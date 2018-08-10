جهود "مكتب السلامة" تمنع وصول فضلات الدواجن إلى أضاحي العيد

هسبريس- عبد الإله شبل

استنفر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، هذه الأيام، مختلف مصالحه تأهبا لضمان مرور عيد الأضحى في أحسن الظروف، وتفادي ما جرى في السنة الماضية من تعفن للأضاحي.

وقررت الإدارة العامة للمكتب الوطني للسلامة الصحية عدم منح موظفيها وأطرها والطاقم الطبي والتقني عطلتهم السنوية خلال الفترة الحالية؛ وذلك للتجند من أجل ضمان مرور العيد في ظروف جيدة.

وحسب ما كشفه عبد الغني عزي، رئيس قسم السلامة الصحية للمواد الحيوانية والمواد الحيوانية الثانوية وأغذية الحيوانات، فإن "جميع المصالح البيطرية لن تستفيد من العطلة السنوية، وهي مجندة لنجاح العملية"، وزاد: "نتنبأ بمرور العيد في ظروف جيدة".

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، إذ إن المكتب الوطني للسلامة الصحية شرع حسب المسؤول نفسه في مواجهة "الكسابة" الذين يستعملون فضلات الدجاج في العلف.

وأوضح المصدر نفسه أن مكتب "أونسا" وضع إستراتيجية لمنع خروج فضلات الدجاج من الضيعات الخاصة بتربية الدواجن إلا بعد الحصول على تصريح خاص، مشددا على منع نقل الفضلات هذه الأيام من الضيعات إلى حين انتهاء فترة عيد الأضحى.

وشدد رئيس القسم المذكور على أن إجراءات الوقاية ومنع الغش الذي يطال علف المواشي في هذه المناسبة الدينية ستطال الأدوية التي تقدم للقطيع، إذ سيتم أخذ عينات من اللحوم لمعاينة الأدوية التي تستعمل في هذا الصدد.

كما يعمل المكتب، حسب ما أكده عزي دائما في معرض جوابه على سؤال لهسبريس، في ندوة نظمت أخيرا بالدار البيضاء، على معاينة المياه التي تقدم للقطيع، وذلك لتفادي عمليات التدليس، إذ يعمد بعض "الكسابة" على تمرير الأدوية عبرها.

ويقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية هذه الأيام بخرجات ميدانية وجولات عبر فرق محلية للوحدات والضيعات والأسواق لضبط المخالفين.

وبخصوص جودة الأكباش، وعلاقتها بالحلقة المرقمة التي قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري وضعها في أذن الخروف، أكد المسؤول نفسه أن هذا لا يعني أن المكتب يتحمل جودة الأكباش، مشددا على أن المصالح المختصة ستثبت مكان وقوع الغش والقضاء هو المخول له الإدانة.

جدير بالذكر أن مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري وكذا مكتب السلامة الصحية تقوم هذه الأيام بعملية تكوين الجزارين في إطار حملة "الجزار ديالي"؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى، حتى يتسنى للمواطنين تفادي تعفن اللحوم على غرار السنة الماضية.