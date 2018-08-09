24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0506:4113:3817:1620:2521:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. Benkiran bu wawal d i3rrimn ns (5.00)

  2. إصابة إسرائيليين بقصف صاروخي من قطاع غزة (5.00)

  3. حكومة أنقرة ترفض حضور البوليساريو أشغال القمة التركية الإفريقية (5.00)

  4. رصيف الصحافة: تقارير تكشف تفاصيل عرقلة التنمية بإقليم الحسيمة (5.00)

  5. وصول أول باخرة لنقل الحاويات إلى ميناء الناظور (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | صرف معاشات "سي.دي.جي" استثناءً قبل العيد

صرف معاشات "سي.دي.جي" استثناءً قبل العيد

صرف معاشات "سي.دي.جي" استثناءً قبل العيد
هسبريس من الرباط
الخميس 09 غشت 2018 - 07:30

أفاد صندوق الإيداع والتدبير بأنه سيقوم، بصفة استثنائية، بأداء مسبق لصالح جميع المستفيدين من الإيرادات والمعاشات الممنوحة من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وتشمل الأداءات المسبقة إيرادات "حوادث الشغل" و"صناديق العمل" و"مفاحم المغرب" لشهر أكتوبر ابتداء من 10 غشت الجاري عوض فاتح أكتوبر، وكذا إيرادات حوادث السير وجميع المعاشات الممنوحة من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لشهر غشت ابتداء من 10 غشت عوض فاتح شتنبر 2018.

كما سيشمل الأداء معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في 10 من غشت الجاري عوض فاتح شتنبر، على أن يتم استئناف أداء الإيرادات والمعاشات حسب المواعيد المعتادة ابتداءً من تواريخ الأداء المقبلة.

حري بالذكر أن صندوق الإيداع والتدبير، كطرف ثقة ومرافق للسلطات العمومية في تطوير الاحتياط الاجتماعي بالمغرب، "يضمن، عبر قطب الاحتياط، التدبير الإداري والتقني والمالي لـ21 نظام تقاعد وصندوق احتياط ويقدم معاشات لأكثر من 417.000 مستفيد بجميع أنحاء المملكة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.