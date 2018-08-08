كتبيون: اختلالات تشوب مبادرة "مليون محفظة"

هسبريس - عبد الرحيم العسري

اشتكى عدد من كتبيي المغرب من طريقة تدبير وإشراف عمالات المملكة على مبادرة "مليون محفظة" برسم الموسم الدراسي المقبل، وأكدوا أن "بعض طلبات العروض وُضعت على مقاس مقاولين نافذين مما أدى إلى إقصاء عدد من الكتبيين الصغار الذين كانوا يستفيدون سابقاً من المشروع الذي أطلقه الملك محمد السادس".

وتوصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بمعطيات من طرف كتبيين متضررين تشير إلى أن عددا من العمالات "عمدت إلى وضع شروط تعجيزية حتى يتم إقصاء بعض المهنين من المشاركة في الصفقات العمومية، بل هناك من ألغيت حتى يُعاد طرحها من جديد بعد دخول مقاولين صغار على خط المنافسة في عمالة المضيق نموذجاً".

وقال كُتبي متضرر، في تصريح لهسبريس، إنه شارك في طلبات عروض بمختلف العمالات المتواجدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، غير أنه لم يتمكن من الظفر ولو بصفقة واحدة، "بعد مشاركة مقاول نافذ وملياردير من مدينة تطوان تمكن من حصد غالبية طلبات العروض الخاصة ببرنامج مليون محفظة".

وأضاف الكُتبي ذاته أن "عمالات المملكة تُخالف القوانين لأنه من المفروض أن تذهب طلبات العروض إلى الكتبي المحلي حتى يستفيد التجار الصغار من المبادرة الملكية؛ وذلك وفقاً لمذكرة وزارية سابقة تنص على ذلك".

من جهة ثانية، قال أحد الكتبيين بمنطقة الشمال إن هناك من تعرض للابتزاز من طرف مقاولين كبار يشتغلون في هذا المجال، مورداً: "أحد التجار الكبار خيرنا بين شراء الكتب واللوازم المدرسية من محلاته التجارية أو أنه سيدخل منافساً لنا في جميع طلبات العروض بالمنطقة بهدف إقصائنا، وهو ما قام به بالفعل وفاز بغالبيتها".

وأضاف المتحدث أن "غالبية طلبات العروض بمنطقة الشمال عادت إلى شخص نافذ بعدما قام بتخفيض أثمنة البيع إلى مستويات غير معقولة"، مشيراً إلى أن "المحفظة كانت تباع للعمالة بـ70 درهما، واليوم هناك من يبيع المنتوج نفسه للعمالة فقط بـ27 درهما، وهو الأمر ذاته بالنسبة للكتاب؛ إذ هناك من باعه للدولة بناقص 23 في المائة، وكل هذا فقط من أجل الفوز بـالمارشي وقتل الكتبيين الصغار الذين كانوا ينتعشون في الموسم الدراسي"، بتعبيره.

ودعا الكتبيون المتضررون إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الاختلالات، خصوصا وأن كل عمالة تشرف على تدبير 7 ملايين درهم في إطار التوجيهات الجديدة الصادرة عن وزارة الداخلية بالإشراف على العملية والسهر على تفعيلها، في وقت علمت هسبريس أن مصالح وزارة الداخلية المركزية يرتقب أن تفتح تحقيقا في طريقة تدبير بعض عمال المملكة لمبادرة "مليون محفظة".