24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4513:3717:1420:2021:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. انفراج أزمة "لارام" .. زيادة رواتب الربابنة وجلب 140 طيارا إضافيا (5.00)

  2. حلول "لارام" يرفضها الربابنة .. الطيارون يريدون تلبية مطالبهم كاملة (5.00)

  3. سلطات سيدي رحال تزيح الدراجات من الشاطئ (5.00)

  4. عبد الله غل: الرئيس ترامب يمثل تهديدا عالميا (5.00)

  5. مستشفى شفشاون يفعل "المواعيد الطبية عن بعد" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | ‪انتقادات حقوقية تُلاحقُ ترحيل مهاجرين أفارقة من شمال المملكة‬

‪انتقادات حقوقية تُلاحقُ ترحيل مهاجرين أفارقة من شمال المملكة‬

‪انتقادات حقوقية تُلاحقُ ترحيل مهاجرين أفارقة من شمال المملكة‬
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 09:00

تمْضِي الساعاتُ بطيئةً على المهاجرين الأفارقة الذين اسْتقرَّ بهم الحالُ في مدن الشّمال المغربي، فالترقّب المشُوب بالحذر أضْحى العُنوان الأبرزْ وسطَ هؤلاء ممن استبدَّ بهم حلُمُ الهجرة إلى الضّفة الأخرى، في وقتِ تخوضُ السلطات المغربية واحدةً من أكبرِ الحملات التمْشيطية في البلاد من أجْل إبْعادِهم عن الحدود الأوروبية، في ما يُشبه رداً مغربياً رسمياً على مطالبة الأوروبيين المُتزايدةِ بتحْصِينِ الحدودِ.

الحملةُ الأمنية اسْتهدفت مئات المهاجرين في الأيام الماضية بمدينتي طنجة والناظور، اللتين تمثلانِ نقطتين ساخنتين تجذبان الباحثينَ عن فرص العُبورِ إلى الجنوب الأوروبي. ووفق ما كشفته مصادر فرنسية، نقلاً عن مصادر مسؤولة، فإن هذه العمليات "تندرج في سياق جهود المغرب لمحاربة الهجرة غير الشرعية"، مشيرة إلى أنّ "عدد المرحلين يتراوح بين 1600 و1800 شخص".

وتبعا لذلك فإن "المُرحّلين ممن شملتهم الحملة نقلوا إلى مدن تتوافر فيها شروط حياة أفضل بالنسبة إليهم، مثل مدينة تيزنيت وبني ملال"، حسب ما أوردته وكالة فرانس بريس؛ فيما نقلتْ مصادر حقوقية أن القوة الأمنية اعتقلت عدداً كبيراً من المهاجرين الأفارقة من داخل المنازل التي يسكنون بها، بعدما تمت مداهمتها، مع إتلاف ممتلكاتهم.

وفي هذا السياق قال عبد الإله الخضري، الفاعل المدني والحقوقي المغربي، إن "السلطات لبَّت طلب الأوروبيين من خلال إبعاد مئات الأفارقة من مدن الشمال، الحدودية مع أوروبا، نحو مدن الداخل"، وزاد مستدركا: "لكن أن يقال إن ثمة ظروف حياة أفضل فهذا غير صحيح، إذ إن كل المدن المغربية حاليا تعرف مطاردة ممنهجة ولا هوادة فيها للباعة المتجولين، سواء المغاربة أو الأفارقة".

واعتبر الحقوقي ذاته أنَّ هذه خطوة "طارئة، لكن في طياتها مشاكل أخرى قد تتعرض لها مدن الاستقبال"، وزاد موضحا: "قد ينجم عن تداخل جملة من العوامل تزايد في نسبة الجريمة؛ كما قد تترتب عن عملية الترحيل العديد من التجاوزات التي قد تتطور إلى انتهاكات".

وأقرَّ الفاعل المدني بأن "من حق الدولة تفعيل التزاماتها الإقليمية والدولية"، مستدركاً: "لكننا أمام ظاهرة مجتمعية عابرة للقارات، فالشعوب الإفريقية، بما فيها شعوب شمال إفريقيا، ليس لها من يدافع عن حقها في الحياة الكريمة والآمنة وفي البحث السلمي عن فرص العيش الكريم".

واسترسل الحقوقي ذاته: "من يريد البحث عن حلول حقيقية لهذه الهجرية القسرية المليئة بالمخاطر وهدر الكرامة على نحو دائم ومستدام عليه أن يعالج الأسباب الحقيقية؛ أما التدابير الأمنية الاستعجالية فلن تجدي نفعا في الحد من الهجرة السرية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.