دليل للتعامل مع الاحتجاجات يعزز الحكامة الأمنية في المغرب

هسبريس من الرباط

تضع كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان اللمسات الأخيرة لإخراج دليل للتعامل مع الاحتجاجات في المغرب، على خلفية الانتقادات الحادة التي واجهت تعامل السلطات الأمنية مع الاحتجاجات في المغرب.

ويهدف الدليل إلى مقاربة الاحتجاجات في المغرب وفق توجه يقوم على احترام القانون، سواء من المواطنين أو السلطات العمومية، مشددا على أن السلطات العمومية يجب أن تسمو باشتغالها لتكون أكثر انضباطا للقانون.

وفِي هذا الإطار، فإن إصدار دليل مشترك يهدف، وفقا للمعطيات التي تتوفر عليها هسبريس، إلى كيفية تصريف الحكامة الأمنية في جميع المجالات، وهو دليل اشتغلت عليه المديرية العامة للأمن الوطنية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

من جهة ثانية، يرتقب أن يصادق البرلمان، خلال دورة أكتوبر المقبلة، على تعديلات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ذات ارتباط وثيق بتنزيل الدستور وميثاق إصلاح منظومة العدالة، وتستجيب للالتزامات الدولية للمملكة في مجال مكافحة الجريمة، والتي تضمنت بنودا مرتبطة بالحكامة الأمنية.

وفِي هذا الإطار، سيتم، حسب التعديلات، التسجيل السمعي البصري لاستجوابات الأشخاص المشتبه فيهم من لدن الضابطة القضائية؛ وهو أحد المطالب التي كانت تنادي بها الحركة الحقوقية للتصدي للتعذيب الذي يمكن أن يطال المشتبه فيهم داخل المخافر.

وألزم المشروع الحكومي المتوفرين على الصفة الضبطيّة بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية إلى فحص طبي، بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك، مع التشديد على اتصال محامٍ بالشخص المودع تحت الحراسة النظرية ابتداء من الساعة الأولى لإيقافه، وبدون ترخيص من النيابة العامة.

وفي هذا الصدد، سيصبح من الممكن حضور المحامي إلى عملية الاستماع إلى المشتبه في ارتكابه جناية أو جنحة، إذا لم يكن موضوعا تحت الحراسة النظرية. كما أشارت التعديلات إلى "إمكانية حضور المحامي عند الاستماع للحدث من طرف الضابطة القضائية، سواء كان محتفظا به تحت المراقبة أو غير محتفظ به".