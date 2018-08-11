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الرئيسية | مجتمع | مصادر: سلطات طنجة والناظور تبعد مهاجرين

مصادر: سلطات طنجة والناظور تبعد مهاجرين

مصادر: سلطات طنجة والناظور تبعد مهاجرين
هسبريس ـ أ.ف.ب
السبت 11 غشت 2018 - 22:05

رحلت السلطات المغربية مئات المهاجرين خلال الأيام الماضية من مدينتي طنجة والناظور، شمال المملكة، حسب ما أفادت به مصادر متطابقة اليوم السبت.

وقال متحدث باسم السلطات المحلية في طنجة إن "هذه العمليات تندرج في سياق جهود المغرب لمحاربة الهجرة غير الشرعية"، مشيرا إلى أن عدد المرحلين يتراوح بين 1600 و1800 شخص.

وأوضح المصدر نفسه أن "المرحلين نقلوا إلى مدن تتوافر فيها شروط حياة أفضل بالنسبة إليهم".

وقال عمر ناجي، مسؤول في فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ضمن تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن "السلطات واصلت، اليوم السبت، توقيف مهاجرين من داخل بيوت في الناظور ومخيمات في ضواحيها، وكذلك بمدينة طنجة".

كما أضاف الحقوقي: "يتم ترحليهم نحو وجهات أخرى، مثل مدينة تيزنيت"، وأشار إلى أن "هذه العمليات بدأت الخميس الماضي"، من دون أن تتوافر لديه أرقام دقيقة حول عدد من شملتهم.

وتعتبر الجمعية هذا التحرك "غير قانوني"، منددة بما تعتبره "دور دركي أوروبا الذي يلعبه المغرب لصالح الاتحاد الأوروبي، في مواجهة الهجرة غير النظامية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - ghandi السبت 11 غشت 2018 - 22:19
وأوضح المصدر نفسه أن "المرحلين نقلوا إلى مدن تتوافر فيها شروط حياة أفضل بالنسبة إليهم". لي فهم شي حاجة يشرح لي
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60
2 - غير عنصري السبت 11 غشت 2018 - 22:20
يجب ترحيلهم إلى بلدانهم مكاين لا حقوق الانسان ولا جمعيات رحم الله الحسن الثاني عندما قال لمنظمات حقوق الانسان ,أعطوني الإنسان لكي أعطيه الحقوق فهاؤلاء المهاجرين زادوا فسادا للبلاد على فسادها الاصلي والسلام, وهذه ليست عنصرية هذا واقع.
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47
3 - مغربي السبت 11 غشت 2018 - 22:24
ههههه كترة الهم تضحك ...لم ارى يوما دولة ترحل مهاجرين سريين من مدينة الى مدينة اخرى بدل ترحيلهم من حيت اتو ....واااااو ادا كنت في المغرب فلا تستغرب
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38
4 - السوسي السبت 11 غشت 2018 - 22:26
ومادا سوف يفعلون في تزنيت اهل تزنيت لم يجد اي شغل ليس هنا لا شركات ولا اي شي يجب أن يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية وهدا هو الحل مع احترامي للجميع لم نجد حل حتى لأنفسنا
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28
5 - mahcen السبت 11 غشت 2018 - 22:30
هادو خص ارحلو لبلادهم ما فيهم خير
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27
6 - محمد السبت 11 غشت 2018 - 22:42
الشروط للعيش افضل مالقاها حتا المواطن المغربي المقهور عاد غادي لقاها كحلوز واش كضحكو على بنادم.
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7
7 - z molahid السبت 11 غشت 2018 - 22:43
ملاحضتي ان الدولة كتسير عليهم وكتنقلهم في الحافلات إلى وجهة اخرى كيجيو حافلات آخرين كي ردوهم من حيث اتو لهادا يجب على المسؤولين يعطيو لرجال الدرك باش يفتشو دام الحافلات و شكرا.
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4
8 - berrada السبت 11 غشت 2018 - 22:52
مثل ما نرحل الأفارقة بدعوى مكافحة الهجرة السرية، نعطي للأوروبيين مبررا لإجلاء المهاجرين المغاربة المتواجدين بأوروبا بطريقة غير قانونية ،والفرق أن الأفارقة لم يصلوا بعد إلى أوروبا بينما المغاربة منهم من استقر لمدة طويلة، وبدأت تظهر له بوادر تسوية وضعيته ،يعتبر إرجاعه خاوي الوفاض من أوروبا حكما عليه بالاعدام .
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2
9 - ريفي و أفتخر السبت 11 غشت 2018 - 23:04
الأوامر الأروبية تقول، رحلوهم عن مذن الشمال كي لا يعبروا إلى أروبا. ما على المخزن سوى تنفيذ الأوامر كما هو معتاد.
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1
10 - نسمة الحسن السبت 11 غشت 2018 - 23:05
تقصد تم ترحيلهم إلى مدن مهمشة وليست بسياحيه مثل طنجة ضنانه انكم رحلتمهم إلى بلادهم مثل ميفعل كل دوال مع المهاجرين غير شارعين.
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11 - غريب في الوطن السبت 11 غشت 2018 - 23:19
هل ترحيلهم من المدن الكبرى صوب المدن الصغرى. يعتبر حل ؟؟ لا ثم لا. كان من الاجدر ترحيلهم صوب بلدانهم الأصلية .
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