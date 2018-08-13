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الرئيسية | مجتمع | أسعار التعليم الخصوصي ترتفع بـ60% في المدن المغربية الكبرى

أسعار التعليم الخصوصي ترتفع بـ60% في المدن المغربية الكبرى

أسعار التعليم الخصوصي ترتفع بـ60% في المدن المغربية الكبرى
هسبريس ـ محمد لديب
الاثنين 13 غشت 2018 - 08:00

كشفت بيانات إحصائية تضمنتها تقارير قطاعية حكومية صادرة عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية مؤشرات تؤكد ارتفاع أسعار خدمات التعليم الخصوصي خلال السنوات العشر الماضية في كبريات المدن بنسب فاقت 60%، في الوقت ذاته الذي ارتفعت فيه المصاريف المرتبطة بالتعليم العمومي.

وسجلت دراسة للمصرف المركزي المغربي حول التضخم والأسعار زيادة صاروخية في أثمنة التعليم في المدن الكبرى، حيث جاءت مدينة مراكش في الرتبة الأولى بعد تسجيل المسؤولين لزيادة في أسعار خدمات المؤسسات التعليمية الخصوصية في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2017 بنسبة فاقت 63 في المائة دفعة واحدة.

ولفت تقرير لبنك المغرب حول الموضوع إلى أن الزيادات، التي طالت خدمات التعليم الخصوصي، قد فاقت بنحو ثلاث مرات مستوى الزيادة الذي سجل على صعيد المؤشر العام للاستهلاك.

واحتلت مدينة فاس الرتبة الثانية في لائحة تصنيف أسرع الزيادات في أثمنة التعليم الخصوصي، بعد ارتفاعها بنسبة 62 في المائة في السنوات العشر الأخيرة، تليها كل من وجدة والداخلة بنسبة 61 في المائة.

الدار البيضاء، التي تعرف أكبر تجمع للمؤسسات التعليمية الخصوصية في المغرب، ارتفعت بها أسعار خدمات التعليم الخصوصي بنسبة 60 في المائة خلال العقد الأخير.

ولم تسلم المدن المتوسطة المساحة من موجة الزيادات الصاروخية في أسعار التعليم الخاص، حيث ارتفعت أثمنة هذه الخدمة بنسبة 45 في المائة في مدينة سطات، وبنسبة 40 في المائة بكل من فاس وكلميم.

وسجلت البيانات ذاتها زيادة كبيرة في أسعار التعليم الأولى والابتدائي الخصوصيين بنسبة 53 في المائة، مقابل 27 في المائة بالنسبة إلى التعليمين الثانوي والعالي الخصوصيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - ObservatOr الاثنين 13 غشت 2018 - 08:12
خلاصة القول : العيش في المغرب وانشاء اسرة اصبح قطعة من العذاب !!
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2 - مهاجر الاثنين 13 غشت 2018 - 08:18
صرحتا الشعب المغربي يستحق كل زيادة.
ابنائي يدر سون بمدارس عمومية لبغا يقرى غدي يقرى من لخر.
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5
3 - Souhail الاثنين 13 غشت 2018 - 08:19
الطمع و الجشع ، أغلبية أصحاب المؤسسات التعليمية ميسورين و يتهربون من أداء الضريبة ،في المغرب الفقير يدفع بدل الغني ، الله يأخذ الحق ، الدنيا فانية
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4
4 - فريد ف الاثنين 13 غشت 2018 - 08:20
مخطط صندوق النقد سائر في الطريق الصحيح،لك الله يا درويش
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2
5 - haj driss الاثنين 13 غشت 2018 - 08:32
En plus les écoles privées sont exonérées d'impôt. 60% d'augmentation et les salaires qui n'ont pas bougé, des enfants exigeants. résultat c la boule de feu dans le foyer. Allah ykouf aouanna!
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6 - saad-oujda- الاثنين 13 غشت 2018 - 08:32
الأسعار جد مرتفعة والجودة مفقودة ،والأقسام عبارة عن مقصورات القطار يوجد بعضها في القبو-cave- تفتقد للتهوية ،النتائج جد مرتفعة بتضخيم نقط المراقبة المستمرة تضخيما مبالغ فيه ،والمتضرر هم أبناء التعليم العمومي .كل هذا يحدث غير بعيد عن الأكاديمية الجهوية للجهة الشرقية . ففي هذه المؤسسة من بين 71 تلميذ 29 تلميذ لم يحصلوا على المعدل في الإمتحان الجهوي للسنة الثالثة إعدادي ونسبة النجاح وصلت إلى 92.96/100 ،ومع ذلك لامن يوبخه ،ولامن يراقبه ،وكأن الأمور جد عادية .الأباء يؤدون كلفة شهري سبتمبر ويونيو مرغمين رغم أن الدراسة منعدمة ،ويؤدون كلفة التسجيل -1400درهم - في حين واجب التأمين لايتعدى 25 درهم .كل هذا الربح،ومع ذلك يحاولون ما أمكن التملص من الضرائب ،ويضخمون المصاريف ،بل يقحمون مصاريف الرحلات المدرسية المؤدى عنها من طرف التلاميذ للتحايل على مصلحة الضرائب. أطلب من السيد الوزير أن يراقب هؤلاء لأنهم يشوهون سمعة التعليم .
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7 - حرام عليكم الاثنين 13 غشت 2018 - 08:33
لقد أصبح التعليم شيء ثانوي، يتنعم به فقط أبناء الميسورين، فارتفاع تكاليف التعليم الخصوصي بهذا الشكل ما هو إلا تكريس ان الفقراء لا مكان لهم في هذا القطاع.
لابد من إطلاق مبادرات التعليم بالمجان للكل دون استثناء من الاول ابتدائي إلى الجامعي بكل المستويات وبدون أي مقابل عم طريق الانترنيت بتقنية المباشر، وتسجيل الدروس على المواقع تكون مخصصة لذلك، ام ان الرقمنة لا تستعمل إلا في نشر الفساد واللهو..
من يحب وطنه هنا يتجلى بغيرته في خدمة المنفعة العامة وليس الشعارات الفضفاضة والتخوينية.
احيي الدكتور الشافعي الذي ايقض أصحاب الضمائر الحية.
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8 - bouzebbal الاثنين 13 غشت 2018 - 08:37
للأسف في زَمانِنا دخل "أصحاب الشكّارة" في كل الميادين من أجل الرِّبح السريع و على حِساب قهْرِ أفراد الشعب المساكين، فبِسبَبِ قسْوَةِ القلب و عدم الرحمة التي عاقبهُم الله بها في الدنيا و هم لا يشعرون:ٱرتفعت مصاريف التدريس و السَّكن و عيد الأضحى....و ٱستغلوا فُرصَ ٱنعدام المُراقبة و التقنين و تمهيد الطريق لهم من طرف لوبِيات.المشكل أن قطاع التعليم هو العمود الفِقري لِنشأة أجيال صالحة و مُثقَّفة إن توفَّرتْ في أهلِه الشروط و الظروف! لكن الحمد لله أن هذه الدنيا فانية و الحساب و الموت تنتظر الأجير و صاحب الشكارة و الفقير و الغني...فإما إلى راحةٍ أبدية أو إلى الشقاء الأبدي.
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9 - ولد الشعب الاثنين 13 غشت 2018 - 08:48
المدارس الخصوصية أصبحت مافيا منظمة يقودها المخزن من أجل سلب جيوب المواطنين!
أقول إن ٱلأوضاع في البلاد أصبحت لاتطاق، والسلم هو ٱلآن عبارة عن قنبلة موقتة والخسر ٱلأكبر هم المخزن والملكية فسوريا ليست ببعيدة عنا!!
أخر إنضار من الشعب المغربي.
لقد قرأنا أن المخزن لن يستطيع إخماد الطورات خاصة إذا بدأت في مدينتين كبيرتين في نفس الوقت، حداري، حداري
اللهم إني بلغت فٱشهد.
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10 - mowatin الاثنين 13 غشت 2018 - 08:52
ou l état dans ces augmentations
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11 - مغربي الاثنين 13 غشت 2018 - 09:03
المشكلة انه رغم ارتفاع تكاليف المدارس الخصوصية ، فإن الاطر العاملة بهذا القطاع وخصوصا الاساتذة ، يتلقون اجورا زهيدة تقل عن نظرائهم في القطاع العمومي ، رغم المجهودات الكبيرة التي يبدلونها و الضغط الممارس عليهم .. على الدولة ان تنظر من حال هؤلاء الاساتذة الذين يقفوق عددهم 140 الف استاذ .
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12 - youssef الاثنين 13 غشت 2018 - 09:10
ومن فوق كل هذا. الإعفاء من الضرائب. اليس حرام؟
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13 - بسير الاثنين 13 غشت 2018 - 09:13
انا اقول للمغاربة باراكا من العناد قرو اولادكم في المدارس العمومية و ردولها الاعتبار راه المدارس العمومية كتعتمد على الكفاءات ديال التلميد ماشي بحال الخصوصي كينفخوا فالتلاميد بالنقط لان الاباء اميين كيقوللوا ابنك حصل 8،98 في المعدل وهو مايجيب حتى 3من10 راه المدارس الخصوصية صبحت غير تجارة اما الطبقة البورجوازية كيقريو اولادهم في امريكا وفرنسا وبريطانيا واحنا كيقولو لينا قرة أبناءكم الأمازيغية اسيدي الأمازيغية اولادنا قارينها من الصغر
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