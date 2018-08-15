غياب مياه الاستحمام يربك أداء مخيمات صيفية

هسبريس- عبد الإله شبل

تعيش عدد من مراكز الاصطياف، التي وفّرتها وزارة الشباب والرياضة لفائدة الجمعيات لاستقبال آلاف الأطفال المغاربة ضمن برنامج "العطلة للجميع"، وضعا كارثيا مقارنة مع مراكز أخرى.

وأكد عدد من المؤطرين التربويين، الذين خاضوا تجارب في المراحل السابقة، أن بعض المراكز تفتقر فيها الشروط الأساسية للتأطير وتغيب فيها بعض التجهيزات الضرورية؛ وعلى رأسها المياه، قصد الاستحمام وغسل الملابس وغيرها.

ومن بين هذه المراكز، التي أثارت غضب ناشطين تربويين، مخيم "رأس الماء وفضاء سوس بمدينة إفران، والذي تنعدم فيه المياه بحسب ما أكده هؤلاء، إذ إن المياه الموجودة به مخصصة فقط للشرب، بينما الاستحمام وقضاء الحاجة في المرافق الصحية فهي تبقى كارثية.

ولفت مصطفى أفعداس، مدير المخيم ممثلا لجمعية الوفاء للتنمية، إلى أن هذا الفضاء بالنظر إلى الوضعية التي يعيشها "بات على الجهات المعنية "إغلاقه إلى حين إصلاحه وترميمه، حتى لا يبقى الأطفال في هذه الوضعية".

وشدد الفاعل الجمعوي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الأمر لا يقتصر على هذا الفضاء لوحده؛ بل إن فضاء ملوية يعيش الظروف نفسها، وقد تم إخبار السلطات وعلى رأسها عامل إقليم إفران بهذا الأمر.

واستغرب مدير المخيم من غياب المياه لفائدة المرافق الصحية، إذ إن الأطفال لا يمكنهم الولوج من أجل الاستحمام أو غسل ملابسهم أو قضاء حاجاتهم البيولوجية، بالنظر إلى كونهم يتوصلون بطن من المياه مخصصة فقط للشرب وللمطبخ، وملزمون بتدبير هذه الكمية.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن الأطر التربوية والأطفال "يعيشون معاناة يومية بسبب سوء تدبير القطاع، إذ من المفروض أن يتم إغلاق كل الفضاءات غير الصالحة والتي لا تتوفر على أبسط الشروط إلى حين إصلاحها".

وعرفت عملية التخييم، هذه السنة، انتقادات من لدن نشطاء وهيئات مدنية وجمعيات، بسبب تفويت الطبخ إلى ممونين، إذ رفضوا هذا الأمر على اعتبار أن هؤلاء الممونين يبحثون عن الربح ضاربين عرض الحائط السلامة البدنية والصحية للأطفال والمؤطرين.

وسبق لرشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، عن أن عبّر أسفه داخل مجلس النواب، لكون البنية التحتية للمخيمات ستحرم عددا من الأطفال المغاربة من التخييم هذه السنة؛ فيما حملت جمعيات وطنية نشيطة بالمجال المسؤولية إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لعدم تفعيله المنشور الذي يفرض على جميع القطاعات الحكومية التعاون مع الوزارة المعنية.