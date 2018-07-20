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الرئيسية | مجتمع | صرف معاشات "المهني المغربي للتقاعد" قبل العيد

صرف معاشات "المهني المغربي للتقاعد" قبل العيد

صرف معاشات "المهني المغربي للتقاعد" قبل العيد
هسبريس من الرباط
الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:05

أعلن الصندوق المهني المغربي للتقاعد، ضمن بلاغ أصدره اليوم الأربعاء، أنه قرر بصفة استثنائية صرف معاشات كافة متقاعديه ابتداء من يوم 17 غشت الجاري ، وذلك قبل حلول عيد الأضحى.

"هذا الإجراء يأتي تجسيدا لرغبة الصندوق المهني المغربي للتقاعد في تكريس روح التضامن، وتخفيف الأعباء عن المتقاعدين المنخرطين في الصندوق، وتمكينهم وأسرهم من قضاء العيد في أحسن الظروف"، بتعبير البلاغ.

عدد الشركات المنخرطة في CIMR يصل إلى 6385 شركة، وخدماته تعني أكثر من 641 ألفا و358 مشاركا نشيطا ذي حق، إلى جانب 170 ألفا و870 متقاعدا. بينما ارتفع المبلغ الإجمالي للمساهمات التي تسلمها الصندوق، سنة 2017، إلى 7768 مليون درهم، فيما بلغ مجموع المعاشات المسددة 3995 مليون درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - محمود الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:26
إنجاز عظيم .! الصندوق المغربي للتقاعد يؤدي المعاشات يوم 19 و بعض الشهور يوم 18في الشهر ها هو الصندوق المهني للتقاعد يفكر في منخرطيه و سوف يصرف المعاشات يوم 17 باش أعيدوا بخير .مضحك.!
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5
2 - عبدو الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:29
وكأن الصندوق سيقدم للمتقاعدين الصدقة.إنه مالهم وهم من وفروه بعد سنين من العمل،ومثل هذا القرار يرجع إلى المجلس المسير للصندوق.
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13
3 - سعيد الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:31
الحلول الترقيعية سهلة بطبيعتها، فبعد العيد و العطلة التي ستستنزف الجيوب، الدخول المدرسي و مستلزماته سيجد أغلب العائلات مفلسة ماديا و كئيبة نفسيا، ،،،؛؛
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10
4 - ادريس الوردي الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:48
شكرا على هذه المبادرة الإنسانية.
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-12
5 - محمد الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:48
لقد سبق لنا نحن كجمعيات أن تقدمنا بطلب إلى صندوق الأداء والتدبير لكي يتم صرف المعاشات قبل العيد
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-6
6 - taoufik الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:56
Pourquoi ne pas appliquer la prime de 13 ème mois pendant la aid l kbir à l'instar des chrétiens pour Noël ???
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10
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