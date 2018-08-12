خبير نفسي: "ضيوف غزاة" يفاجئون المغاربة في موسم الصيف

جواد مبروكي*

كثيراً ما ألاحظ في كل موسم صيفي تحركات عائلية كثيرة واستضافات إلزامية على العائلات..وبطبيعة الحال تكثر مختلف الاحتكاكات والنزاعات. وأخطر ما في الأمر أن أفراد العائلة ينزلون عندك بدون إعلان مسبق، وبدون أن تعرف عدد الأشخاص، وحتى دون إعلامك بعدد الأيام أو الأسابيع التي سيمضونها عندك. وفي جل الأحيان تكون "نزلات" متتابعة من أفراد عائلة الزوجة وعائلة الزوج، وربما تكون دفعة واحدة في آن واحد. وترى العائلة المضيفة رغما عنها تتحول إلى فريق فندقي في مطعم مفتوح 24/24، إذ تقضي كل وقتها في السوق لاقتناء متطلبات الضيوف، ولا تفارق الأم المطبخ ليلا ولا نهاراً، لتحضر وجبات الفطور والغذاء و"الكوطي" والعشاء. وترى الفرقة الفندقية تحضر أماكن النوم وتنظف المنزل لـيتحول إلى مطبخ "طوب شيف" وفندق "أولْ أنْكْلوزيفْ".

ولا ننسى نوعا خاصا من الضيوف الغزاة، وهم "الفاكانْسْ أو صْحابْ الخارج"، الذين ينزلون على العائلات الضحايا لمدة طويلة، معتبرين أن الكل مشتاق إلى رؤيتهم. وهؤلاء يعتبرون استقبالهم واجباً وشرفاً ومنحةً للعائلة المُضيفة الضحية. وكم من عائلة كانت قد برمجت عطلتها وحُرمت منها بسبب النزول الفجائي أو الغزو المنزلي لأفراد العائلة الذين تغمرهم الفرحة لأنهم "دارو لِهُمْ مفاجئة"، وهي بلا شك مفاجئة "كابوسية" في نظر أصحاب الدار الذين سيصبحون أسرى لخدمة ضيوفهم غير المًنتظَرين.

فما هي أسباب هذه "النزلات" العائلية؟

1- غياب مفهوم الاحترام والإعلام المسبق في الثقافة المغربية

المغربي أناني ولا يفكر إلا في نفسه ويقدم مصلحته على الكل، ويتصور أن عائلته في حاجة إلى رؤيته واستقباله في مواسم عطلته؛ ولكن في الواقع كل ما يسعى إليه هو "يْقْضي حاجْتو وْ مَشي شْغْلو فيكْ"، بل لا يريد أن يقدر موقف العائلة الضحية وينزل عليها لقضاء عطلته و"يْفْوّْجْ عْلى قْلْبو"، وبطبيعة الحال "يْنْكّْدْ عْليها" ويفسد عليها أيام راحتها.

2- غياب النظام والبرمجة في الثقافة المغربية

قرار النزول على عائلة ما يُؤخذ بسرعة وبين ليلة وضحاها بدون أي برمجة مسبقة ولا أدنى استشارة مع "العائلة الفندقية". وفي بعض الأحيان عند الوصول إلى باب منزل العائلة الضحية تكون مسافرة بدورها و"نازْلة عْلى شي عائلة أخرى"؛ فترى بقدرة قادر المسافرين يغيرون الاتجاهات والوجهات ليغزوا عائلة أخرى بدون أي إعلام مسبق.

3- عدم قدرة المغربي على مواجهة الصراحة

المغربي بحكم تكوينه وثقافته ليس باستطاعته أن يقول "لا مَيْمْكْليشْ نْسْتْقْبْلْكومْ" في حالة إذا حصل اتصال هاتفي من طرف العائلة الغازية. كما لا يستطيع أن يقول للغزاة عند وصولهم "سْمْحو لينا راحْنا غَدي نْسافْرو غْدّا لقضاء عطلتنا الصيفية".

4- استغلال ضعف الشخصية المغربية

الكل يعرف أن المغربي لا يستطيع أن يغلق الباب في وجه الضيف الغازي؛ ولهذا ترى المغاربة ينزل بعضهم على البعض بمنطق "مرة علي ومرة عليك".

5- استغلال النفاق المغربي.."المغاربة كرماء"

ترى الغزاة ضيوفاً يغزون بيتك وأنت بدون أي استعداد لاستقبالهم، ولكن تجد نفسك مرغما على أن ترحب بهم وتقول لهم بوجه بشوش: "نْهارْ كْبيرْ هذا وْ الله اِلا تْوْحّْشناكُمْ، مْرْحْبا بكم". ولكن الغزاة يدركون أن كل هذا ما هو إلا بروتوكول النفاق؛ وكأننا على خشبة مسرح نمثل جميعا بعضنا على بعض.

6- الاقتصاد المادي و'البْروفيتاجْ"

المغربي بطبيعته يبحث كيف يحقق رغباته بأدنى ثمن ممكن وأقل تكلفة، وخصوصا بالمجان، ونرى هذا التلاعب في حياته اليومية وحتى المهنية؛ ولهذا يفضل أن ينزل على العائلات الضحايا لقضاء عطلته بالمجان، وبطبيعة الحال هو مدرك تماماً لمعاناة العائلة الضحية ولكنه يكذب على نفسه وتسمعه يردد "مْساكينْ فْرْحو بِنا وْ مَقْصّْروشْ مْعنا"؛ في حين تسمع العائلة الضحية تردد "يا لطيف شْحالْ بِهُمْ كَيَكْلو وْ يْنْعْسو وْ مَيْدْخْلّوشْ عْليكْ حْتى كِلو ديسِرْ".