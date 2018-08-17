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ساجد يتفقد إقامة الحجاج المغاربة في السعودية

ساجد يتفقد إقامة الحجاج المغاربة في السعودية
هسبريس ـ و.م.ع
الجمعة 17 غشت 2018 - 13:14

قام أعضاء الوفد الرسمي للحج، الذي يترأسه محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بجولة تفقدية لعدد من المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة.

وتوقف الوفد خلال هذه الجولة على ظروف إقامة الحجاج المغاربة ومستوى الخدمات المقدمة لهم في إطار التعاقدات المبرمة في هذا الشأن، فضلا عن إطلاعه على جوانب التأطير والتوعية والإرشاد التي يستفيد منها الحجاج، منوها بما تقوم به البعثات المغربية الإدارية والعلمية والطبية لفائدتهم.

وبهذه المناسبة، أبلغ رئيس الوفد الحجاج المغاربة عطف ورضى أمير المؤمنين الملك محمد السادس، وحرصه على أن يؤدوا فريضتهم على الوجه الأكمل بمساعدة البعثات المغربية الطبية والعلمية والإدارية.

وشملت جولة الوفد الرسمي، أيضا، مقر البعثة الطبية المغربية، حيث استمع لشروحات حول مهامها من أجل مواكبة وتتبع الحالة الصحية للحجاج وتوفير راحتهم ومساعدتهم على تأدية مناسكهم في أفضل الظروف. وفي هذا الصدد، أكد أعضاء البعثة للوفد، عدم تسجيل أي حالة مرضية خطيرة حتى الآن في صفوف الحجاج المغاربة.

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