح لهسبريس، إنه شارك في طلبات عروض بمختلف العمالات المتواجدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، غير أنه لم يتمكن من الظفر ولو بصفقة واحدة، "بعد مشاركة مقاول نافذ وملياردير من مدينة تطوان تمكن من حصد غالبية طلبات العروض الخاصة ببرنامج مليون محفظة".

وأضاف الكُتبي ذاته أن "عمالات المملكة تُخالف القوانين لأنه من المفروض أن تذهب طلبات العروض إلى الكتبي المحلي حتى يستفيد التجار الصغار من المبادرة الملكية؛ وذلك وفقاً لمذكرة وزارية سابقة تنص على ذلك".

من جهة ثانية، قال أحد الكتبيين بمنطقة الشمال إن هناك من تعرض للابتزاز من طرف مقاولين كبار يشتغلون في هذا المجال، مورداً: "أحد التجار الكبار خيرنا بين شراء الكتب واللوازم المدرسية من محلاته التجارية أو أنه سيدخل منافساً لنا في جميع طلبات العروض بالمنطقة بهدف إقصائنا، وهو ما قام به بالفعل وفاز بغالبيتها".

وأضاف المتحدث أن "غالبية طلبات العروض بمنطقة الشمال عادت إلى شخص نافذ بعدما قام بتخفيض أثمنة البيع إلى مستويات غير معقولة"، مشيراً إلى أن "المحفظة كانت تباع للعمالة بـ70 درهما، واليوم هناك من يبيع المنتوج نفسه للعمالة فقط بـ27 درهما، وهو الأمر ذاته بالنسبة للكتاب؛ إذ هناك من باعه للدولة بناقص 23 في المائة، وكل هذا فقط من أجل الفوز بـالمارشي وقتل الكتبيين الصغار الذين كانوا ينتعشون في الموسم الدراسي"، بتعبيره.

ودعا الكتبيون المتضررون إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الاختلالات، خصوصا وأن كل عمالة تشرف على تدبير 7 ملايين درهم في إطار التوجيهات الجديدة الصادرة عن وزارة الداخلية بالإشراف على العملية والسهر على تفعيلها، في وقت علمت هسبريس أن مصالح وزارة الداخلية المركزية يرتقب أن تفتح تحقيقا في طريقة تدبير بعض عمال المملكة لمبادرة "مليون محفظة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - stof الأربعاء 08 غشت 2018 - 17:53
وناري على بلاد ولينا عايشين فيها الضعيف مولاش قاد ايعيش. كياكلو غي بوحدهم اش هاد المنكر جهنام الكحلا هادي
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2 - بين الامس واليوم. الأربعاء 08 غشت 2018 - 17:59
كان جيلي(مواليد 1950م)يتوصلون باللوازم المدرسية بالمجان..اتدكر ان وزير التربية الوطنية ءانداك زار مدينة بني ملال وكان يرتدي جلبابا ابيضا وتقريبا بدون برتوكول سوى ما يجري الان عند زيارة مدير مركزية لفرعية تابعة له..لم يكن بصحبته لا عامل الاقليم ولا حتى شرطي اللهم بعض الافراد من نيابة التعليم التي كان اغلب اطرها من الاجانب..طاف الوزير داخل الاقسام تم المطعم تم المراحيض ودردش مع المدير والمعلمين ودعا لنا بالنجاح تم انصرف حتى بدون تصفيق.كلما امتلا دفتر بالكتابة ينتقل التلميد الى الادارة فيتسلم دفترا جديدا مكتوب عليه*هدية من وزارة التربية الوطنية*.المطعم كان يستفيد منه الجميع الا من ابى او رفض.وجبتان في اليوم..فطور بالحليب(حليب الغبرة وخبز وزبدة ومربى)ووجبة عند انتهاء الحصة الصباحية (خبروسمك او عدس او فاصوليا-اللوبيا).كل الكتب ناخدها من المدرسة ونعيدها ءاخر السنة الى الخزانة للاحتفاظ بها للسنة الموالية.التعليم اصبح تجارة مربحة واغلب البرلمانيين يملكون مدارس خصوصية ولهدا يدافعون عن هدا النوع من التعليم ويستغلون بطالة الشباب لتشغيلهم ب2000درهم وكدا اطر التعليم العمومي وبدون حقوق..
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