ورشة الإبداع والتغيير تجمع الشباب المغربي

هشام بوعلي*

نظمت جمعية "أوراش المواطنة"، بتنسيق مع المركز الدولي للدبلوماسية، ورشة حول موضوع "القيادة المغربية: كيف يمكن للشباب المغاربة أن يبدعوا من أجل خلق التغيير؟" تزامنا مع اليوم الوطني والعالمي للشباب.

وتركزت الورشة، التي أقيمت مساء الأحد، والتي أطرتها رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، كريمة غانم، على محاور أساسية، أبرزها: السياسات العمومية الموجهة إلى الشباب، ودور الشباب في التأثير على هذه السياسات، بالإضافة إلى تعزيز مهارات الشباب المغاربة للإبداع والتأثير.

وأشارت كريمة غانم، خلال هذه الورشة، التي حضرها أزيد من 100 شاب وشابة، إلى أن المجالس المحلية للشباب كانت لها أهمية كبيرة، وخلقت دينامية لدى الشباب، غير أنه لم تتم مأسستها بشكل رسمي في الجماعات المحلية، بسبب الفراغ التنظيمي والقانوني، تضيف غانم، موضحة أن الدستور المغربي أعطى دفعة جديدة للمجتمع المدني، بمن فيه الشباب، من خلال الفصول 12 و13 و14 و15، التي أعطت الحق للمواطنين في صناعة السياسات العمومية، ابتداء من بناء التصور حولها، وصولا إلى تنفيذها، غير أن المراسيم التطبيقية لهذه الفصول لم تتجسد بشكل كبير على الواقع.

وكشفت غانم أنه بخصوص تطبيق القانونين التنظيميين، الخاصين بالحق في تقديم العرائض والملتمسات، تم تقديم عريضتين وطنيتين فقط، وهذا "ما يجعلنا نتساءل عن جدوائية هذه القوانين، وعن الخيط الفاصل بين هذه القوانين والحق الدستوري في المشاركة وبين القيد في المشاركة على مستوى الممارسة"، تقول غانم، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر على "دستور وقوانين متقدمة جدا، غير أن المشكل في الممارسة والتطبيق، وهناك مشاكل على عدة مستويات". وأوضحت أن مكامن الخلل في سوء التطبيق توجد أساسا في مشاكل التواصل بين الدولة والمجتمع، وفي حاجة هذا الأخير إلى فضاءات للتحدث والتعبير والإبداع، التي حتى إن وجدت لا يتم استغلالها على أكمل وجه، تضيف غانم.

ووقفت مؤطرة الورشة على بعض المشاكل، التي تعترض تطبيق القوانين الخاصة بالشباب. وأوضحت أن الفرصة لا تعطى للشباب من أجل التعبير عن آرائه، مثيرة الانتباه إلى غياب أهم شيء في بناء السياسات العمومية: هو التشاور العمومي مع كل المعنيين بالأمر.

واعتبرت غانم أن جزءا من المشكل يتحمل الشباب مسؤوليته، مضيفة أن هناك، اليوم، العديد من الفرص، في المجال الرقمي، الذي يوفر آلاف الفرص، وأن على الشباب البحث والإبداع أكثر، وعدم الاستسلام أمام إكراهات الواقع.

من جهته، اعتبر منسق النشاط، آدم المودن، عن جمعية "أوراش المواطنة"، أن هذه الورشة تدخل في إطار مشروع يروم خلق دينامية بين الشباب، ويكمن أساسا في تعريفهم بأهميتهم ودورهم الكبير في المجتمع، ويأتي بعد الخطب الملكية التي ركزت على الشباب كهدف ووسيلة للتنمية.

وكشف المودن أن ما يميز هذا المشروع هو كون انطلاقته جاءت مع اليوم العالمي للشباب، وسيعرف تنظيم مجموعة من الأنشطة في مدن وقرى مختلفة من المغرب، بهدف التأثير في الشباب المغربي، وتشكيل شبكة علاقات بينهم، ومشاريع أخرى ستؤثر في وضعيتهم، وبالتالي التأثير في السياسات العمومية.