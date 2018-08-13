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الرئيسية | مجتمع | حقوقيون يكرّمون "طبيب الفقراء" ويطالبون بوقف حملات التضييق

حقوقيون يكرّمون "طبيب الفقراء" ويطالبون بوقف حملات التضييق

حقوقيون يكرّمون "طبيب الفقراء" ويطالبون بوقف حملات التضييق
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 13 غشت 2018 - 20:00

بعد التضامن الذي عبّر عنه ساكنة مدينة تيزنيت مع الطبيب المهدي الشافعي، المعروف بـ"طبيب الفقراء"، دخلت هيئات حقوقية على الخط، لتعبر عن تضامنها معه خاصة بعد مقاضاته من لدن مدير مستشفى الحسن الثاني وإدانته من لدن المحكمة.

وعبّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تضامنها مع الدكتور الشافعي "أمام الشطط في استعمال السلط والتصرفات التعسفية للإدارة والمحاكمات الجائرة والأحكام التي يمكن أن نضع عليها عشرات علامات الاستفهام".

وطالبت الرابطة الحكومة المغربية بـ"وقف حملات التضييق عن الدكتور المهدي الشافعي ووضعه في المكانة المهنية التي يستحقها وإسقاط كافة المتابعات الكيدية ضده".

وانتقدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان "الحملة الممنهجة التي وضعت الدكتور الوطني المُجد في وضع نفسي صعب نتيجة الحرب الحقيقية التي مُورست ضده عبر العديد من الاستفسارات المفبركة والاستدعاءات للخضوع أمام لجن تفتيش من لدن الإدارة والمندوبية الإقليمية للصحة بتزنيت، ناهيك عن تغاضي هاته الإدارة والمندوبية عن رصد النقص بالأدوات الجراحية التي يحتاج إليها لإجراء عمليات جراحية للأطفال".

ونوّه المصدر نفسه بالدور الكبير الذي قام به الطبيب الشاب خلال مدة ثمانية أشهر، من خلال إجرائه أكثر من 560 عملية جراحية للفقراء، بمعدل ثلاث عمليات في اليوم؛ وهو ما "حرك لوبيات القطاع الخاص لمحاربته والتضييق عليه وجعله نموذجا لكل الأطباء الشرفاء الذين يتميزون بحس وطني ودفاع عن قطاع الصحة العمومي بالمغرب عبر تقديم خدمات لائقة وفق الإمكانات شبه المنعدمة التي توفرها المستشفيات العمومية بالمغرب".

وفي خطوة لرد الاعتبار إلى الطبيب الذي ألهب مواقع التواصل الاجتماعي، قررت الهيئة الحقوقية تنظيم حفل تكريم للدكتور "اعترافا منا بنبل سلوكه المهني النبيل بعدم تلقيه أي رشوة وبحضوره الدائم وتواصله الحسن مع أسر المرضى، ووجوده الدائم بمكتبه على الدوام من أجل خدمة الأطفال، ومداومته حتى العاشرة ليلا من أجل تلبية الحاجيات الصحية لسكان المنطقة دون موعد أو وسيط؛ وهو ما جعل منه طبيبا إنسانيا وطنيا".

وكان الطبيب الشافعي قد اعتبر، في حديثه لهسبريس، أن الضجة التي أثارتها قضيته "ما هي إلا تعبير عن صوت المغربي الحر وتعبير عن معاناة المغربي، وخاصة الطفل المغربي الذي عانى من غياب جودة الخدمات الصحية وعدم استفادته منها بطريقة عقلانية".

يشار إلى أن الدكتور المهدي الشافعي قرر استئناف الحكم الابتدائي، الصادر في حقه الأسبوع الماضي، والذي أدين من خلاله بتعويض قدره عشرون ألف درهم لصالح المشتكي عبد لله حمايتي، مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت، وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، على خلفية متابعته بتهمة السب والشتم في حقه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - تازي غيور الاثنين 13 غشت 2018 - 20:27
ساكنة تازة تحبك ونتمنى ان تاتي الى هذه المدينة واتعهد امام الله ان لا يصيبك اي تعسف وكن على يقين ان الجالس على كرسي العرش يتتبع كل صغيرة وكبيرة. اشكرك ايها الطبيب واتمنى رؤيتك.
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55
2 - عزيز ليون الاثنين 13 غشت 2018 - 20:29
القضية واضحة السيد يعمل 3 عمليات في اليوم في مدينة صغيرة كتزنيت يعني الخاص كيتشمش
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133
3 - مسالم الاثنين 13 غشت 2018 - 20:32
نتمنى ان يوشح صدر الدكتور بعشرات الاوسمة حتى يحدو حدوه جميع الاطباء المغاربة. الف تحية من ساكنة اكادير.
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56
4 - ht.brahim الاثنين 13 غشت 2018 - 20:33
هذه فرصة لمحاربة الفساد الإداري بالنزول بلجنة مختصة في الميدان وتشريح وضع ذلك المستشفى، وتصحيح الأمور حتى تعزز الثقة بين المواطن و إدارته.
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46
5 - amazigh le vrais الاثنين 13 غشت 2018 - 20:34
salam alikom a vous tous. ...
il mérite d'être ministre de la Santé et voir plus. ..Mais malheureusement on es dans un pays de la mafia et des criminels....
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21
6 - متتبع الاثنين 13 غشت 2018 - 20:40
إجراء أكثر من 560 عملية جراحية للفقراء، هذا جميل و تشكر عنه، أجرك عند الله .. لكن، لكي تكتمل أعماله الخيرية .. كان عليه أن يحترم الغير و أن لا يتهم أحد بالفساد دون قرائن .. إن أراد أن يعمل في جو خال من الفساد و الرشوة .. ما عليه إﻵ أن يذهب إلى السويد، سويسرا أو كندا مثلا.
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-116
7 - بشير الاثنين 13 غشت 2018 - 20:40
مستحيل ان يكون هذا التضامن المنقطع النظير من قبل سكان تزنيت وحتى من قبل هذه الجمعيات مع الذكتور الشافعي .مع الاشادة به. ويكون مع ذلك مذنبا وتدينه المحكمة بتلك العقوبة! اذن هناك علامة استفهام.
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30
8 - Wislani الاثنين 13 غشت 2018 - 20:43
عندما يكون الطبيب إنسانا يحس بالإنسان تزداد العلاقة بينهما لتتعدى حدود الرسميات المعروفة بين طبيب ومريض إلى علاقة إنسانية يحس كل منهما بالآخر ..ربما خارج المستشفى والعمليات..
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29
9 - الغيور الاثنين 13 غشت 2018 - 20:44
وإذا أراد الله نشر فضيلةٍ ... طويت أتاح لها لسان حسود
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23
10 - Taza al hora الاثنين 13 غشت 2018 - 20:51
طبيب انسان يحاربه الاشباح عار عليكم ما تفعلونه بهدا الرجل
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32
11 - #509 الاثنين 13 غشت 2018 - 20:51
بعد قضية الدكتور الشافعي اصبح هناك تضيق من الدولة على أطباء القطاع العام و التشهير بهم بتهم الرشوة( الدفع مقابلة شمادة طبية هو قانوني و معمول به في جميع أنحاء المملكة و تم تبرئة الطبيب الاول من طرف القضاء بعد ان سجن) و ذلك لاسكاتهم و من لم يرد السكوت فيهاجمه الجميع و يتقاسم لحمه الذئاب و ضحد الأطباء الجدد عن الدخول للقطاع العام و تشجيع القطاع الخاص
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8
12 - متتبعة الاثنين 13 غشت 2018 - 20:56
عمر الباطل ماينتصر على الحق ان الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه
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12
13 - بن حمو الورياغبي الاثنين 13 غشت 2018 - 20:58
الوضع الحالي في المغرب يذكر بسيبة للقرن 19الكل اصبح يتصرف حسب تقديره الخاص ضاربا عرض الحائط القوانين والتنظيمات والمؤسسات لا أحد يريد أن يعترف بسلطة المؤسسة التي يشتغل فيها ولا برؤسائه في العمل ولا بالقضاء ولا بأي مؤسسة من مؤسسات الدولة غريب أمر هذه الأمة.....إنه مرض الشعيوية الذي انضاف إلى أمراض أخرى
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-12
14 - مواطن الاثنين 13 غشت 2018 - 21:00
هذا الطبيب يستحق أرفع وسام وطني و أن يصنع له تمثال
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18
15 - قنيطري الاثنين 13 غشت 2018 - 21:01
معلوم أن قطاع الصحة العمومية هو مرتع للفساد والرشوة والابتزاز والتعالي على الفئات الهشة من المواطنين المرضى. ومعلومة التوطؤات المجرمة بين موظفي القطاع العمومي وتجار الصحة الخواص. فهاذا السيد ربما لم يدخل في اللعبة ومن ثم يتعرض لهذه المتاعب
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11
16 - عبد ربه الاثنين 13 غشت 2018 - 21:01
المؤمن الشريف مصاب ولكن << الله ينصر من يشاء وهو على كل شئ قدير>>
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11
17 - abderrahim الاثنين 13 غشت 2018 - 21:02
عمل رائع يستحق كل التنويه وعلى الشعب أن يساند الشرفاء وان يدعمهم في السراء والضراء لإعطاء إنذار المفسدين وان الشعب المغربي لم يعد يتقبلهم
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2
18 - souhayb الاثنين 13 غشت 2018 - 21:03
L'homme de bien est au milieu du monde corrompu ce qu'est la fleur du lotus dans un marais fangeux
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2
19 - بن البصير الاثنين 13 غشت 2018 - 21:05
اين الاطباء اين النقبات التي تستغل كل شيء لمصلحتها هل هدا الطبيب المحثرم والمؤدب لا يستهل وقفة احجاجية للاطباء او الكل ياكت خوفا او انتقاما من انسانيته اين تلك الاكدبات للنقبات المسترزقة الله اعونك اخي اكن كسبت حب المغاربة والوطن تستهل ان تكون وزيرا للصحة لانك انسان ليس مافيا المصالح وحب المال وحب التسلط والتكبر
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3
20 - الوجدي الاثنين 13 غشت 2018 - 21:07
يجب عليك ان تكون فاسدا مرتشيّاً في هذا البلد حتى تكرّم و تحترم !

اما الاطر الأتقياء التي يهمها مصلحة الوطن فتحاكم و تهمش !

هذا هو الوطن
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4
21 - ht.brahim الاثنين 13 غشت 2018 - 21:14
"ليته كان قصبةمرضوضة تدوسها الأقدام، فذاك خير من أن يكون قيثارة فضية الأوتار في منزل ربته مبتورة الأصابع أهله طرشان" جبران خليل جبران، بتصرف
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1
22 - تيزنيتي الاثنين 13 غشت 2018 - 21:22
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة، يجب ايفاد لجنة من المجلس الاعلى للحسابات و لجنة من مفتشية العامة للمالية لتسليط الضوء على سنوات من التدبير المالي و التنظيمي السيئ للمرافق الصحية بالاقليم، فساكنة تزنيت تعاني منذ سنوات من سوء التدبير و نقص الكفاءات و محابات القطاع الخاص على حساب الساكنة الهشة، فقضية طبيب الفقراء ماهي الا قشة قصمت ظهر الفساد وسلطت الضوء على وضع المدينة المنسية الهش.
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0
23 - مغربي الاثنين 13 غشت 2018 - 21:25
غياب وزارة الصحة يدل على أن الأمر فيه "إن"
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