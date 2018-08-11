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الرئيسية | مجتمع | أساتذة التعاقد يستبقون الموسم الدراسي باعتصام أمام وزارة أمزازي

أساتذة التعاقد يستبقون الموسم الدراسي باعتصام أمام وزارة أمزازي

أساتذة التعاقد يستبقون الموسم الدراسي باعتصام أمام وزارة أمزازي
هسبريس - محمد الراجي
السبت 11 غشت 2018 - 00:00

في وقت تمضي الحكومة في تكريس التشغيل بالتعاقد في قطاع التعليم، والذي بدأ العمل به سنة 2016، يبدو أفُق العمل بهذا النظام محدودا، مع توالي احتجاجات الأساتذة الذين جرى التعاقد معهم إلى حدّ الآن، ومطالبتهم بتمتيعهم بجميع الحقوق التي يتمتع بها الأساتذة المرسّمون في الوظيفة العمومية.

وعلى بُعد حوالي أربعة أسابيع من انطلاق الدخول المدرسي الجديد، دعت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التقاعد" إلى خوض اعتصام لمدة يومين أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، للضغط عليها للاستجابة لمطالب أبرزها إرجاع الأساتذة المفصولين والمرسّبين والإدماج في الوظيفة العمومية.

المطالبُ التي سيرفعها الأساتذة المتعاقدون خلال اعتصامهم أمام وزارة التربية الوطنية ليست سوى "الشجرة التي تُخفي غابة المشاكل التي يتخبط فيها نظام تشغيل الأساتذة بالتعاقد"، حسب مصدر من "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التقاعد"، مشيرا إلى أن "الأساتذة قبلوا الاشتغال بالتعاقد مُكرهين لأنّهم لا يملكون حلا آخر".

وكشف عضو من المكتب التنفيذي للتنسيقية أنّ نظام التشغيل الجديد الذي لجأت إليه الحكومة، بتفويضها المهمّة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، "فتَح المجال على مصراعيْه أمام ظهور سلوكات شاذة، كالرشوة، إذ يصيرُ مستقبل الأساتذة بيديْ مدراء المؤسسات التعليمية والمفتشين".

وأكدتْ أستاذة عضو في المكتب التنفيذي للتنسيقية ذاتها توصل الأخيرة بعدد من الشكايات من طرف أستاذات يشتكين من "تعرضهن لابتزاز المدراء والمفتشين"، مضيفة: "المدير أو المفتش يستطيع، بقرار واحد، أن يطرد أي أستاذ أو أستاذة، إذا لم يخضع للابتزاز الذي يتعرض له".

ويشتكي الأساتذة الموظفون عبر التعاقد من هشاشة وضعيتهم.."ينظرون إلينا نظرة دونية، ويقولون لنا تم تشغيلكم بجرّة قلم فقط، وبجرّة قلم نستطيع أن نفصلكم"، يقول المصدر الذي تحدث لهسبريس.

الإفادات التي حصلتْ عليها الجريدة تُفيد بأنّ التعاقد مع الأساتذة يضرب في الصميم جودة التعليم العمومي؛ ذلك أنّ "الوضعية الهشة التي يعيشونها تجعلهم ضعفاء حتى إزاء التلاميذ".

وحسب المصدر ذاته فإنَّ بعض المدراء يفرضون على الأساتذة المتعاقدين منْح نقط أعلى للتلاميذ رغم أنهم لا يستحقونها، مضيفا: "نظام التشغيل بالتعاقد ليس في صالح الأساتذة ولا التلاميذ، ولا في صالح المنظومة التربوية ككل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - amine ka السبت 11 غشت 2018 - 00:03
حمد الله لقيتو خديما مع الدولة ، راه كاين لمعندو حتا عشا ليلا
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-13
2 - أستاذ متعاقد السبت 11 غشت 2018 - 00:05
أكيد مع تصدر هاشتاج #code_2930 لمواقع التواصل الاجتماعي في العالم، فرصة لنوصل صوتنا ، لا للتعاقد المجحف في حق الأساتذة،
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7
3 - أستاذ حجامي السبت 11 غشت 2018 - 00:14
لقد دعا ملك البلاد الى حوار اجتماعي فعال بما يضمن حقوق الشغيلة. وقطاع التعليم مليئ بالضحايا من ضحايا النظامين الى التعاقد المشؤوم مرورا بالزنزانة 9 وحملة الشواهد الذين حرموا من الترقية بالشهادة التي كان معمولا بها منذ الاستقلال الى 2015. فبينما الأمم تزدهر وتعرف احتراما و تقديرا لمعلميها نجد الاستاذ المغربي يفقد في كل مرة مكتسباته بمعنى أن البلاد في تدهور ورجوع للخلف ومعا على الاساتذة سوي الاتحاد في كتلة وطنية دفاعا عن مكنسباتهم والا فان القادمة اسوأ. وأعتذر إن نسيت فئة مضرورة فس هذا القطاع المليئ بالضحايا. الحكومة عليها تفعيل حوار اجتماعي مثمر في هذا القطاع والا فاالاساتذة سيعلنون عن نضالات قوية و غير مسبوقة.
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6
4 - ياسين السبت 11 غشت 2018 - 00:19
#2930 لا للتعاقد نعم للإدماج .الترسيم قادم بإذن الله
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5 - مواطن السبت 11 غشت 2018 - 00:19
هي أوامر صندوق النقد الدولي بعد ان غرقت الدولة في المديونية فصارت الوظيفة العمومية عبئا. والدولة التي فرحت بحل التعاقد نسيت انهم صاروا اليوم قوة. ويكفي اضراب أيام او مقاطعة الامتحانات لتشل منظومة التربية والتكوين... لا خير في بلد ينظر الى نفقات التعليم على انها نفقات استهلاك، والحق انها نفقات استثمار لبناء الدولة. لا للتعاقد نعم للترسيم بعد تكوين جيد يرفع من اداء الأستاذ
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6 - ali السبت 11 غشت 2018 - 00:27
هدا ما يسمونه ضربة معلم تمسكن حتى تتمكن واغلبيتهم لم ينخرطوا بهاته الكيفية اي بتعاقد الى لكي يجبروا الدولة على ترسيمهم والخاسر الاول والاخير هو الطفل والتلميد المغربي فيجب ان تفكر الدولة اولا في اعادة امتحان كل هؤلاء فولاه ان اغلبتهم لامستوى لهم وخاطرتم بمصير أجيل حينما تعاقدتم مع كل هاؤلاء الانتهازيين .
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7 - عمر السبت 11 غشت 2018 - 00:27
لمادا لم يفرض التعاقد على الأطباء والممرضين
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8 - hicham السبت 11 غشت 2018 - 00:29
لا تقدم للبلاد و وضعية الأستاذ تزداد هشاشة يوم بعد يوم. الإصلاح الحقيقي يبدأ بالنهوض بأوضاع الأساتذة ماديا و بيداغوجيا. تكوينات السبعة أيام ضحك على الذقون و أقسام من 40 تلميذا ضرب من العبث و إدارة لا تيسر عمل الأستاذ بسبب إكراهات تدبيرية بشرية و مادية كل ذلك لا يبشر بالخير
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