الإقامة تحرم ممرضا تونسيا من مغادرة المغرب

أيوب صدور

يقضِي المواطن التونسي منتظر بن محمد يومه الثاني توالِيا عالقًا وممنوعا من مغادرة التراب المغربي، إثر رفض السلطات المغربية السماح له بالمغادرة بسبب انتهاء مدَة صلاحيّة إقامته في المغرب.

وظل منتظر، الذي يشتغل ممرضا بإحدى مصحات الدار البيضاء، بمكتب شرطة مطار محمد الخامس، لأكثر من ساعتين من أجل التحقيق معه، ما ضيع عليه فرصة السفر، مع ضياع ثمن التذكرة.

واستحضر المواطن التونسي، الذي كان مرفوقا بوالدته وأخته، شروعه في تسوية وضعيته القانونية قبل 15 يوما من الآن بتنسيق مع السفارة التونسية بالمغرب، إلا أن غياب التنسيق بين هذه الأخيرة والمصالح المغربية منعه من السفر لحضور مناسبة عيد الأضحى رفقة أسرته.

ويقول منتظر لهسبريس إنَّه حصل على تصريح مغادرة التراب المغربي من قبل السفارة التونسية، ويخشَى طول مدة الانتظار والإجراءات التي قد تحرمه من قضاء إجازته السنوية ومناسبة العيد ببلده الأم، ويطالب السلطات المغربية بتسريع استصدار تأشيرة المغادرة، مستنكرا في هذا السياق تماطل مصالح السفارة التونسية في مساعدة رعاياها.

وختم المتحدث تصريحه بالتشديد على ضرورة تسهيل الإجراءات والتنسيق بين الإدارات، دعما للعلاقات المغربية التونسية التي قال إنها مطبوعة بوحدة التاريخ واللغة والدين، "وتفاديا للتصادم والإحراج"، على حد قوله.