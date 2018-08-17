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الرئيسية | مجتمع | عطلة الإدارات العمومية من 20 إلى 23 غشت الجاري

عطلة الإدارات العمومية من 20 إلى 23 غشت الجاري

عطلة الإدارات العمومية من 20 إلى 23 غشت الجاري
هسبريس من الرباط
الجمعة 17 غشت 2018 - 17:57

أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اليوم الجمعة، أن الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ستعطل عن العمل من يوم الاثنين 20 غشت الجاري إلى غاية يوم الخميس 23 منه.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ستعطل عن العمل يوم الاثنين 8 ذي الحجة 1439هـ الموافق لـ20 غشت 2018 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، ويوم الثلاثاء 9 ذي الحجة 1439 هـ الموافق لـ21 غشت 2018 بمناسبة عيد الشباب المجيد.

كما ستعطل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية عن العمل، يضيف البلاغ، يومي الأربعاء والخميس 10 و11 ذي الحجة 1439 هـ الموافق لـ22 و 23 غشت 2018 بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وذكر المصدر ذاته بأن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 169 . 77 . 2 الصادر في 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، كما تم تغييره وتتميمه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - abakou الجمعة 17 غشت 2018 - 18:08
d.ailleurs ils ne font rien et ne servent a rien, moi personelement je m.en fou
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3
2 - Observateur الجمعة 17 غشت 2018 - 18:08
Ben voyons , vous prenez vraiment les citoyens pour des idiots.Genre le vendredi 24 tout les fonctionnaires vont rejoindre leurs poste. on se moque de qui la !!!!!
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3
3 - brahim الجمعة 17 غشت 2018 - 18:09
الجمعة قنطرة مباركة بإذن الله
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4
4 - الزبداني الجمعة 17 غشت 2018 - 18:09
مشي كلشي كيستافد من العطل كاينين عيون تسهر لا تنام ولا تنعم بيوم واحد في الاسبوع للراحه .كاينين قلوب لا يهدا لها بال وهي بعيده عن الاحباب ليله ويوم العيد .في سبيل الوطن ..وخدمه امن وسلامه المواطن ..
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9
5 - imadooo الجمعة 17 غشت 2018 - 18:09
reposez bien! après un long travail marqué par la conscience et la transparence!!!!
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2
6 - الواقعي الجمعة 17 غشت 2018 - 18:12
اختاصرو و قولو الجمعة ليست بعطلة. ليست قنطرة و خرجو من باب واسع.بغاو يقولو زعما راه السليت ممنوع نهار الجمعة.طبعا هذا البيان ينطبق على الموظفين الذين سيمضون عيدهم قرب مقرات عملهم.اما من يسكن طنجة و يشتغل في الداخلة فعليه ان يركب الحافلة يوم العيد لكي يصل يوم الجمعة
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3
7 - med.kech الجمعة 17 غشت 2018 - 18:13
حشومة عليكوم...عطيو غير الجمعة...كاين مسكين لي بغا اعيد مع واليديه في اكادير و هو خدام في طنجة...راكوم صدقتوا حساسبية و بزاف
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4
8 - riko الجمعة 17 غشت 2018 - 18:16
هادي هيا الفرصة لكي يبرهن الموظفون عن انتمائهم لهدا الوطن
ويبرهن المسؤولون في الإدارات المغربية عن نيتهم في الإصلاح
يوم الجمعة من لم يحضر للعمل تخصم له أجرة يوم. او تُأخد في حقه الإجراءات الازمة
المسؤول لا يتقاضى راتبه جيد لأنه خلق مسؤول إنما لانه اخد على عاتقه مسؤولية سير الإدارة التي ينتمي إليها أن كل تهاون او استهتار يقوم به من هم تحت امراه فهو مسؤول أمام الله و أمام الشعب اتمنى أن الرسالة وصلت ( معظم الموظفين سيكرهون كلامي هذا لكن الحقيقة نهابها دائما )
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0
9 - متتبع الجمعة 17 غشت 2018 - 18:18
الجمعة:شهادة طبية.هههه..........
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10 - حاميدو الجمعة 17 غشت 2018 - 18:18
أظن في مؤشر العطل والأعياد والمناسبات نحتل الرتبة الأولى عالميا قبل الصين واليابان وأمريكا...
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4
11 - Gala الجمعة 17 غشت 2018 - 18:19
وهل هذه الأيام الأربع تحتاج إلى بلاغ. إنها أيام عطل رسمية للقطاعين العام والخاص(بلا جميل من شي واحد )
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12 - بززززززااااف الجمعة 17 غشت 2018 - 18:22
يجب منحهم نصف يوم فقط مثلهم مثل الحراس الليليين لا يجب أن يستمتعو بالراحة بينما الفقير الجائع ينتظر صبيحة العيد.كي يذبح الدجاج انشريييي يا نسبريسو
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-3
13 - متذمر الجمعة 17 غشت 2018 - 18:22
العام كولو عطل وشكون يخدم الناس لي كاتسنا؟؟؟انا مقبل على السفر الى الخارج وجواز سفري في العمالة؟؟دولة مكفسة.
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