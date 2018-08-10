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وزارة الأوقاف تراقب "هلال ذي الحجة" بعد غد الأحد

وزارة الأوقاف تراقب "هلال ذي الحجة" بعد غد الأحد
هسبريس من الرباط
الجمعة 10 غشت 2018 - 18:54

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مراقبة هلال شهر ذي الحجة ستكون بعد غد الأحد 29 ذو القعدة 1439هـ موافق 12 غشت 2018 م.

وأهابت الوزارة، في بلاغ لها، بالقضاة ونظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوتها.

جدير بالذكر أن عبد العزيز خربوش الإفراني، المعدل والباحث في علم الفلك، سبق أن صرح لهسبريس، بناء على حساباته الفلكية الدقيقة، أن "الرؤية قطعية لا مراء فيها مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة لتوفر كل مطالب الرؤية بزيادة. وعليه، فإن فاتح شهر ذي الحجة الحرام 1439 سيكون بإذن الله يوم الاثنين 13 غشت، والتاسع منه هو يوم الثلاثاء 21 غشت، وعيد الأضحى يوم الأربعاء 22 غشت".

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