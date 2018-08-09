"المغربي للتقاعد" يؤدي المعاشات قبل حلول العيد

هسبريس من الرباط

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد أنه سيتم، بصفة استثنائية بمناسبة حلول عيد الأضحى، صرف معاشات المتقاعدين وذوي الحقوق ابتداء من يوم الخميس 16 غشت الجاري.

كما أوضح CMR، في بلاغ أصدره اليوم الخميس، وتوصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن عدد المتقاعدين وذوي الحقوق يبلغ 805 ألاف و134 مستفيدا ومستفيدة.