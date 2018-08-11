مواطن يشتكي فاتورة "علاج مجاني للسل" بالعاصمة

وائل بورشاشن*

وجّه مواطن مغربي شكاية إلى وزير الصحة، بعد أن طلبت منه إدارة مستشفى مولاي يوسف لعلاج الأمراض الصدرية بالرباط "أداء مصاريف تشخيص مرض ابنته واستشفائها"، بالرغم من أن الوزارة الوصية على القطاع تقر بمجانية علاج داء السل.

ووصفت الشكاية ما حدث في المستشفى بـ"الابتزاز"، مضيفة أن البنت التي رقدت بالمستشفى بمصلحة الأمراض الصدرية كانت تعاني من داء السل، ومطالبا "بإنصاف وزير الصحة"..

نور الدين المنتصر، ولد الطفلة، وضح أن ابنته كانت منهكة، فأخذها إلى المستشفى و"جلست عندهم شهرا و22 يوما، وعندما أردنا إخراجها قالوا أن علينا أن ندفع، فقلنا لهم أن مداواة داء السل تكون مجانية، فقالوا لنا في الاستقبال "قل ذلك لهم".

وأضاف الأب أن المبلغ الذي أداه عند دخوله لا يتعدى 1500 درهم، "وبعدها أعطونا فاتورة بـ13000 درهم، ولم أقم بشيء باستثناء الشكاية"، ثم قال مستنكرا: "أنا متقاعد ليست لي موارد لأدفع هذا المبلغ"، و"وزارة الصحة تقول أن مرض السل مجاني".

المشكل لا يتوقف عند الفاتورة بالنسبة للمنتصر؛ فـ"هناك عملية في الـ15 من شهر غشت، إذ طلب جناح الأمراض الصدرية في مستشفى ابن سينا، على إثرها، منا أن نقوم بملء ورقة التعويض عن المصاريف (prise en charge)؛ وهو ما يعني الدفع مجددا".

وعن طريقة تداوي ابنته الآن، وضح المتحدث أن "طبيبة في مصحة في ديور الجامع أعطتنا ورقة لمستوصف الحي "دوار الرجا فالله"، وهم من يعطوننا الدواء الآن بالمجان، وهي تعالج في المنزل".

من جانبه، تحدث حبيب كروم، رئيس الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، عن مجانية داء السل مشددا على أن هذا يعني أنه "لا يجب أن تطلب منه شيئا، ووزارة الصحة ببرنامجها الوطني لمحاربة داء السل وضعت خطة سريعة من أجل تقليص معدل الإصابة بهذا الداء".

وذكر الفاعل الجمعوي بالقرار الصادر عن وزارة الصحة الذي يقضي بمجانية التحاليل البيولوجية والأشعة والاستشفاء، عندما يتعلق الأمر بـ"داء السل".

وأضاف المتحدث أنه لم يعد هناك دفع بعد الاستشفاء، و"بدؤوا يطلبون من المرضى "راميد"، بالرغم أن المريض بالسل لا يجب أن تطلب منه راميد أو تغطية صحية أو ورقة تعاضدية، بل يجب أن تعالجه أولا؛ لأن هذا المرض معد وفي الوقت الذي ستطلب منه أن يأتيك بوثيقة من الوثائق سينتقل المرض إلى أشخاص آخرين".

هذا المشكل، حسب المتحدث، متكرر في مستشفى مولاي يوسف بسبب "عدم وجود مداخيل للمستشفى"، نافيا وقوع هذا في مستشفيات أخرى على الصعيد الوطني، ومستحضرا حالة الطفلة المصابة بداء السل التي "تذهب الآن إلى مستشفى الحومة ويقومون بإعطائها الدواء بشكل مجاني إلى أن تكمل أشهرها الستة".

وقد حاولت هسبريس التواصل مع مدير مستشفى مولاي يوسف؛ لكن هاتفه ظل يرن دون جواب إلا من رسالة قصيرة؛ توضح بلد وجوده خارج المغرب حاليا.