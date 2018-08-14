منظمة: الدولة تمارس الميز ضد المخيم الأمازيغي‎

هسبريس من الرباط

اتهمت منظمة تاماينوت مؤسسات الدولة، خصوصا وزارة الشبيبة والرياضة والجامعة الوطنية للتخييم، بمختلف المصالح والأقسام، بممارسة التمييز طيلة عشر سنوات في حق المخيم الصيفي الأمازيغي الوحيد بالمغرب.

واعتبرت المنظمة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "هذا التمييز يتجسد في مختلف العراقيل التي تنصب أمام هذا المشروع، مضافة إلى التوغل البيروقراطي الذي تعانيه مختلف المخيمات الصيفية المسؤولة بالمغرب في إطار تصفية بعض الحسابات السياسية على حساب الطفولة".

واعتذرت تاماينوت من الأطفال وذويهم لعدم تمكنها هذه السنة من التغلب على المعيقات، محملة الجانب الكبير من المسؤولية لبعض مصالح الوزارة الوصية، "التي رفضت، في آخر لحظة، صرف منح تخييم الأطفال على مستوى إقليم تيزنيت رغم أنها رخصت لتنظيم المخيم بالإقليم ذاته، حيث حجزت المنظمة، كعادتها، مقرا يستوفي الشروط العالية والنموذجية لتخييم أطفالها".

ونددت منظمة تاماينوت بما وصفته بـ"التعامل الغريب وغير المفهوم للجامعة الوطنية للتخييم"، مردفة: "ذلك رغم كوننا عضوا ملتزما بأداء واجباته تجاه هذه المؤسسة التي من المفروض أن تدافع عن حق الأطفال في التخييم بدل تجاهل مكالماتنا وتصنيفنا كجمعية جهوية، رغم أننا نتوفر على أكثر من 20 فرعا موزعة على 6 جهات داخل المغرب، وهو ما قدمناه بالحجج والوثائق".

واعتبر التنظيم الأمازيغي أن مقترح مصلحة التخييم بالوزارة الوصية، القاضي بنقل أطفال تاماينوت يوم 08 غشت 2018 إلى مراكز التخييم بالصويرية أو الحوزية، "بعيد عن الواقعية، ويفتقر إلى الموضوعية والحس السليم، ويثبت الارتجالية في التسيير داخل المصالح المعنية".

وأعلنت منظمة تاماينوت التزامها بقيمها ومبادئها من أجل التضحية في سبيل الطفل الأمازيغي، داعية مؤسسات الدولة إلى "احترام الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، والتعاون لأجل ذلك في القادم من الأيام لما فيه مصلحة للوطن".