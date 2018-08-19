سفير المغرب بالسعودية: الحج يمر في أجواء إيجابية

هسبريس - و.م.ع

قال سفير المغرب في المملكة العربية السعودية مصطفى المنصوري، السبت، إن ظروف الحجاج المغاربة في الديار المقدسة تمر في أجواء "إيجابية".

وأوضح المنصوري في تصريح صحفي، أن تفقد أحول الحجاج المغاربة في إقاماتهم بمكة المكرمة ومكاتب الحج المغربية والنقاط الطبية التي تسهر على صحة وسلامة المواطنين من ضيوف الرحمان أكد أن "سير عملية الحج تمر في ظروف إيجابية".

وأضاف السفير المغربي أن الزيارة التفقدية التي قام بها ضمن الوفد الرسمي للحجاج المغاربة ليلة الخميس/الجمعة مكنت من "الاطمئنان على ظروف إقامة حجاجنا الميامين، والوقوف على الإجراءات المتخذة من أجل تأمين مقام طيب لحجاجنا في الديار المقدسة، تنفيذا للتعليمات السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".

ولفت المنصوري إلى أن الوفد المغربي "سجل بكل اعتزاز توفير الرعاية الطبية ودروس الوعظ والإرشاد الديني في مقر سكن الحجاج"، مشيرا إلى أن الزيارة مكنت أيضا من الوقوف على ظروف الإيواء والسكن والتنقل للحجاج المغاربة داخل مكة المكرمة.

وأضاف أن الحجاج المغاربة أعربوا لأعضاء الوفد عن ارتياحهم لسير عملية الحج، متوجهين إلى الله عز وجل بالدعاء لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالنصر والتمكين.

وأشار السفير إلى أنه أجرى إلى جانب رئيس الوفد الرسمي محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، لقاء تنسيقيا مع المسؤولين عن وزارتي الأوقاف والسياحة ومتدخلين آخرين، شكل مناسبة لحثهم على بذل كل الجهود من أجل إنجاح عملية الحج لهذه السنة وتعبئة كل الطاقات لتوفير الظروف الملائمة للحجاج المغاربة لأداء مناسكهم في أحسن الظروف.

يذكر أن آخر فوج الحجاج المغاربة إلى الديار المقدسة، الذين يقدر عددهم الإجمالي بنحو 32 ألفا حاجا وحاجة، وصل إلى الديار المقدسة الخميس الماضي، واستقروا في مقرات الإقامة والإيواء المخصصة لهم في مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، في وقت سابق، أنها أنهت ترتيبات قدوم نحو مليوني حاج وحاجة من أكثر من 80 دولة، وسط منظومة خدمات متكاملة لتسير أداء مناسك الحج لموسم 1439 هـ.