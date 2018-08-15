وزارة الفلاحة: عرض أضاحي العيد يتجاوز الطلب في أسواق المملكة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء، أن العرض المرتقب من الأغنام والماعز لعيد الأضحى بلغ ما يقارب 8.1 مليون رأس، بما يفوق نسبة 48 في المائة من الطلب المتوقع، والمحدد في 5,45 مليونا.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا العدد البالغ 8.1 مليون رأس موجهة إلى العرض بـ4,6 مليون رأس من ذكور الأغنام، و1,38 مليون رأس من إناث الأغنام، و2,1 مليون رأس من الماعز.

كما أشار المصدر نفسه إلى أن الطلب المتوقع من أضاحي العيد الذي يناهز 5,45 مليون رأس، منها 4,9 مليون رأس من الأغنام، بينها 4,3 مليون رأس من الذكور، و540 ألف رأس من الماعز.

وأبرزت الوزارة، من خلال البلاغ ذاته، أنها اعتمدت فيما يخص تقييم العرض والطلب بهذه المناسبة على معطيين اثنين؛ أولهما الإحصائيات المحينة من طرفها حول رؤوس قطيع الأغنام والماعز، وذبائح الأغنام والماعز (الإناث والذكور) المسجلة في مجازر المراقبة، ثم المعايير التقنية (نسبة الولادات، نسبة الوفيات) التي تم تسجيلها في مختلف المناطق.

ومن أجل تفادي أي مخاطر صحية محتملة بمناسبة عيد الأضحى، وتوجيه المستهلك، أشارت الوزارة إلى أنها وضعت برنامج عمل مع مجموعة من الإجراءات منذ عدة أشهر، وذلك من أجل تفادي أي مخاطر صحية محتملة بهذه المناسبة، لاسيما من خلال تسجيل وحدات تربية الأغنام ووحدات التسمين.

ويتضمن هذا البرنامج، وفق وزارة الفلاحة، إنجاز عملية ترقيم خاصة بحيونات عيد الأضحى بالمجان، تهم الأغنام والماعز، وجعلها أداة شفافة لتتبع الحيوانات عند المعاملات التجارية، وكذا من خلال تعزيز شبكة تسويق حيوانات عيد الأضحى بإنجاز أسواق مؤقتة في بعض مدن المملكة، وتسويق الأغنام والماعز المسجلة والمرقمة بنقط البيع المرخصة بالمجال الحضري.

في السياق ذاته شددت الوزارة على أن الاحتياطات المتخذة تشمل، أيضا، مراقبة الحيوانات وعلفها، الذي يتم استخدامه لتسمين حيوانات عيد الأضحى، وكل ذلك في إطار اللجان المختلطة المحلية، في وحدات التسمين ونقاط البيع ومجموع الأسواق.

ويهم البرنامج عينه مراقبة استعمال كل الأعلاف والمواد المحظورة في أعلاف الماشية، مع مداومة خلال أيام العيد من طرف المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووضع رقم هاتفي للإخبار من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (08010036370)، .