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"المغربي للتقاعد" يؤدي المعاشات قبل حلول العيد
الخميس 09 غشت 2018 - 17:10
أعلن الصندوق المغربي للتقاعد أنه سيتم، بصفة استثنائية بمناسبة حلول عيد الأضحى، صرف معاشات المتقاعدين وذوي الحقوق ابتداء من يوم الخميس 16 غشت الجاري.
كما أوضح CMR، في بلاغ أصدره اليوم الخميس، وتوصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن عدد المتقاعدين وذوي الحقوق يبلغ 805 ألاف و134 مستفيدا ومستفيدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - سعيد الخميس 09 غشت 2018 - 17:27
ليس المشكل في صرف قبل او بعد ، بل المشكل الحقيقي هل الأجور التي تصرف تكفي الفقير المسكين فإقتناء العيد متبوعا بالدخول المدرسي ، فعتين متواليتين يجعلن من رب الأسرة يتخبط
2 - salime الخميس 09 غشت 2018 - 17:36
فضحتونا قدام العالم كله .بحالا عاطينهم لينا فابور.شي ناس عطينهم الحوالا فابور وزيد عليهم حتى البريمات ديال العيد وضاربين الطم والسكات والفقراء ديال جوج فرانك ضربتو ليهم الطر.اجيو شوفو المعاش شحال فيه بعدا.الحولي الى شاف هاذ المعاش غادي يبكي ويندم علاش غادي يتدبح في هاذ البلاد
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