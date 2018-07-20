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كُتّاب وآراء
صرف معاشات "المهني المغربي للتقاعد" قبل العيد
أعلن الصندوق المهني المغربي للتقاعد، ضمن بلاغ أصدره اليوم الأربعاء، أنه قرر بصفة استثنائية صرف معاشات كافة متقاعديه ابتداء من يوم 17 غشت الجاري ، وذلك قبل حلول عيد الأضحى.
"هذا الإجراء يأتي تجسيدا لرغبة الصندوق المهني المغربي للتقاعد في تكريس روح التضامن، وتخفيف الأعباء عن المتقاعدين المنخرطين في الصندوق، وتمكينهم وأسرهم من قضاء العيد في أحسن الظروف"، بتعبير البلاغ.
عدد الشركات المنخرطة في CIMR يصل إلى 6385 شركة، وخدماته تعني أكثر من 641 ألفا و358 مشاركا نشيطا ذي حق، إلى جانب 170 ألفا و870 متقاعدا. بينما ارتفع المبلغ الإجمالي للمساهمات التي تسلمها الصندوق، سنة 2017، إلى 7768 مليون درهم، فيما بلغ مجموع المعاشات المسددة 3995 مليون درهم.