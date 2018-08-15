24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:11
|06:46
|13:37
|17:14
|20:19
|21:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وفاة عالم الدين أبو بكر الجزائري بالمدينة المنورة
- غياب مياه الاستحمام يربك أداء مخيمات صيفية
- تقرير دولي: تنافسية اقتصاد المغرب "جامدة" والتعليم في أسفل الترتيب
- الريال والبارصا جاهزان لموسم صعب في "الليغا" دون رونالدو وإنييستا
- القضاء يؤجل محاكمة مستخدمة بشركة بوعشرين
مُرافق ميسي في "كأس السوبر" بطنجة .. مشهد بنفحة إنسانية راقية (5.00)
القضاء يحمّل الدولة مسؤولية حوادث الحيوانات بالطرق السيّارة (5.00)
أمطار الصيف تحيي مطالب بإحداث سدود كبرى في درعة تافيلالت (5.00)
- فاس تغرق في "مستنقع الإجرام" .. والشرطة تلجأ إلى الرصاص - (110)
- هل يقبل المغرب بتشييد مراكز إيواء لمنع زحف المهاجرين إلى أوروبا؟ - (92)
- تفاصيل أول حالة "حريك" للاعبة في المنتخب المغربي لكرة القدم - (73)
- أفضل مدن العالم لرفاهية العيش .. الدار البيضاء في المرتبة 115 - (68)
- أزمة الليرة التركية .. الرئيس أردوغان يراهن على دعم السماء - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مكتب القطارات يكشف "تدابير السفر" خلال العيد
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن إطلاق برنامج خاص لسير القطارات بمناسبة عيد الأضحى، يهدف إلى تأمين سفر الزبائن في أحسن ظروف الراحة والسلامة، وذلك من الجمعة 17 غشت إلى الأحد 26 منه.
ويشمل البرنامج، وفق بلاغ صادر عن المكتب، "تكثيف الفرق التأطيرية التي تهتم باستقبال وإرشاد المسافرين، سواء داخل المحطات أو على متن القطارات، وتسهيل عملية بيع التذاكر، تفاديا للانتظار، وذلك بتعزيز عدد شبابيك التذاكر بالمحطات".
وسيعمل المكتب على توفير الموزعين الآليين للتذاكر، كما يمكن للزبائن اقتناء التذاكر عبر موقع البيع www.oncf-voyages.ma .
وأضاف البلاغ أن المكتب الوطني للسكك الحديدية سيعمل على تعزيز فرق المساعدة والإرشاد بالمحطات والقطارات من أجل استقبال وإرشاد المسافرين وتسهيل الولوج إلى الأرصفة والقطارات.
ووضع المكتب مصلحة الإرشادات في خدمة المسافرين بدون انقطاع، عبر رقم مركز خدمة الزبناء (2255)، وموقع الإنترنت، وصفحته على "فيسبوك"، إضافة إلى التطبيق الذكي.
كما أوضح المكتب عبر بلاغه أنه سيعمل على تعزيز شرطة القطار من أجل ضمان الأمن وسلامة المسافرين بالمحطات وعلى متن القطارات، مع وضع عروض تجارية للسفر بأثمان أقل تخص جميع شرائح المسافرين، من عائلات وشباب وطلبة.
ودعا المكتب الوطني للسكك الحديدية زبائنه إلى الاستعلام مسبقا عن مواقيت السفر، واقتناء تذاكر الذهاب والإياب قبل تاريخ السفر، وكذا امتطاء القطارات المشار إليها على تذكرة السفر؛ وذلك تفاديا للاكتظاظ الذي تعرفه المناسبة.