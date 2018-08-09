صرف معاشات "سي.دي.جي" استثناءً قبل العيد

هسبريس من الرباط

أفاد صندوق الإيداع والتدبير بأنه سيقوم، بصفة استثنائية، بأداء مسبق لصالح جميع المستفيدين من الإيرادات والمعاشات الممنوحة من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وتشمل الأداءات المسبقة إيرادات "حوادث الشغل" و"صناديق العمل" و"مفاحم المغرب" لشهر أكتوبر ابتداء من 10 غشت الجاري عوض فاتح أكتوبر، وكذا إيرادات حوادث السير وجميع المعاشات الممنوحة من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لشهر غشت ابتداء من 10 غشت عوض فاتح شتنبر 2018.

كما سيشمل الأداء معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في 10 من غشت الجاري عوض فاتح شتنبر، على أن يتم استئناف أداء الإيرادات والمعاشات حسب المواعيد المعتادة ابتداءً من تواريخ الأداء المقبلة.

حري بالذكر أن صندوق الإيداع والتدبير، كطرف ثقة ومرافق للسلطات العمومية في تطوير الاحتياط الاجتماعي بالمغرب، "يضمن، عبر قطب الاحتياط، التدبير الإداري والتقني والمالي لـ21 نظام تقاعد وصندوق احتياط ويقدم معاشات لأكثر من 417.000 مستفيد بجميع أنحاء المملكة".