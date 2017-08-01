أطفال "حمامة الأحرار" يخيمون في شاطئ السعيدية

هسبريس من الدار البيضاء

انطلقت المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم تحت شعار "المخيم فضاء للتربية على المواطنة والسلوك المدني".

وشرعت جمعية الحمامة للتربية والتخييم، التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، في تنظيم رحلة لفائدة أطفال فروعها الإقليمية بكل من مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، وطانطان وتارودانت والريصاني.

ويستفيد من هذه الفترة، حسب أعضاء الجمعية، حوالي 210 مستفيدين ومستفيدات، سيتم تأطيرهم من طرف طاقم تربوي تابع للجمعية.

وحسب ما أكده رئيس الجمعية، عادل أبو الخير، فإن التنظيم الجمعوي منخرط ضمن "البرنامج الوطني للتخييم"، وزاد: "سيستفيد خلال هذه المرحلة حوالي 1100 طفل، موزعين على عدد من المراكز".

وأضاف أبو الخير، في تصريح لهسبريس، أن "مدينة السعيدية تحظى لوحدها بحصة الأسد، إذ ستستقبل 650 طفلا، موزعين على المدرسة الفندقية، وعلى المخيم المركزي؛ وذلك في إطار الشراكة التي تجمع الجمعية مع وزارة الشباب والرياضة وكذا وزارة السياحة".

وشدد المتحدث نفسه على أن الجمعية عملت هذه السنة على تنظيم مخيمات وطنية من أجل الانفتاح على ثقافات وعادات جهات المملكة، إلى جانب تأطير الأطفال وتربيتهم على حب الوطن.

بدوره أكد جواد حاضي، رئيس الفرع الإقليمي لجمعية الحمامة للتربية والتخييم بعمالة مقاطعة الحي الحسني، على أنه "بعد نجاح المرحلة التخييمية للسنة الفارطة بمخيم بئر الوطن، يدشن أطفال الفرع مرحلة جديدة بفضاء يتوفر على موصفات جيدة".

وأوضح حاضي أن الفرع الإقليمي للجمعية سخّر لهذه المرحلة عددا من الأطر المهتمة بالطفل، والتي تتوفر على تداريب ودبلومات وزارية، مؤكدا أن "الغرض من كل ذلك هو الرفع من جودة المخيم وتنوع البرامج؛ لأن المخيم فضاء للتربية والترفيه والتواصل وبناء شخصية الطفل".