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كُتّاب وآراء
حملة وطنية تحسيسية من أجل عيد أضحى نظيف
تنظم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة حملة وطنية تحسيسية بمناسبة عيد الأضحى، تحت شعار " من أجل عيد أضحى نظيف".
وحسب بلاغ لكتابة الدولة، تدعو هذه الحملة المواطنات والمواطنين إلى المساهمة في نظافة أحيائهم ومحيطهم، خصوصا أن يوم عيد الأضحى يشهد ارتفاعا ملموسا في حجم النفايات وتنامي بعض الممارسات المضرة بالبيئة وبصحة المواطنين.
وأوضح البلاغ أن هذه الحملة تقوم على تعبئة الشركاء المعنيين بالموضوع، ومن ضمنهم شركات التدبير المفوض المكفلة بجمع النفايات، والتي تمت مراسلتها وحثها على بذل المزيد من الجهود لتحسين البيئة الحضرية خلال هذه المناسبة.
وأضاف أنه تمت مراسلة المديريات الجهوية للتنمية المستدامة من أجل العمل على توزيع المطويات والملصقات، وتعبئة مختلف الفاعلين على المستوى المحلي، خاصة الجماعات المحلية وشركات التدبير المفوض لجمع النفايات وجمعيات المجتمع المدني من أجل المساهمة في هذه الحملة، إضافة إلى إعادة برمجة بث وصلة تحسيسية قصد الوصول إلى عدد كبير من شرائح المجتمع.
وذكر البلاغ بأن عيد الأضحى يشكل فرصة للالتزام بالسلوكات الصديقة للبيئة وتجنب بعض الممارسات التي تهدد الصحة العامة وتلحق الضرر ببعض البنيات التحتية.