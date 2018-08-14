"حماية المستهلك" تدق ناقوس الخطر حول "الشواحن المزورة"

محمد ناجح*

مازال الشاحن الكهربائي المزور يحصد مزيدا من الضحايا ويخلف خسائر مادية جسيمة، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الصيف.

وعلاقة بالموضوع، عرفت إحدى الشقق ببني ملال، نهاية الأسبوع الماضي، حريقا مهولا التهم كل تجهيزات وأثاث المنزل، رجحت مصادر هسبريس أن يكون الشاحن الكهربائي وراء الحادث المأساوي، خصوصا وأن المدينة تعرف ارتفاعا في درجة الحرارة.

وفي وقت سابق، شهدت مجموعة من المدن المغربية حملات تحسيسية للتحذير من مخاطر الشاحن الكهربائي المزور، داعية إلى توقيف بيع البطاريات و"الشارجورات" المزورة التي تعرف إقبالاً مكثفاً بفضل انخفاض أثمانها. كما دعت الحملات التوعوية السلطات الجمركية إلى تشديد الإجراءات لمحاربة ومنع وصول هذه المنتوجات إلى المستهلك المغربي.

وقال وديع مديح، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إن إشكال الشاحن الكهربائي واضح ومعروف، ويتعلق بنقطتين أساسيتين ينبغي للمواطن الحذر منهما، ترتبط الأولى بعميلة اقتناء الشاحن الكهربائي الذي لا تتوفر فيه أدنى شروط الجودة والسلامة ويمكن أن يعرض صاحبه وأسرته للخطر.

النقطة الثانية، يضيف وديع، تتعلق بكيفية استعمال الشاحن من طرف المواطن، خصوصا عندما يتعلق الأمر بشاحن غير أصلي، لأن هذا النوع يعرف ارتفاع درجة حرارة بشكل سريع، كما أن وضعه قرب أفرشة قابلة للإشعال يسهل عملية نشوب حريق، خصوصا بالمدن التي تعرف ارتفاعا في درجة الحرارة.

وأشار المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى أن "هذه النوعية من الشواحن الكهربائية غير مراقبة وتنتشر بطرق غير قانونية أصلا"، معتبرا أن "وزارة التجارة والصناعة هي المسؤول الأول عن دخول هذا المنتوج إلى السوق المحلية، لإعطائها تراخيص دون مراقبة جودة هذه النوعية من الشاحن".

وأبرز وديع أن "هذا المنتوج يدخل إلى المغرب إما عن طريق التهريب أو بطرق ملتوية تسمح له بغزو السوق المغربية، والمسؤولية ملقاة على أجهزة المراقبة المتواجدة على الحدود، كما أن المساطر المتبعة في بعض الأحيان لا يتم احترامها".

ودعا الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك المواطن إلى اقتناء الشاحن من الأماكن المعروفة المختصة التي تتوفر فيها ضمانات وشروط السلامة، ونصحه بعدم استخدام "الشارجوارات" التي يتم الترويج لها بالشوارع.

وفي هذا الإطار، دعت جمعية حماية المستهلك ببني ملال، بعد هذا الحادث، المواطنين إلى اتخاذ مجموعة من التدابير للوقاية من الحرائق في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تساهم في انفجار الشواحن الكهربائية؛ من أبرزها "تجنب استعمال شاحن كهربائي مزور، وتجنب استعمال الأدوات الكهربائية لمدة طويلة بشكل مستمر، والتأكد من عدم تشغيل معدات كهربائية قبل الخروج من البيت، وعدم شحن الهاتف ليلا قبل النوم، وتفادي ترك الأبناء لوحدهم في البيت".