24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:05
|06:41
|13:38
|17:16
|20:25
|21:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
- سيّارة تقتل شابا وتلوذ بالفرار في "سيدي بيبي"
- تطبيق إلكتروني جديد يحقق حلم الحجّ عن الغير
- سؤال النخبة
- أستاذ ورزازات: التقاعد النسبي يمنحني حياة جديدة بعيدا عن التشرد
حكومة أنقرة ترفض حضور البوليساريو أشغال القمة التركية الإفريقية (5.00)
رصيف الصحافة: تقارير تكشف تفاصيل عرقلة التنمية بإقليم الحسيمة (5.00)
- نشطاء الأنترنيت يجمعون قيمة الغرامة ضد "طبيب الفقراء" بتيزنيت - (92)
- الحمداوي: بوسعيد مجرد "موظف سام".. ومن يحكم لا يُحاسب - (78)
- هذه أبرز الإجراءات الحكومية المرتقبة في قانون "مالية 2019" - (76)
- الكتاني: اقتراض المال لشراء أضحية العيد تعبير عن الجهل بالدين - (75)
- أستاذ ورزازات: التقاعد النسبي يمنحني حياة جديدة بعيدا عن التشرد - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
صرف معاشات "سي.دي.جي" استثناءً قبل العيد
أفاد صندوق الإيداع والتدبير بأنه سيقوم، بصفة استثنائية، بأداء مسبق لصالح جميع المستفيدين من الإيرادات والمعاشات الممنوحة من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وتشمل الأداءات المسبقة إيرادات "حوادث الشغل" و"صناديق العمل" و"مفاحم المغرب" لشهر أكتوبر ابتداء من 10 غشت الجاري عوض فاتح أكتوبر، وكذا إيرادات حوادث السير وجميع المعاشات الممنوحة من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لشهر غشت ابتداء من 10 غشت عوض فاتح شتنبر 2018.
كما سيشمل الأداء معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في 10 من غشت الجاري عوض فاتح شتنبر، على أن يتم استئناف أداء الإيرادات والمعاشات حسب المواعيد المعتادة ابتداءً من تواريخ الأداء المقبلة.
حري بالذكر أن صندوق الإيداع والتدبير، كطرف ثقة ومرافق للسلطات العمومية في تطوير الاحتياط الاجتماعي بالمغرب، "يضمن، عبر قطب الاحتياط، التدبير الإداري والتقني والمالي لـ21 نظام تقاعد وصندوق احتياط ويقدم معاشات لأكثر من 417.000 مستفيد بجميع أنحاء المملكة".