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الرئيسية | مجتمع | العقارب تحصد أرواح المغاربة نتيجة غياب الأمصال

العقارب تحصد أرواح المغاربة نتيجة غياب الأمصال

العقارب تحصد أرواح المغاربة نتيجة غياب الأمصال
آسية العمراني*
السبت 11 غشت 2018 - 11:25

مع ارتفاعِ درجة حرارة الصيف تتزايدُ حالات وفيات المغاربة نتيجة الإصابة بلسعات العقارب والأفاعي، خاصة في المناطق القروية التي تفتقر مستوصفاتها إلى الأمصال المضادة، بالإضافة إلى مشكل النقل الذي يُسَهل انتشار السم في الجسد.

افتقار الكثير من المستشفيات بالمغرب إلى اللقاح المضاد للسموم يهدد حياة الكثير من السكان، خاصة المسنون والرضع والأطفال، وبالأخص خلال فصل الصيف الذي يشهد درجة حرارة جد مرتفعة، في غياب وحدات الإنعاش الطبي.

وكانت وزارة الصحة أنتجت وصلة تحسيسية من أجل التنبيه إلى خطورة لسعات العقارب والأفاعي، خاصة في فصل الصيف، وبالضبط في المناطق الحارة، معتبرة أن "لسعة واحدة يمكن أن تؤدي إلى الموت"، وداعية إلى "اتباع طرق الوقاية، بترميمِ التشققات في جدران البيوت، ومراقبة الملابس والأحذية والأفرشة". وفي حالة الإصابة دعت الوزارة إلى "قتل العقرب وأخذ المصاب إلى أقرب مركز صحي لتشخيص الحالة والتكفل بها أو إرشادها إلى المؤسسة الصحية المؤهلة".

وأثارت هذه الحملة التحسيسية موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الكثير من المغاربة بمحاسبة الدولة على عدم تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة التسممات التي وضعت منذ سنة 2001، وهو ما فسرهُ النشطاء بعدم مبالاة وزارة الصحة بتزويد المستشفيَات بالأمصال المضادة لسموم اللدغات واللسعات، بالإضافة إلى توفيرِ سيارات الإسعاف في المناطق النائية.

تقريرُ المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية كشفَ عدد حالات لسعات العقارب في المغرب خلال سنة 2017، والذي بلغ 30 ألف حالة، 25.29 في المائة منها سُجلت في صفوف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وهي الحالات التي تُسجل بشكل كبير خلال شهْرَي يوليوز وغشت، بسبب ارتفاع وتيرة إنتاج العقارب للسُّم خلال هذه الفترة.

وفي السياق نفسه وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة دعوة إلى المواطنين المغاربة من أجل رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الصحة، في حالة تسجيل وفاة بعد الإصابة بلدغة أفعى أو عقرب، مُطالبة الحكومة بفتح وحدة إنتاج الأمصال المضادة لسموم العقارب والأفاعي واللقاحات بمعهد "باستور" بالمغرب، كما هو موجود بالسعودية وتونس والجزائر.

علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، سجل أن هناك استهتارا بحياة المواطنين المغاربة بشكل واسع، في وقت يسعى المغرب إلى التقدم والتنمية، مضيفا: "لازلنا نحصد الوفيات بسبب لسعات العقارب، خاصة لدى الأطفال والمسنين، لأن مناعتهم تكون ضعيفة".

وأضاف لطفي في تصريح لهسبريس: "خمس سنوات ونحن نطالب الحكومة بإعادة فتح وحدة إنتاج الأمصال، ولا ندري ما هو السبب الذي جعل وزارة الصحة تتخلى عن هذه الوحدة"، رافضا أن تكون فعالية الأمصال ضعيفة كما سبق وصرح بذلك وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، حسب تعبيره.

وأكد رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن "الأمصال التي تصنعها السعودية والإمارات والجزائر وتونس وأستراليا وإيران تكون نتيجتها ناجعة مائة بالمائة، إلى درجة أنها أصبحت معتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة، لنجاحها في إنقاذ المصابين بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي".

وكانت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة ليتدخل من أجل فتح وحدة صناعة الأمصال بمعهد "باستور" بالدار البيضاء، الذي كان ينتجها ويوجهها إلى الدول الإفريقية، حسب المتحدث ذاته، مشددا على ضرورة توجه الأسر المغربية، في حالة وفاة أحد أفرادها، بعد إصابته بسم، إلى القضاء لمقاضاة وزارة الصحة.

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - المغرب السبت 11 غشت 2018 - 11:38
الشعب المغربي ولاسيما أصحاب القرى الله معاهم القانون والتسهيلات لاصحاب النفود وكروش الحرام اما الفقير ليس له مال ليست له كرامة من ابسط الأشياء و الشعب في غليان بطيء
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23
2 - أبو طاگاز السبت 11 غشت 2018 - 11:41
لسان حال المسؤولين المغاربة يقول : باش ما نقصوا المغاربة مزيان ! .. فين هوما السبيطارات أصلا باش يكونوا فيها الأمصال؟ و يلا كانوا السبيطارات فين هوما التجهيزات و الأطر الطبية ؟ .. صراحة راه ما عندناش مقومات دولة حديثة .. لأن البلاد لا توفر لا صحة و لا تعليم و لا عدالة و لا كرامة إلا على الورق و في مخيلة الوزراء أما على أرض الواقع لا يوفرون شيئا ! .. حنا غير بحال قبيلة كبيرة فيها "أمغار" و العائلات الكبار صحاب الأراضي و الحراطين لي خدامين عليهم..
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24
3 - باسو باستور السبت 11 غشت 2018 - 11:50
ما هو موقف المنظمات الحقوقية من هده المعضلة التي تتبنى حقوق الطفل وخاصة حقه في العلاج وحقه في الحياة، أم أنها تنتظر فقط فرص الاغتصاب لكي تظهر في حينها بشعارها الرنان"ما تقيش ولدي" والدي لا يؤكد ولا ينفي التهمة على الفاعل. أما في حالة لسعات العقرب والوفاة بسبب عدم توفر الأمصال فهي جريمة ثابتة يجب معاقبة مرتكبيها.
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8
4 - مواطن السبت 11 غشت 2018 - 11:53
هاد الادارة لكتقول قتلوا العقرب بعد تعرض للسعة واش عندها ش عقل خاصها تعمل الحلول والنصاءح للساكة مثلا كتربية الدجاج و القطط رش المحلات ونواحي المنازل بالمبيذات التي تقضي على الزواحف ومساعدة الساكنة وتشجيعها على دلك...
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6
5 - Saad السبت 11 غشت 2018 - 12:03
على كل عائلة قتل أحد أفرادها بلسعة عقرب أو أفعى بسبب عدم وجود مصل عليهم رفع دعوى قضائية ضد الدولة انمغربية ووزارة الصحة حتى لو إقتضى الأمر لدى محاكم دولية٠ المغرب كاموني والشعب بالنسبة للدولة كالجرذان٠
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8
6 - Mohamed zen السبت 11 غشت 2018 - 12:05
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت" . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وهذا ما ينطبق على أغلب مسؤولينا المحترمين، زعما هاحنا درنا لي علينا، عطيناكم الشفاوي والهدرة الخاوية.
وكون غير فرقتو عليهم هاد الأمصال الناس ديرها إحتياط في ديورهم يمكن تكون أفضل.
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4
7 - خالد السبت 11 غشت 2018 - 12:06
مند سنين ونحن نسمع هاته القصة. القارب تحصد ارواح الناس في بعض المناطق وخاصة ناحية سطات والبروج وقلحة السراغنة ونواحي الفقيه بن صالح. والسؤال المطروح هو واش الناس المسؤولين لا يريدون ايجاد حلول ام انه لاحولول موجودة ولا دواء موجود للحد من هاته الضاهرة. انا في يوم من اليام اسطحبت شخصا اصيب بلسعة عقرب في منتصف الليل وعند وصولنا الى المستشفى طلبوا منا احضار العقرب. رغم ان هاته العقرب قامت بالواجب وتوارت عن الانظار فط ليل دامس. ولكن نقوم بانقاد المصاب دهبنا عند شخص عاي كان معروف في دالك الوقت بمصد السم من المكان المصاب.. وشفي الشخص. ولكن سؤالي هل احضار العقرب ضروري مع المصاب. او انه عندما لا يكون الدواء فما على الطبيب الا ان يطلب العقرب واحضارها يكون مستحيل في بعض الاوقت.
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8 - مغربي السبت 11 غشت 2018 - 12:11
كل من مات بلسعة عقرب بسبب غياب الامصال(وهي فعلا غائبة ) فذنبه على وزارة الصحة ثم الحكومة لو حدث هذا في بلاد اخرى لسال مداد كثير من الصحف ولطارت رؤؤوس واستقال من استقال ....
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9 - hammouda السبت 11 غشت 2018 - 12:14
مع تقدم العلم وجدوا ان الأمصال تقتل اكثر من سم العقارب لهذا لا داعي لوجودها
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10 - اشباشا السبت 11 غشت 2018 - 12:20
تمويل المهرجانات ومنح الاضرحة متوفرة اما مايخص صحة وتعليم المواطن فذلك غير متوفر وبعيد المنال،انه عقاب ممنهج ضد الشعب المغلوب على امره.فاللهم اجعلها مغفرة لذنوبنا وجزاءا في الاخرة.
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0
11 - ياسمينة السبت 11 غشت 2018 - 12:27
أنصح جميع من هم مهددون بلسعات العقارب ومن لا يوجد قربهم مستوصف أن يتخذوا هاته الإجراءات بأقرب وقت ممكن. ..أولا تربية اكتر من تلات قطط بالمنزل .....تانيا تربية الدواجن بكترة قرب المنزل خصوصا بيبي الكبير. ....تالتا وأخيرا أن كان ممكن تربية قنفد أواكتر بجانب المنزل لانة يقتلهم كلهم ....انا متأكد مليون مرة أن كل من اتبع هاته النصائح ستحل المشاكل لانها نصيحة من اعضم شيخ بقريتي بإقليم وزان حيت كان يسكن وحيدا في منزل شبه مخرب لكنه كان يربي 10 قطط والدواجن وكان يقول لي انهم يحمونني كما احميهم واطعمهم. ..صراحة لم اسمع انه تعرض للسعة. ..وإن تعرضتم فالشيبا مفيدة جدا كنوع من الطوارئ
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