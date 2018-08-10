موقع غاني: الشباب المغربي يملك القدرة على التغيير

وائل بورشاشن*

ذكر موقع "بيزنيس غانا" أنه "رغم أن الشباب المغربي يواجه العديد من المشاكل التي يواجهها الشباب حول العالم، إلا أن هناك فرصة كبيرة لإحداث التغيير، مما سيجعل المغرب مثالا ممتازا للدول عبر العالم".

وأضاف الموقع الاقتصادي نفسه أنه "رغم الإحباطات، وضعف المشاركة السياسية التقليدية، فالشباب ما يزال محفزا بشكل عال في محيطه"، واستشهد بتقرير للأمم المتحدة يوضح أنه "بدل أن تكون مشاركة الشباب والتفاعل المدني بالمغرب في انخفاض، ما زالا على عكس ذلك في ارتفاع"، معطيا مثالا على ذلك بما توضحه المقاطعة الأخيرة لمجموعة من المنتجات "التي اكتسبت شعبية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك".

وذكر المقال انتخابات 2016 البرلمانية التي عرفت مشاركة 43 بالمئة من الكتلة الناخبة، وكانت نسبة الحضور "أقل، بشكل لافت للنظر، بين الشباب الحضري والمتعلم". وأرجع المقال المنشور بـ"بزنيس غانا" "تشاؤم الشباب" إلى "الإحساس بأن الحكومات لا تمثلهم والتصويت لن يحل معضلاتهم، وبأن النظام التعليمي لا يُعدُّهم بشكل جيد لسوق العمل"، مشددا على أن "غياب تغيير ملموس والسخط الاقتصادي يحفزان التشاؤم السياسي".

واستشهد كاتب المقال بآراء بعض الشبان والشابات المغاربة حول سبب عدم تصويتهم، أو تصويتهم بأوراق بيضاء، وصعوبة حصولهم على الشغل، وعدم قدرتهم على التعبير عن أنفسهم بكامل الحرية، وهو ما يثبت، في نظره، استنتاجات المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) حول تمثلات الشباب بالمغرب الذي يرى أن "أولويات الشباب بالمغرب هي إصلاح النظام التعليمي، ومعالجة البطالة، والحد من الفساد".

هذا الشباب المغربي الذي تثير خيبته "وسائل الإعلام الرسمية التي تقلل من قيمة مخاوفه"، يحتاج إلى "فضاءات آمنة" تتمثل في "حوار مجتمعي، واجتماعات محلية، وورشات عمل، وأي شكل من أشكال توسيع وجهات النظر وتشجيع (التعبير اللفظي)". وهي الفرص التي بدت بالنسبة للمغرب من خلال الإصلاحات الأخيرة التي تهدف إلى "حل المشاكل نفسها التي حددها الشباب"، ومن بينها "التفويض، وزيادة السلطة الإقليمية والمحلية، وتوفير المزيد من الفرص لمشاركة المجتمع والشباب".

واستحضر مقال "بيزنيس غانا" ورشات تقوية وضعية المرأة، مثل ورشة مؤسسة الأطلس الكبير "أحلم"، التي "تثقف النساء حول حقوقهن، وتساندهن في التعبير والوصول إلى أهدافهن"، وهو البرنامج الذي "يتكون من شابات جامعيات لا يشاركن وحسب في الورشة، ولكنهن مؤهلات أيضا لقيادتها".

كما أوضح المقال أن "التحديات التي يواجهها الشباب المغربي تمثل إلى حد ما التحديات التي يواجهها الشباب عالميا"، واضعا المغرب في سياقه الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تراوحت بطالة الشباب فيه ما بين 2012 و2014 بين 29.7 في المئة و30.5 في المئة.

نسبة البطالة في المغرب، بحسب الإحصاءات التي أوردها المقال، "منخفضة قليلا عن المتوسط (19.9 في المئة) من البطالة عند الشباب ما بين 15 و24 سنة"، و"تمس الذكور أكثر من الإناث". وهو ما دفع صاحبة المقال إلى التأكيد على كون المغرب "مثل العديد من الدول في منطقة MENA، يبلغ عمر أكثر من نصف سكانه أقل من ثلاثين سنة"، وهو ما يفرض أن "تعطى الأولوية الكبرى لمشاكل الشباب، وإلا ستعاني الدولة اقتصاديا وتنمويا".