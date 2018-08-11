24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0706:4313:3817:1520:2321:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. شابة تفارق الحياة شنقا بـ"أوزود" ناحية أزيلال (5.00)

  2. الشافعي: شياطين الخفاء (5.00)

  3. باحث: للنباتات وسائل إدراك مشابهة لحواس البشر (5.00)

  4. ناشط محلي: "تدمير اقتصادي" يخدم الجريمة بفاس (4.00)

  5. صبري: مجلس الأمن الدولي يعتمد مبدأ التشاركية لحل نزاع الصحراء (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | ضعف الخدمات الصحية يفاقم معاناة وآلام المرضى بمدينة سلا

ضعف الخدمات الصحية يفاقم معاناة وآلام المرضى بمدينة سلا

ضعف الخدمات الصحية يفاقم معاناة وآلام المرضى بمدينة سلا
هسبريس - محمد الراجي
السبت 11 غشت 2018 - 12:40

بالرغم من أنّه لا يفصل مدينة سلا عن العاصمة الرباط سوى وادي أبي رقراق، وبالرغم من أن سلا تعدّ ثاني أكبر مدينة مغربية من حيث الكثافة السكانية؛ فإنّ البنية الصحية بها ضعيفة للغاية.

مؤسسة راقية بلا موارد بشرية

منذ أيام دشّن الملك محمد السادس المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بمدينة سلا، وكان سكان عدوة الرباط يعلقون الآمال على هذه المؤسسة الصحية لسدّ الخصاص الكبير الذي تعامي منه المدينة، على مستوى البنية الصحية؛ لكنَّ آمالهم تحقق جزء منها فقط، نظرا لافتقار المستشفى إلى الموارد البشرية الكافية لتسييره، وكذلك الأجهزة الطبية.

وحسب إفادة مصدر طبي من داخل المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا، فإن بعض الأجنحة داخل المستشفى ما زالت مغلقة، للسبب سالف الذكر؛ وهو ما يعني أنّ الطاقة الاستيعابية للمستشفى غير مُستغلة كلها إلى حدّ الآن، مضيفا "المستشفى من ناحية بنيته التحتية جيد، ولكنهم لم يوفروا له الموارد البشرية والتجهيزات الطبية الكافية".

التخبّط الذي رافق تدشين المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا، يتجلى، أيضا، في عدم تشغيل قسْم المستعجلات به إلى حد الآن، إذ ما زال هذا القسْم في المستشفى القديم الذي يحمل الاسم نفسه، والموجود في حي المزرعة، والذي جرى إغلاقه بعد تدشين المستشفى الإقليمي الجديد، عدَا قسم المستعجلات، "وهذا يزيد من معاناة وآلام المرضى"، يقول مصدر هسبريس.

ولا يشتكي مواطنو مدينة سلا من واقع القطاع الصحي بالمدينة، بل إنّ المسؤولين أنفسهم يشتكون، ومنهم عبد اللطيف سودو، نائب عمدة سلا، الذي نشر "شكاية" على صفحته في موقع "الفيسبوك"، تحدث فيها عن المعاناة التي يكابدها المرضى جرّاء عدم فتح مستعجلات المستشفى الإقليمي الجديد، الواقع في مقاطعة احصين.

وقال نائب عمدة سلا في "شكايته": "من مستعجلات مستشفى مولاي عبد الله بحي المزرعة بسلا، أجدد الشكاية، ليس لنا كأبناء سلا إلا هذا المستشفى، يدخل المريض إلى المستعجلات ويطلبون منه تحاليل الدم، فيحتاج مرافقو المريض الذهاب إلى المستشفى الجديد بالقرية لإنجاز التحاليل.. مسار ذهاب وإياب بين المستشفى الجديد والمستعجلات بالمستشفى القديم".

واسترسل عبد اللطيف سودو طارحا أسئلة يطرحها سكان المدينة المليونية "إلى متى ستستمر معاناة السلاويين.. لماذا لم يتم تحويل المستعجلات إلى المستشفى الجديد؟.. الناس تعاني ونحن كالناس نعاني.. أنا مع أخي المريض كباقي المواطنين أسجل هذه الاختلالات.. الأطر الطبية تقوم بالكثير؛ لكن لا يمكن الإبقاء على هذا التقسيم".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، والذي كلّف 312 مليون درهم بطاقة استيعابية تبلغ 250 سريرا، سيقدم خدماته للمرضى بشكل تدريجي، على أن تُفتح جميع أجنحته في غضون ثلاثة شهور؛ لكن بعد مرور ما يقارب المدة التي حددتها الوزارة، ما زال عدد من أجنحة المستشفى مغلقا، حسب الإفادات التي حصلت عليها هسبريس.

"حالة الوضع الصحي بسلا مستعصية"

"الخدمات الصحية في مدينة سلا، كما هو الحال في عدد من مدن المغرب، حالتها مستعصية. وأرى أن الرعاية الصحية المقدّمة لسكان هذه المدينة ضعيفة جدا، ولا تصل حتى إلى المعدّل الأدنى"، بهذه العبارة لخّص نور الدين تيكيطو، الفاعل الجمعوي في حي لعيايْدة، وضعية القطاع الصحي بسلا، مضيفا: "كرامةُ المرضة تُداس، ولكنّ التشبث بالحياة هو الذي يدفعهم إلى اللجوء إلى المراكز الصحية المتوفرة".

في حي لعيايدة، يصل تدهور الرعاية الصحية إلى أدنى مستوياته، خاصة أنّ الحيَّ يُعد من أكثر الأحياء كثافة سكانية، حسب تيكيطو، مبرزا أنَّ المسؤولين الذين يهندسون ويخططون لقطاع الصحة آخر ما يهمهم هو صحّة المواطن.

وفي هذا الإطار، أشار الفاعل الجمعوي إلى أنَّ بعض المستوصفات في حي العيايدة تقع وسط أسواق لبيع المتلاشيات.

في حي العيايدة يوجد مُستوصف شُيّد وجُهّز منذ حوالي عشر سنوات، ولمْ تُفتح أبوابه بعد، بالرغم من انتهاء أشغال بنائه وتجهيزه، حيث تحوّل إلى خِربة يتخذها المشردون مأوى لهم، ويضطر سكان الحي إلى التوجه إلى مستشفى الحفرة، "ولكن ما يوصلك الرونديفو حتى تموت".

أواخر شهر يوليوز الماضي، عقد نواب حزب العدالة والتنمية لمدينة سلا لقاء مع أنس الدكالي، وزير الصحة، حول عدد من القضايا التي تهم القطاع الصحي بالمدينة، "وقد تميز اللقاء بالتفاعل الإيجابي للسيد الوزير وعلمه بالمشاكل المطروحة، وقدم لنا أهم الخطوات المزمع القيام بها في المستقبل لتجاوز الاختلالات وضمان خدمة صحية جيدة ولتحقيق الحكامة المطلوبة في تدبير القطاع بمدينة سلا"، وفق ما نشر النائب يوسف غربي؛ لكنّ مواطني سلا ظلوا يسمعون مثل هذا الكلام منذ سنوات طوال، ولم يتحقق منه شيء.

حسب إفادة المصدر الطبي الذي تحدث إلى هسبريس، فإنّ القطاع الصحي في مدينة سلا يعاني من خصاص على مستوى الموارد البشرية وصفه بـ"المهول"، موضحا أنّ هذا النقص المهول ظهر بجلاء أكبر بعد افتتاح مستشفى مولاي عبد الله الجديد، "المستشفى القديم كان صغيرا، ولم يكن يظهر هذا النقص؛ لكن بعد أن تحوّلنا إلى المستشفى الجديد، وقفنا على النقص الفظيع في الموارد البشرية"، يردف المتحدث.

المصدر الطبي ذاته أفاد بأنّ القطاع الصحي في مدينة سلا لا يعاني من نقص فقط على مستوى البنية التحتية والموارد البشرية، بل يعاني أيضا، من نقص حتى على مستوى الأدوية، مضيفا "المواطن يرى التدشينات، وهذا جيد؛ ولكن إذا لم تُوفر الموارد البشرية والأدوية والتجهيزات، فإنّ المؤسسات الصحية التي يتم تدشينها تظل فقط بنايات لتزيين الواجهة لا أكثر، بينما المطلوب أن تقدم الرعاية الصحية للمواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - متفائل السبت 11 غشت 2018 - 13:10
مشي عي في سﻻ...فالمغرب كامل من طنجة حتى للكويرة...بدلو زعما وزير الصحة...متبدل صاحبك غي ما كرف منو ...مخصكمش تمرضوا .واللي مرض يمشي للجزارة نتاع المصحات بريفي..والا يموت ... شغلو هداك...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - زليطة كروط السبت 11 غشت 2018 - 13:13
سلا والذي لا يعرف ساكنتها تعد ثاني أكبر تجمع سكني بالمغرب بعد البيضاء. المدينة التي تقاطرت عليها الهجرة من كل حدب وصوب وحولتها إلى خردة ومعقل للجانحين والمارقين. فكل من استعصى عليه السكن في الرباط العاصمة يتجه إليها. المشكل أنه حين يتخول إلى عبئ عليها يبدأ في الشكوى وكأنها جاءت به ولم يجئ إليها . حال المدينة هاته كحال كبريات المدن إسالوا البيضاويين والطنجاويين والمكناسيين والفاسيين والمراكشيين ووو ليحدثوكم عن واقع مدنهم التي ملئت بالهجرات. ( ليدخل لشي مدينة يتنظم ويتقاد ويشارك في البناء النماء ماشي يجيب تعروبييت ويوسخ وينشر الجريمة ويتكرفس على الطريق ويسدها يدير سوق عشوائي كروسة وتري بورتر يدكدك ويهرس والاخر يقول ليك الدولة مادارت والو. وانتآش درتي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - #509 السبت 11 غشت 2018 - 13:15
في كوبا طبيب لكل 124 مواطن، في المغرب طبيب لكل 2000 نسمة. ترتيب المغرب 203 من اصل 206 دولة في الصحة, راتب الطبيب 8000 درهم راتب البيطري 11000 درهم، 70% من موسسات الصحة غير صالحة للاستشفاء، ميزانية وزارة الصحة 14 مليار ( وزارة الوقاف تهب 14 مليار للزوايا و الاضرحة).....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
4 - فاعل خير السبت 11 غشت 2018 - 13:16
لينا وليكم الله تاني اكبر المدن المغربية فيها مستشفى استعابيته 250 سرير و بدون اطر طبية ولا تجهيزات عيب و عار على الدولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - mouktadi abderrazak السبت 11 غشت 2018 - 13:24
مما لا شك فيه ان الاختلالات والاختلاسات التي ترافق جميع الانجازات والمشاريع ستبقى دائما هي العثرة لكل تقدم في هذا البلد الحبيب فالخيانة وسرقة المال العام وتعطيل المشاريع لا تعرف اسبابه مند الإستقلال إلى الان . من المسؤول اهي الحكومة ام المقاول ام المنتخبون ام الملك ام السلطات الداخلية والخارجية ام هو الشعب الذي يعترض هذه المشاريع؟ .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - moukhliss السبت 11 غشت 2018 - 13:25
الوضع الصحي بمدينة افضع بكثير مما جاء في تقريركم.الوضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمة. لك الله يا وطني...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
7 - Hamido السبت 11 غشت 2018 - 13:30
ادا ما قاله الدكتور المهدي الشافعي ليست هرطقات وإنما واقع يعيشه المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
8 - فنيدة السبت 11 غشت 2018 - 13:31
« ضعف الخدمات الصحية يفاقم معاناة وآلام المرضى بمدينة سلا »

واش غي سلا بوحدها ؟ راه المغرب كامل !

من يعنيهم الأمر كايمشيو يتعالجو هوما و عائلاتهم فالخارج ... و بفلوس من ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
9 - مراد السبت 11 غشت 2018 - 13:34
مدينة سلا التي يقوق تعداد سكانها المليون نسمة لا تحتاج فقط إلى مستشفى واحد بل إلى خمسة مستشفيات على الاقل بسعة 250 سرير لكل مستشفى ، لذلك يجب الابقاء على المستشفى القديم و العمل على توفير الموارد البشرية للمستشفى الجديد وإذا كانت الوزارة عاجزة عن توفير الموارد البشرية فل تسلم المستشفى الجديد لادارة المركز الاستشفائي الجامعي إبن سينا (السويسي) فهي قادرة على توظيف الاطباء والممرضين والاستعانة بالاساتدة الجمعيين والاطباء والممرضين المتدربيين ،على الاقل يصبح قريب لسكان سلا عوض إنتقالهم إلى الرباط .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
10 - عزيز السبت 11 غشت 2018 - 13:46
انا اعطيكم سبب مشكل الصحي بالمغرب السبب الرءيسي هو كترة تراخيص مستشفيات الكلينيك وبالتالي كلشي بالفلوس والطبيب يهرب الكلينيك لزيادة السالير السبب الاخر هو كترة تراخيص العيادات الخصوصية الطبيب يخدم في القطاع بعض السنين ويخرج ياخد رخصة العيادة يربح منها الملاييين اش بغا شي مستشفى ديال الدولة وهاد شي كلشي لا يوجد في الخارج تجد الكلينيك قليلا والعياداتقليلة وكلشي خدام في القطاع العام ووفرة الاطر ابطبية في القطاع اعام 3
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - ...في نفس يعقوب. السبت 11 غشت 2018 - 13:49
كما بنت الدولة المدارس من مال دافعي الضرائب تبني نفس الدولة مستشفيات من نفس الاموال..العامل المشترك في هده السياسة-حسب رايي المتواضع-هو ان الدولة تبني هده المرافق الحيوية لكي تتخلى عنها مستقبلا وبثمن رمزي لاصخاب الشكارة.لقد راينا هدا في ميدان التعليم اد تخلت الدولة عن عدد كبير من المدارس وباعتها للخواص بثمن زهيد .كدلك ستفعل بالبنايات الصحية اد ستتخلى عنها لم تكتمل الخطة وسيسطوا عليها من سرقوا وافرغوا الصناديق..كيف يفسر المسؤولون افلاس قطاعات حكومية بعد ضخ الملايير فيها تم تبيعها لهم الدولة بثمن رمزي فتصبح هده القطاعات مربحة بقدرة قادر وفي رمشة عين..كيف تشيد الدولة مستشفى بمبلغ يزيد عند 31مليار سنتيم دون ان توفر له اطر واطباء وممرضين يشتغلون فيه كما تبني مدارس دون توفير اساتدة يدرسون بها..الاموال تنفق دون ان نرى لها مردودا على حياة المواطن ولكنه يظهر النعمة على البعض.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.