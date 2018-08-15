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الرئيسية | مجتمع | مكتب القطارات يكشف "تدابير السفر" خلال العيد‎

مكتب القطارات يكشف "تدابير السفر" خلال العيد‎

مكتب القطارات يكشف "تدابير السفر" خلال العيد‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 15 غشت 2018 - 21:55

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن إطلاق برنامج خاص لسير القطارات بمناسبة عيد الأضحى، يهدف إلى تأمين سفر الزبائن في أحسن ظروف الراحة والسلامة، وذلك من الجمعة 17 غشت إلى الأحد 26 منه.

ويشمل البرنامج، وفق بلاغ صادر عن المكتب، "تكثيف الفرق التأطيرية التي تهتم باستقبال وإرشاد المسافرين، سواء داخل المحطات أو على متن القطارات، وتسهيل عملية بيع التذاكر، تفاديا للانتظار، وذلك بتعزيز عدد شبابيك التذاكر بالمحطات".

وسيعمل المكتب على توفير الموزعين الآليين للتذاكر، كما يمكن للزبائن اقتناء التذاكر عبر موقع البيع www.oncf-voyages.ma .

وأضاف البلاغ أن المكتب الوطني للسكك الحديدية سيعمل على تعزيز فرق المساعدة والإرشاد بالمحطات والقطارات من أجل استقبال وإرشاد المسافرين وتسهيل الولوج إلى الأرصفة والقطارات.

ووضع المكتب مصلحة الإرشادات في خدمة المسافرين بدون انقطاع، عبر رقم مركز خدمة الزبناء (2255)، وموقع الإنترنت، وصفحته على "فيسبوك"، إضافة إلى التطبيق الذكي.

كما أوضح المكتب عبر بلاغه أنه سيعمل على تعزيز شرطة القطار من أجل ضمان الأمن وسلامة المسافرين بالمحطات وعلى متن القطارات، مع وضع عروض تجارية للسفر بأثمان أقل تخص جميع شرائح المسافرين، من عائلات وشباب وطلبة.

ودعا المكتب الوطني للسكك الحديدية زبائنه إلى الاستعلام مسبقا عن مواقيت السفر، واقتناء تذاكر الذهاب والإياب قبل تاريخ السفر، وكذا امتطاء القطارات المشار إليها على تذكرة السفر؛ وذلك تفاديا للاكتظاظ الذي تعرفه المناسبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - yossef الأربعاء 15 غشت 2018 - 22:25
المكتب السككي توجد فيه عدة إكراهات في الأيام العادية ما بالك بأيام العيد ننتظر الكوارث ويوجد التمييز بين الخطوط مثلا الخط الذي يربط البيضاء بفاس ليس هو الذي يربط بين البيضاء وطنجة خلاصة القول الفساد في السكك الحديدية لا يحتمل يجب أن يغلق ثم يعاد تشغيله من جديد
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2 - Mohamed الأربعاء 15 غشت 2018 - 22:31
نريد تدابير تضمن العيش الكريم والتعليم الكريم والتطبيب الكريم للمغاربة والسفر بدون مشاكل ولا زيادة في التعرفة والضرب على سماسرة المناسبات وعيد مبارك سعيد.
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